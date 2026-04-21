خبير ليبي: الاعتماد على النفط يفاقم الأزمات وتنويع الموارد بات ضرورة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260421/خبير-ليبي-الاعتماد-على-النفط-يفاقم-الأزمات-وتنويع-الموارد-بات-ضرورة-1112751876.html
خبير ليبي: الاعتماد على النفط يفاقم الأزمات وتنويع الموارد بات ضرورة
خبير ليبي: الاعتماد على النفط يفاقم الأزمات وتنويع الموارد بات ضرورة
سبوتنيك عربي
في ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط، يواجه الاقتصاد الليبي تحديات متكررة تعكس هشاشة اعتماده شبه الكامل على هذا المورد، ومع تزايد حدة الأزمات المالية وتذبذب...
2026-04-21T15:34+0000
2026-04-21T15:34+0000
أخبار ليبيا اليوم
سوق النفط
موارد الاقتصاد
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101364/71/1013647117_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_4aa595eec49f6a2b5d4600b38201e9c3.jpg
وفي السياق، قال المستشار والخبير النفطي خالد الكاديكي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "باتت ليبيا مطالبة اليوم بالتوجه الجاد نحو تنويع مصادر دخلها وهو ملف يلقى اهتمامًا متزايدًا من قبل مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي لا سيما فيما يتعلق بضرورة استغلال الموارد الطبيعية غير النفطية".وأضاف: "عانى الاقتصاد الليبي خلال السنوات العشر الماضية من تقلبات حادة نتيجة الاعتماد شبه الكامل على النفط، حيث ترتبط حالة الانتعاش أو الركود الاقتصادي بارتفاع أو انخفاض أسعاره، وهو ما أدى إلى تكرار أزمات العجز المالي منذ عام 2011 حتى اليوم".وفي هذا الإطار، لفت الكاديكي إلى أن ليبيا تمتلك بنية صناعية يمكن البناء عليها من بينها ثلاثة مصانع كبرى للحديد والصلب في كل من مصراتة وبنغازي بالإضافة إلى مشروع مصنع جديد قيد الإنشاء في بنغازي بطاقة إنتاجية كبيرة يتوقع أن يكون من الأكبر في شمال أفريقيا.واختتم الكاديكي بالتأكيد على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لحصر وتقييم الموارد الطبيعية وتحديد مواقعها وفتح المجال أمام شركات دولية متخصصة في التنقيب والاستثمار في المعادن بما في ذلك الذهب باعتبار ذلك أحد أهم البدائل المستقبلية لدعم الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101364/71/1013647117_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_08f3c5d6def608988ae8cc7b03067360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, موارد الاقتصاد, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, موارد الاقتصاد, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير ليبي: الاعتماد على النفط يفاقم الأزمات وتنويع الموارد بات ضرورة

15:34 GMT 21.04.2026
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
في ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط، يواجه الاقتصاد الليبي تحديات متكررة تعكس هشاشة اعتماده شبه الكامل على هذا المورد، ومع تزايد حدة الأزمات المالية وتذبذب الإيرادات تبرز الحاجة الملحّة إلى تبني سياسات اقتصادية بديلة تقوم على تنويع مصادر الدخل عبر استثمار الموارد الطبيعية غير النفطية لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة للاقتصاد الليبي.
وفي السياق، قال المستشار والخبير النفطي خالد الكاديكي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "باتت ليبيا مطالبة اليوم بالتوجه الجاد نحو تنويع مصادر دخلها وهو ملف يلقى اهتمامًا متزايدًا من قبل مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي لا سيما فيما يتعلق بضرورة استغلال الموارد الطبيعية غير النفطية".

وأوضح الكاديكي أن "ليبيا تمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن بعضها لم تحدد كمياته بدقة حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "نتائج المسوحات الجيولوجية أظهرت وجود كميات هائلة من المعادن في الجنوب الليبي ما يمثل فرصة استراتيجية مهمة للاقتصاد الوطني".

العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
ارتفاع أسعار النفط العالمية وانخفاض قيمة الدينار في ليبيا.. إيرادات مرتفعة وعملة تتراجع
18 مارس, 20:38 GMT
وأضاف: "عانى الاقتصاد الليبي خلال السنوات العشر الماضية من تقلبات حادة نتيجة الاعتماد شبه الكامل على النفط، حيث ترتبط حالة الانتعاش أو الركود الاقتصادي بارتفاع أو انخفاض أسعاره، وهو ما أدى إلى تكرار أزمات العجز المالي منذ عام 2011 حتى اليوم".
وأشار إلى أن "التوصيات الأخيرة لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعاته مع مصرف ليبيا المركزي في تونس شددت على ضرورة ترشيد الإنفاق والبحث عن بدائل اقتصادية مثل تطوير قطاعات السياحة والزراعة إلى جانب استغلال الثروات المعدنية".
وفي هذا الإطار، لفت الكاديكي إلى أن ليبيا تمتلك بنية صناعية يمكن البناء عليها من بينها ثلاثة مصانع كبرى للحديد والصلب في كل من مصراتة وبنغازي بالإضافة إلى مشروع مصنع جديد قيد الإنشاء في بنغازي بطاقة إنتاجية كبيرة يتوقع أن يكون من الأكبر في شمال أفريقيا.
أبراج ذات العماد-طرابلس -ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
واشنطن تعود إلى ليبيا من بوابة النفط: رهانات اقتصادية وأمنية جديدة
3 فبراير, 10:42 GMT
كما أكد وجود موارد طبيعية واعدة في الجنوب الليبي تشمل المعادن مثل البوتاسيوم إضافة إلى الرمال المستخدمة في صناعة الزجاج فضلًا عن احتياطيات من الوقود الأحفوري ما يعزز فرص الاستثمار في هذه القطاعات.
واختتم الكاديكي بالتأكيد على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لحصر وتقييم الموارد الطبيعية وتحديد مواقعها وفتح المجال أمام شركات دولية متخصصة في التنقيب والاستثمار في المعادن بما في ذلك الذهب باعتبار ذلك أحد أهم البدائل المستقبلية لدعم الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала