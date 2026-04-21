قائد الجيش اللبناني: سنستعيد كل شبر من الأراضي تحت الاحتلال الإسرائيلي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
قائد الجيش اللبناني: سنستعيد كل شبر من الأراضي تحت الاحتلال الإسرائيلي
قائد الجيش اللبناني: سنستعيد كل شبر من الأراضي تحت الاحتلال الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
تفقّد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل قيادة لواء المشاة الثاني عشر في منطقة القبة – طرابلس، حيث اطّلع على سير المهمات المنفّذة ضمن نطاق اللواء، والتقى عددًا من... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T18:13+0000
2026-04-21T18:13+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار حزب الله
وخلال الزيارة، قدّم هيكل التعازي بمقتل أحد العسكريين في 17 نيسان/أبريل 2026، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا نتيجة تعرّض دورية للجيش لإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة لحفظ الأمن في منطقة التبانة. وبحسب بيان صادر عن الجيش اللبناني عبر منصة "إكس"، شدّد قائد الجيش في كلمته على تقديره لجهود العسكريين، معتبراً أن ما يقومون به "ينبع من إيمانهم برسالتهم ووحدة الوطن"، ومؤكداً أن "السلم الأهلي هو السلاح الأقوى لحماية لبنان من التهديدات، وهو ما يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته". وأكد قائد الجيش أن "لبنان سيستعيد كل شبر من أرضه تحت الاحتلال الإسرائيلي".
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله

قائد الجيش اللبناني: سنستعيد كل شبر من الأراضي تحت الاحتلال الإسرائيلي

18:13 GMT 21.04.2026
تفقّد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل قيادة لواء المشاة الثاني عشر في منطقة القبة – طرابلس، حيث اطّلع على سير المهمات المنفّذة ضمن نطاق اللواء، والتقى عددًا من الضباط والعسكريين.
وخلال الزيارة، قدّم هيكل التعازي بمقتل أحد العسكريين في 17 نيسان/أبريل 2026، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا نتيجة تعرّض دورية للجيش لإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة لحفظ الأمن في منطقة التبانة.
وزير الخارجية البلجيكي: تصرفات إسرائيل في لبنان "غير مقبولة"
16:26 GMT
وبحسب بيان صادر عن الجيش اللبناني عبر منصة "إكس"، شدّد قائد الجيش في كلمته على تقديره لجهود العسكريين، معتبراً أن ما يقومون به "ينبع من إيمانهم برسالتهم ووحدة الوطن"، ومؤكداً أن "السلم الأهلي هو السلاح الأقوى لحماية لبنان من التهديدات، وهو ما يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته".

وأضاف هيكل: "كل من يتطاول على المؤسسة العسكرية أو يشكك بدورها، عن قصد أو عن غير قصد، يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي ويثير النعرات التي تغذي الفتنة الداخلية. هذه المؤسسة قدّمت خيرة أبنائها شهداء وجرحى في سبيل حماية لبنان".

وأكد قائد الجيش أن "لبنان سيستعيد كل شبر من أرضه تحت الاحتلال الإسرائيلي".
وتوجّه إلى العسكريين، قائلاً: "تمسّكوا برسالة الشرف والتضحية والوفاء، واجعلوا حماية لبنان غايتكم الأسمى وهدفكم الأساسي، وضعوا مصلحته فوق كل اعتبار".
الجيش الإسرائيلي يعلن معاقبة الجندي الذي حطم تمثال السيد المسيح في لبنان
15:02 GMT
وفي ختام جولته، تفقّد العماد هيكل إحدى وحدات اللواء في منطقة دوّار أبو علي، مشدداً على أن "أمن المواطنين يرتبط مباشرة بأداء كل عنصر من عناصر الجيش في مختلف المناطق".
وخاطب العسكريين، قائلاً: "أحيّي معنوياتكم العالية وجهوزيتكم الدائمة. لن يتزعزع إيماننا، وبقوّتنا وثباتنا نقود وطننا نحو الخلاص".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن لأول مرة في تاريخ المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، يوم السبت الماضي، أنه أقام "خطاً أصفر" فاصلاً في الجنوب اللبناني، على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
عون: لبنان سيتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار
أمس, 12:41 GMT
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أبلغ الجيش اللبناني، فجر الجمعة، ⁠عن خروقات إسرائيلية لوقف ‌إطلاق النار، ⁠من خلال القصف الذي استهدف عدداً من القرى في جنوب البلاد.
وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وذلك بعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، كما تزامن الهجوم مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل أكثر من 2300 قتيل وإصابة نحو 7 آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.
