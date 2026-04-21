الجيش الإسرائيلي يعلن معاقبة الجندي الذي حطم تمثال السيد المسيح في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي فرض عقوبات تأديبية على جنديين على خلفية حادثة تحطيم تمثال للسيد المسيح في قرية جنوبي لبنان.
أعلن الجيش الإسرائيلي فرض عقوبات تأديبية على جنديين على خلفية حادثة تحطيم تمثال للسيد المسيح في قرية جنوبي لبنان.
وأوضح الجيش، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن الجندي الذي أقدم على تحطيم التمثال، إلى جانب زميله الذي قام بتصوير الواقعة، سيخضعان لعقوبة السجن العسكري لمدة 30 يوماً، إضافة إلى إيقافهما عن المشاركة في العمليات القتالية.
وجاء القرار عقب تحقيق فتحه الجيش بعد انتشار صورة للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي التقطت في وقت سابق من شهر أبريل/نيسان الجاري، في قرية "دبل" جنوبي لبنان، حيث أقدم أحد الجنود على تدمير التمثال.
وأكد الجيش صحة الصورة المتداولة، مشيرًا إلى أنه باشر التحقيق فور تداولها.
من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الحادثة بأنها عمل مشين ويتعارض مع القيم التي تقوم عليها الدولة، مقدماً اعتذاراً للعالم المسيحي، ومؤكدا أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات صارمة بحق المسؤولين.