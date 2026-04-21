الجيش الإسرائيلي يعلن معاقبة الجندي الذي حطم تمثال السيد المسيح في لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260421/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-معاقبة-الجندي-الذي-حطم-تمثال-السيد-المسيح-في-لبنان-1112751196.html
الجيش الإسرائيلي يعلن معاقبة الجندي الذي حطم تمثال السيد المسيح في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي فرض عقوبات تأديبية على جنديين على خلفية حادثة تحطيم تمثال للسيد المسيح في قرية جنوبي لبنان. 21.04.2026, سبوتنيك عربي
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548733_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_3571e75b589354b4872a97888c50b3ba.jpg
وأوضح الجيش، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن الجندي الذي أقدم على تحطيم التمثال، إلى جانب زميله الذي قام بتصوير الواقعة، سيخضعان لعقوبة السجن العسكري لمدة 30 يوماً، إضافة إلى إيقافهما عن المشاركة في العمليات القتالية.وأكد الجيش صحة الصورة المتداولة، مشيرًا إلى أنه باشر التحقيق فور تداولها.من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الحادثة بأنها عمل مشين ويتعارض مع القيم التي تقوم عليها الدولة، مقدماً اعتذاراً للعالم المسيحي، ومؤكدا أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات صارمة بحق المسؤولين.
https://sarabic.ae/20260418/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-وإصابة-3-آخرين-خلال-اشتباكات-في-جنوب-لبنان--1112675197.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548733_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_690940aa603096362ae1699d69c80b67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجيش الإسرائيلي يعلن معاقبة الجندي الذي حطم تمثال السيد المسيح في لبنان

15:02 GMT 21.04.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي فرض عقوبات تأديبية على جنديين على خلفية حادثة تحطيم تمثال للسيد المسيح في قرية جنوبي لبنان.
وأوضح الجيش، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن الجندي الذي أقدم على تحطيم التمثال، إلى جانب زميله الذي قام بتصوير الواقعة، سيخضعان لعقوبة السجن العسكري لمدة 30 يوماً، إضافة إلى إيقافهما عن المشاركة في العمليات القتالية.

وجاء القرار عقب تحقيق فتحه الجيش بعد انتشار صورة للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي التقطت في وقت سابق من شهر أبريل/نيسان الجاري، في قرية "دبل" جنوبي لبنان، حيث أقدم أحد الجنود على تدمير التمثال.

عامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين خلال اشتباكات في جنوب لبنان
18 أبريل, 19:05 GMT
وأكد الجيش صحة الصورة المتداولة، مشيرًا إلى أنه باشر التحقيق فور تداولها.
من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الحادثة بأنها عمل مشين ويتعارض مع القيم التي تقوم عليها الدولة، مقدماً اعتذاراً للعالم المسيحي، ومؤكدا أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات صارمة بحق المسؤولين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала