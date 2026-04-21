وزير الدفاع الإسرائيلي: مصير الجنوب اللبناني سيكون كما رفح وبيت حانون في غزة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
وزير الدفاع الإسرائيلي: مصير الجنوب اللبناني سيكون كما رفح وبيت حانون في غزة
سبوتنيك عربي
لوح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، مقارنًا مصير الجنوب اللبناني بما شهدته مناطق في قطاع غزة. 21.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال كاتس، إن "مصير جنوب لبنان سيكون كما رفح وبيت حانون في غزة"، مضيفا أنّه "إذا لم يتحرك لبنان ضد حزب الله، فسنواصل عملياتنا ضده".واعتبر أن "المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات أكثر حدّة على الأرض"، متوعدًا بالقضاء على الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، كما حصل مع حسن نصرالله، وفق تعبيره.وكان النائب عن "حزب الله" اللبناني، حسن فضل الله، قال إن "المطلوب هو استمرار وقف إطلاق النار بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية".وأكد فضل الله، في تصريحات لوكالة غربية، أن "الخط الأصفر الذي أعلنته إسرائيل سيتم إسقاطه بالمقاومة"، معتبرًا أن من مصلحة رئيس لبنان الخروج من مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل.وشدد البرلماني اللبناني على أن "مسألة نزع سلاح حزب الله غير مطروحة"، مضيفًا أن "أي طرف داخلي أو خارجي لن يتمكن من فرض هذا الأمر".وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وزير الدفاع الإسرائيلي: مصير الجنوب اللبناني سيكون كما رفح وبيت حانون في غزة

© AP Photo / Mark Schiefelbeinوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
لوح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، مقارنًا مصير الجنوب اللبناني بما شهدته مناطق في قطاع غزة.
وقال كاتس، إن "مصير جنوب لبنان سيكون كما رفح وبيت حانون في غزة"، مضيفا أنّه "إذا لم يتحرك لبنان ضد حزب الله، فسنواصل عملياتنا ضده".
واعتبر أن "المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات أكثر حدّة على الأرض"، متوعدًا بالقضاء على الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، كما حصل مع حسن نصرالله، وفق تعبيره.
وكان النائب عن "حزب الله" اللبناني، حسن فضل الله، قال إن "المطلوب هو استمرار وقف إطلاق النار بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية".
وأكد فضل الله، في تصريحات لوكالة غربية، أن "الخط الأصفر الذي أعلنته إسرائيل سيتم إسقاطه بالمقاومة"، معتبرًا أن من مصلحة رئيس لبنان الخروج من مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل.
وشدد البرلماني اللبناني على أن "مسألة نزع سلاح حزب الله غير مطروحة"، مضيفًا أن "أي طرف داخلي أو خارجي لن يتمكن من فرض هذا الأمر".
وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.
