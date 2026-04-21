وزير الدفاع الإسرائيلي: مصير الجنوب اللبناني سيكون كما رفح وبيت حانون في غزة

لوح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، مقارنًا مصير الجنوب اللبناني بما شهدته مناطق في قطاع غزة.

وقال كاتس، إن "مصير جنوب لبنان سيكون كما رفح وبيت حانون في غزة"، مضيفا أنّه "إذا لم يتحرك لبنان ضد حزب الله، فسنواصل عملياتنا ضده".واعتبر أن "المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات أكثر حدّة على الأرض"، متوعدًا بالقضاء على الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، كما حصل مع حسن نصرالله، وفق تعبيره.وكان النائب عن "حزب الله" اللبناني، حسن فضل الله، قال إن "المطلوب هو استمرار وقف إطلاق النار بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية".وأكد فضل الله، في تصريحات لوكالة غربية، أن "الخط الأصفر الذي أعلنته إسرائيل سيتم إسقاطه بالمقاومة"، معتبرًا أن من مصلحة رئيس لبنان الخروج من مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل.وشدد البرلماني اللبناني على أن "مسألة نزع سلاح حزب الله غير مطروحة"، مضيفًا أن "أي طرف داخلي أو خارجي لن يتمكن من فرض هذا الأمر".وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

