الطوارئ الروسية: انتشال جثتي شخصين من تحت أنقاض المبنى المنهار في سيزران
2026-04-22T07:33+0000
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتي شخصين من تحت أنقاض مبنى سكني انهار في مدينة سيزران.
وذكر المكتب الصحفي للوزارة في بيان: "أثناء عملية رفع الأنقاض في سيزران، تم اكتشاف جثتي شخصين وانتشالهما".
وكان الانهيار قد أسفر في وقت سابق عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.
من جانبه، أوضح حاكم منطقة سامارا عبر منصة "ماكس" أنه "تم نقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفى، فيما تلقى الآخرون الإسعافات اللازمة في الموقع، مع مشاركة مختصين في الدعم النفسي".
وكانت المدينة تعرضت في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية، ما أدى إلى تضرر مبنيين وانهيار مدخل أحدهما. وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج أربعة أشخاص من تحت الأنقاض، كما أُقيم مركز إيواء مؤقت للمتضررين.
وتواصل فرق الطوارئ والطواقم الطبية عملها في موقع الحادث، مع وصول تعزيزات إضافية من وزارة الطوارئ، فيما يشرف الوزير ألكسندر كورينكوف بشكل مباشر على عمليات البحث والإنقاذ.