الطوارئ الروسية: انتشال جثتي شخصين من تحت أنقاض المبنى المنهار في سيزران

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتي شخصين من تحت أنقاض مبنى سكني انهار في مدينة سيزران. 22.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-22T07:33+0000

وذكر المكتب الصحفي للوزارة في بيان: "أثناء عملية رفع الأنقاض في سيزران، تم اكتشاف جثتي شخصين وانتشالهما".من جانبه، أوضح حاكم منطقة سامارا عبر منصة "ماكس" أنه "تم نقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفى، فيما تلقى الآخرون الإسعافات اللازمة في الموقع، مع مشاركة مختصين في الدعم النفسي".وتواصل فرق الطوارئ والطواقم الطبية عملها في موقع الحادث، مع وصول تعزيزات إضافية من وزارة الطوارئ، فيما يشرف الوزير ألكسندر كورينكوف بشكل مباشر على عمليات البحث والإنقاذ.القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف- وزارة الدفاعغيراسيموف يعلن أن الجيش الروسي حرر لوغانسك بالكامل إضافة لـ34 بلدة خلال شهرين

