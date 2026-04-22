باحث في الشأن السياسي الروسي والأوروبي: تصعيد دول الناتو يخفي ضعف قدرتها على مواجهة روسيا

رأى الباحث في الشأن السياسي الروسي والأوروبي، صدقي زاهر عثمان، أن التصعيد في تصريحات دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن الحرب في أوكرانيا "يعكس إدراكا ضمنيا...

2026-04-22T10:18+0000

وقال عثمان، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "روسيا تنتج عسكريا ضعف ما تنتجه دول الاتحاد الأوروبي"، موضحا أن "الدول الأوروبية تواجه صعوبات في زيادة الإنفاق العسكري بسبب القيود المالية والعجز في الموازنات، إلى جانب التضارب في المواقف وأزمة الطاقة، ما يحد من قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي العسكري".وأردف عثمان: "اجتماع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لم يُفض إلى اتفاق بشأن تمويل أوكرانيا بنحو 90 مليار يورو، بهدف دعمها عسكريا وتحقيق استقرارها المالي والاقتصادي لأكثر من عام ونصف".وفي ما يتعلق بدور روسيا في تقريب وجهات النظر بشأن الملف الإيراني، ولا سيما مع تمديد مهلة وقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام التسويات، أوضح أن "روسيا تتحفظ على الهدن المؤقتة التي قد تفضي إلى استئناف الأعمال العسكرية في غياب حل نهائي"، مؤكدا أنها "تلتزم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالحد من انتشار الأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى".كما بين أن "دورها اقتصر على إجراء اتصالات مع الأطراف المعنية لتسهيل التوصل إلى تسوية، مع احترامها للسيادة الإيرانية"، لافتا إلى أن "روسيا، إلى جانب الصين، معنيتان بالتوصل إلى اتفاق يضمن أمن الطاقة والأمن الغذائي، فضلا عن الاستقرار النووي والصاروخي".

