إعلام: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة للاشتباه في تعاونها مع الجيش الأمريكي
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة للاشتباه في تعاونها مع الجيش الأمريكي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن الحرس الثوري الإيراني احتجز السفينة "إيبامينوديس" للاشتباه في تعاونها مع الجيش الأمريكي، وفق تعبيرها. 24.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-24T21:40+0000
2026-04-24T21:40+0000
2026-04-25T05:37+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن الحرس الثوري: "ضبط سفينة يُشتبه بتعاونها مع الجيش الأمريكي".وأضافت أن "السفينة خضعت لرصد استخباري دقيق خلال الأشهر الستة الماضية، أثبت ترددها المستمر على المواني الأمريكية"، مشيرة إلى أن احتجازها "جاء نتيجة ارتكابها مخالفات بحرية عديدة وتجاهلها المتكرر للتحذيرات الصادرة عن قوات الحرس الثوري".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، عن تمديد وقف إطلاق النار ضد إيران، "إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المفاوضات بطريقة أو بأخرى".كما أعلن الرئيس الأمريكي استمرار الحصار البحري على المواني الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران. وكتب ترامب عبر منصته: "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار".وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/ نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنّتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل الجاري، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية للصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصّب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة للاشتباه في تعاونها مع الجيش الأمريكي
21:40 GMT 24.04.2026 (تم التحديث: 05:37 GMT 25.04.2026)
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن الحرس الثوري الإيراني احتجز السفينة "إيبامينوديس" للاشتباه في تعاونها مع الجيش الأمريكي، وفق تعبيرها.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن الحرس الثوري: "ضبط سفينة يُشتبه بتعاونها مع الجيش الأمريكي".
وأضافت أن "السفينة خضعت لرصد استخباري دقيق خلال الأشهر الستة الماضية، أثبت ترددها المستمر على المواني الأمريكية"، مشيرة إلى أن احتجازها "جاء نتيجة ارتكابها مخالفات بحرية عديدة وتجاهلها المتكرر للتحذيرات الصادرة عن قوات الحرس الثوري".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، عن تمديد وقف إطلاق النار ضد إيران
، "إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المفاوضات بطريقة أو بأخرى".
وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب المشير عاصم منير (قائد الجيش الباكستاني)، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحًا موحّدًا".
كما أعلن الرئيس الأمريكي استمرار الحصار البحري على المواني الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران. وكتب ترامب عبر منصته: "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار
".
وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/ نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنّتها القوات الأمريكية والإسرائيلية
على مواقع داخل إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 11 أبريل الجاري، عُقدت جولة مفاوضات
في إسلام آباد، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية للصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصّب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.