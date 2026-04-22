بزشكيان: الحرس الثوري يحبط مؤامرات وأهداف الأعداء

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن "الحرس الثوري أحبط في الحروب التي فرضها العدوان الصهيو-الأمريكي، مؤامرات الأعداء وأهدافهم الخبيثة برد...

2026-04-22T13:45+0000

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات بزشكيان جاءت في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحرس الثوري، مؤكدا أن "قوات الحرس تمكنت من تعطيل معادلات الأعداء والعمل كدرع صلب لحماية مُثل الثورة وسلامة البلاد".وقال الرئيس الإيراني إن "هذا التألق ثمرة سنوات من الكفاح الصادق والإعداد المتواصل والروح الجهادية للحرس الثوري، الذي استطاع بفهمه الصحيح للتطورات الجديدة وتعقيدات الحرب المشتركة تحقيق أمن مستدام للبلاد. هذه القوة المنبثقة من إرادة وطنية كانت حاضرة بكامل طاقتها إلى جانب الشعب ولها حضور فاعل في مجالات البناء وتقديم الخدمات حيثما احتاجت البلاد إلى قدرات علمية وتخصصية".وأضاف: "الحرس الثوري يعد رمزا بارزا للسلطة الوطنية ودرعا فولاذيا يحمي الوطن الإسلامي من التهديدات والعداوات وفي ضوء تدابير القيادة وانطلاقا من روح الثقة بالنفس والاكتفاء الذاتي، يواصل حرس الثورة الإسلامية مسيرة التميز والنمو ويعزز القدرات الدفاعية للبلاد بعزيمة أشدّ من ذي قبل".وفي السياق نفسه، أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنها أوقفت سفينتين قالت إنهما أبحرتا دون التراخيص اللازمة وقامتا بـ"التلاعب بأنظمة الملاحة"، وذلك في منطقة حساسة من الملاحة الدولية.وبحسب ما نقلته وكالة "فارس"، فإن "السفن المستهدفة هي "MSC Francesca" و"Epaminondas"، التابعتين لشركة الشحن العالمية MSC، مشيرة إلى أن عملية الاستهداف وقعت أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحًا موحدًا".كما أعلن الرئيس الأمريكي، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران. وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار". وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

https://sarabic.ae/20260422/الحرس-الثوري-يعلن-إيقاف-سفينتين-في-مضيق-هرمز-ونقلهما-إلى-السواحل-الإيرانية-1112771709.html

https://sarabic.ae/20260422/صور-لحياة-المواطنين-في-إيران-خلال-فترة-وقف-إطلاق-النار-مع-الولايات-المتحدة-1112764950.html

