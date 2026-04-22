الحرس الثوري يعلن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز ونقلهما إلى السواحل الإيرانية

الحرس الثوري يعلن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز ونقلهما إلى السواحل الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، أنها أوقفت سفينتين قالت إنهما أبحرتا دون التراخيص اللازمة وقامتا بـ"التلاعب بأنظمة الملاحة"، وذلك في منطقة حساسة من... 22.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-22T10:32+0000

2026-04-22T10:32+0000

2026-04-22T10:32+0000

وبحسب ما نقلته وكالة "فارس"، فإن "السفن المستهدفة هي "MSC Francesca" و"Epaminondas"، التابعتين لشركة الشحن العالمية MSC، مشيرة إلى أن عملية الاستهداف وقعت أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز.وذكرت الوكالة، أن "العملية أدت إلى جنوح السفينتين وتوقفهما عن الحركة، بعد مخالفات مرتبطة بالملاحة والتراخيص"، مشيرة إلى واقعة منفصلة تتعلق بسفينة مملوكة لليونان تحمل اسم "Euphoria"، قالت إنها باتت راسية قبالة السواحل الإيرانية.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحًا موحدًا".كما أعلن الرئيس الأمريكي، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران. وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار".وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

