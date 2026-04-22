الحرس الثوري يعلن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز ونقلهما إلى السواحل الإيرانية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
09:03 GMT
30 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
39 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:43 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الحرس الثوري يعلن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز ونقلهما إلى السواحل الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، أنها أوقفت سفينتين قالت إنهما أبحرتا دون التراخيص اللازمة وقامتا بـ"التلاعب بأنظمة الملاحة"، وذلك في منطقة حساسة من... 22.04.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب ما نقلته وكالة "فارس"، فإن "السفن المستهدفة هي "MSC Francesca" و"Epaminondas"، التابعتين لشركة الشحن العالمية MSC، مشيرة إلى أن عملية الاستهداف وقعت أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز.وذكرت الوكالة، أن "العملية أدت إلى جنوح السفينتين وتوقفهما عن الحركة، بعد مخالفات مرتبطة بالملاحة والتراخيص"، مشيرة إلى واقعة منفصلة تتعلق بسفينة مملوكة لليونان تحمل اسم "Euphoria"، قالت إنها باتت راسية قبالة السواحل الإيرانية.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحًا موحدًا".كما أعلن الرئيس الأمريكي، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران. وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار".وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
الحرس الثوري يعلن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز ونقلهما إلى السواحل الإيرانية

أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، أنها أوقفت سفينتين قالت إنهما أبحرتا دون التراخيص اللازمة وقامتا بـ"التلاعب بأنظمة الملاحة"، وذلك في منطقة حساسة من الملاحة الدولية.
وبحسب ما نقلته وكالة "فارس"، فإن "السفن المستهدفة هي "MSC Francesca" و"Epaminondas"، التابعتين لشركة الشحن العالمية MSC، مشيرة إلى أن عملية الاستهداف وقعت أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز.
وذكرت الوكالة، أن "العملية أدت إلى جنوح السفينتين وتوقفهما عن الحركة، بعد مخالفات مرتبطة بالملاحة والتراخيص"، مشيرة إلى واقعة منفصلة تتعلق بسفينة مملوكة لليونان تحمل اسم "Euphoria"، قالت إنها باتت راسية قبالة السواحل الإيرانية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2026
إيران ترد على إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار
10:27 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.
وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحًا موحدًا".
كما أعلن الرئيس الأمريكي، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران. وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار".
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2026
هيئة عمليات الملاحة البريطانية: تعرض سفينة لإطلاق نار غرب سواحل إيران
08:28 GMT
وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
