إيران ترد على إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، على "الجاهزية التامة للقوات المسلحة للدفاع عن كيان البلاد ومصالحها الوطنية في وجه أي تهديد"، مشددة على أن الخيار... 22.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-22T10:54+0000

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عن تقدير طهران للمساعي الحميدة وجهود الوساطة التي بذلها وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، والذي دعا فيها كلاً من إيران والولايات المتحدة إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.وأوضح بقائي، أن "إيران لم تكن يوماً هي الطرف البادئ بهذه الحرب المفروضة"، مشيراً إلى أن كافة التحركات الإيرانية تندرج ضمن الحق الأصيل في الدفاع المشروع لمواجهة الاعتداءات العسكرية الأمريكية والصهيونية.وأضاف أن "طهران تراقب بدقة كافة التطورات على الساحتين الميدانية والسياسية، وستتخذ ما يلزم من تدابير لصون أمنها القومي"، مؤكداً أن "القوات المسلحة في حالة يقظة تامة للرد بحزم على أي مغامرة أو شرور تستهدف البلاد".وشدد المتحدث على أن "إيران لن تتوانى عن استخدام كافة الظروف والفرص الدولية لمحاسبة المعتدين على الجرائم المرتكبة والأضرار الناجمة عن الهجمات الأخيرة"، مؤكداً "الإصرار على تقديم مرتكبي وجناة جرائم الحرب إلى العدالة والمطالبة بالتعويضات العادلةط.وفيما يخص التساؤلات حول إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن، أكد بقائي أن الدبلوماسية بالنسبة لطهران هي أداة استراتيجية لتأمين المصالح الوطنية.وأوضح أن "القيادة الإيرانية ستتحرك نحو هذا المسار متى ما وجدت أن الأرضية باتت منطقية ومواتية لترسيخ مكتسبات الشعب الإيراني وإفشال الأهداف الخبيثة التي يسعى الخصوم لتحقيقها".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحًا موحدًا".كما أعلن الرئيس الأمريكي، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران. وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار".وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

https://sarabic.ae/20260422/سفير-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-على-واشنطن-وقف-انتهاكاتها-قبل-أي-جولة-جديدة-من-المفاوضات-1112762908.html

https://sarabic.ae/20260422/هيئة-عمليات-الملاحة-البريطانية-تعرض-سفينة-لإطلاق-نار-غرب-سواحل-إيران-1112764389.html

https://sarabic.ae/20260422/صور-لحياة-المواطنين-في-إيران-خلال-فترة-وقف-إطلاق-النار-مع-الولايات-المتحدة-1112764950.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

