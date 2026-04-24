الشرع: نطالب بموقف أوروبي حازم تجاه إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن أمن أوروبا وأمن المنطقة مترابطان ويشكّلان "توازناً جيوسياسياً لا يقبل التجزئة"، داعياً إلى تعزيز العمل المشترك بروح الشراكة... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
وخلال كلمته في القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي المنعقدة في العاصمة القبرصية نيقوسيا اليوم الجمعة، شدد الشرع على أن الشراكة الأوروبية–العربية المتوسطية تمثل "المسار الحتمي والملاذ الآمن" لضمان استدامة تدفقات الطاقة وتأمين الإمدادات العالمية، محذراً من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة. وطالب الرئيس السوري الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف "حازم" إزاء ما وصفها بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة السورية، معتبراً أنها لا تهدد سوريا فحسب، بل تمس استقرار المنطقة وتقوّض جهود التعافي وإعادة الإعمار، داعياً إلى إلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات بشكل فوري. كما أعلن الشرع أن سوريا تسعى للتحول من ساحة صراع إلى "جسر للأمان" وركيزة للحلول الإقليمية، مؤكداً أن الجغرافيا تفرض معطياتها، فيما تبقى الشراكة خياراً استراتيجياً. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد، الجمعة الماضية، أن "اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل يُعد باطلا".وأوضح الشرع، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، أنه لا يمكن لأي دولة التنازل عن أراضيها دون موافقة شعبها، مشيرا إلى أن سوريا تسعى لإبرام اتفاق أمني جديد يضمن انسحاب إسرائيل إلى خطوط عام 1974.وأضاف أن بلاده لم تنخرط في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران أو بين إسرائيل وإيران، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تجنيب سوريا أي صراع جديد، والعمل على دفع الحلول القائمة على الحوار والدبلوماسية.وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة الماضية، أن الرئيس الشرع ثمن، خلال مشاركته في المنتدى، الجهود التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب. فيما أعرب الشرع عن أمله بالانتقال إلى مرحلة إصلاح المسارات وعدم تكرار مثل هذه الحروب مرة أخرى.وقال: "سوريا تعبت خلال السنوات الماضية وتعرض الشعب السوري لهجرة ونزوح وضربات بالسلاح الكيميائي وهناك دمار كبير، وتجنيبها اليوم الدخول في أي صراع هو المسار الطبيعي والصحيح".
