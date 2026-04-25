ماكرون: بند الدفاع المشترك في الاتحاد الأوروبي أقوى من نظيره في "الناتو"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
ماكرون: بند الدفاع المشترك في الاتحاد الأوروبي أقوى من نظيره في "الناتو"
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إنه يعتبر بند الدفاع المشترك في الاتحاد الأوروبي أقوى من البند المماثل في حلف شمال الأطلسي (الناتو). 25.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/12/1112664481_0:26:1000:589_1920x0_80_0_0_83a0213ed1b07bf06da54186f758ae27.jpg
وأوضح أن بند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة 42.7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والذي يلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن أي دولة تتعرض لهجوم، يعد بندًا "راسخًا"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته إلى اليونان، أن هذا البند "واضح ولا لبس فيه، ومن حيث المضمون أقوى من المادة الخامسة في معاهدة تأسيس الناتو"، مشيرًا إلى أنه يضمن تضامن الدول الأعضاء دون وجود أي خيار للتراجع عن الالتزام.‏وصرح ترامب في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي" الأمريكية: "لسنا بحاجة إليهم (الناتو) لن نحتاجهم أبدا، هم بحاجة ماسة إلينا لأنهم نمر من ورق" .واعتبر ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة، وقال: "علينا زيادة وتيرة الإنتاج".وادّعى الرئيس ترامب أن الأقمار الصناعية الأمريكية ترصد محاولات إيران لاستخراج اليورانيوم المخصب من باطن الأرض عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية.وقال ترامب: "إنهم يحاولون الوصول إلى هناك، كما تعلمون، لدينا كاميرات تابعة لقوات الفضاء، إنهم (إيران) يحاولون الوصول إليه".
20:29 GMT 25.04.2026
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إنه يعتبر بند الدفاع المشترك في الاتحاد الأوروبي أقوى من البند المماثل في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأوضح أن بند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة 42.7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والذي يلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن أي دولة تتعرض لهجوم، يعد بندًا "راسخًا"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته إلى اليونان، أن هذا البند "واضح ولا لبس فيه، ومن حيث المضمون أقوى من المادة الخامسة في معاهدة تأسيس الناتو"، مشيرًا إلى أنه يضمن تضامن الدول الأعضاء دون وجود أي خيار للتراجع عن الالتزام.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن حلف الناتو بحاجة ماسة إلى الولايات المتحدة، لأنه من دون دعم واشنطن، سيكون التحالف مجرد "نمر من ورق".‏
‏وصرح ترامب في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي" الأمريكية: "لسنا بحاجة إليهم (الناتو) لن نحتاجهم أبدا، هم بحاجة ماسة إلينا لأنهم نمر من ورق" .
واعتبر ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة، وقال: "علينا زيادة وتيرة الإنتاج".
وكشف أن شركة "رايثيون" للصناعات الدفاعية تشيّد حاليًا خمسة مصانع، كما زعم ترامب أن أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكية وصواريخ "توماهوك" بأنها الأفضل في العالم.
وادّعى الرئيس ترامب أن الأقمار الصناعية الأمريكية ترصد محاولات إيران لاستخراج اليورانيوم المخصب من باطن الأرض عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية.
وقال ترامب: "إنهم يحاولون الوصول إلى هناك، كما تعلمون، لدينا كاميرات تابعة لقوات الفضاء، إنهم (إيران) يحاولون الوصول إليه".
