ماكرون: بند الدفاع المشترك في الاتحاد الأوروبي أقوى من نظيره في "الناتو"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إنه يعتبر بند الدفاع المشترك في الاتحاد الأوروبي أقوى من البند المماثل في حلف شمال الأطلسي (الناتو). 25.04.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح أن بند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة 42.7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والذي يلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن أي دولة تتعرض لهجوم، يعد بندًا "راسخًا"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته إلى اليونان، أن هذا البند "واضح ولا لبس فيه، ومن حيث المضمون أقوى من المادة الخامسة في معاهدة تأسيس الناتو"، مشيرًا إلى أنه يضمن تضامن الدول الأعضاء دون وجود أي خيار للتراجع عن الالتزام.‏وصرح ترامب في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي" الأمريكية: "لسنا بحاجة إليهم (الناتو) لن نحتاجهم أبدا، هم بحاجة ماسة إلينا لأنهم نمر من ورق" .واعتبر ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة، وقال: "علينا زيادة وتيرة الإنتاج".وادّعى الرئيس ترامب أن الأقمار الصناعية الأمريكية ترصد محاولات إيران لاستخراج اليورانيوم المخصب من باطن الأرض عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية.وقال ترامب: "إنهم يحاولون الوصول إلى هناك، كما تعلمون، لدينا كاميرات تابعة لقوات الفضاء، إنهم (إيران) يحاولون الوصول إليه".

https://sarabic.ae/20260424/إعلام-الولايات-المتحدة-تدرس-تعليق-عضوية-إسبانيا-في-حلف-الناتو-1112833019.html

https://sarabic.ae/20260421/ترامب-الناتو-نمر-من-ورق-ولسنا-بحاجته-1112748752.html

