وزير الخارجية الباكستاني: الدبلوماسية والحوار المستمر مفتاح ترسيخ الاستقرار إقليميا ودوليا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أن الحوار المستمر والدبلوماسية يمثلان الخيار الأمثل لتعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

2026-04-25T12:18+0000

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن إسحاق دار، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، استعرض خلاله آخر تطورات الجهود الدبلوماسية الجارية. وأوضح البيان أن الوزير الباكستاني شدد، خلال الاتصال، على أهمية مواصلة الحوار كمسار رئيسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة وخارجها.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "لا توجد خطط لعقد لقاء بين ممثلي إيران والولايات المتحدة في باكستان"، بشأن تسوية محتملة للأزمة في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.وأكد بقائي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الوفد الإيراني وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في زيارة رسمية.وأفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، قد يلتقيان بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الاثنين 27 أبريل/ نيسان الجاري.ووصل عراقجي، أمس الجمعة، إلى باكستان، التي تلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، على أن يتوجه لاحقًا إلى سلطنة عُمان وروسيا، لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنّتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل الجاري، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية للصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصّب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

https://sarabic.ae/20260425/عراقجي-في-باكستان-وترامب-ينتظر-عرضا-من-طهران-هل-تُستأنف-مفاوضات-إيران-والولايات-المتحدة-1112863813.html

https://sarabic.ae/20260425/إعلام-الولايات-المتحدة-أنفقت-61-مليار-دولار-في-الحرب-ضد-إيران-1112862243.html

https://sarabic.ae/20260424/-المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض-مفاوضات-مباشرة-مع-إيران-في-باكستان-بوساطة-إسلام-آباد-1112854792.html

