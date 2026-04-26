إعلام: المشتبه به في إطلاق النار بحفل العشاء هو شاب من كاليفورنيا.. صور
أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن المشتبه به في حادث إطلاق النار الذي وقع خلال الفعالية التي حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن، هو مواطن من ولاية... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, مكتب التحقيقات الفيدرالي, العالم
02:43 GMT 26.04.2026 (تم التحديث: 02:44 GMT 26.04.2026)
أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن المشتبه به في حادث إطلاق النار الذي وقع خلال الفعالية التي حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن، هو مواطن من ولاية كاليفورنيا يبلغ من العمر 31 عامًا.
وأكدت، "إنه يدعى كول توماس ألان، البالغ من العمر 31 عامًا، وهو من منطقة تورانس في ولاية كاليفورنيا
وأكد مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، أن المشتبه به أطلق النار على أحد أفراد جهاز الخدمة السرية، مشيرًا إلى أنه لم يصب بأذى.
ولفت المسؤول إلى أن "شخص مسلح حاول اختراق الأمن في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض".
وأضاف أن "المشتبه به أطلق النار على أحد أفراد الخدمة السرية وهو بخير".