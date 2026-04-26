وزير الخارجية القطري يؤكد لعراقجي أهمية فتح الممرات البحرية وعدم استخدامها كورقة ضغط

أكدت دولة قطر ضرورة ضمان حرية الملاحة وفتح الممرات البحرية، وعدم توظيفها كأداة ضغط أو مساومة، لما لذلك من تداعيات سلبية على الأمن الإقليمي والدولي. 26.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-26T17:36+0000

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله بحث الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، على أهمية استجابة جميع الأطراف لجهود الوساطة الجارية، بما يمهد لمعالجة جذور الأزمة عبر الحوار والوسائل السلمية، والتوصل إلى اتفاق مستدام يمنع تجدد التصعيد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه ألغى رحلة ممثليه إلى إسلام آباد في باكستان، والتي كانت مقررة للقاء مسؤولين إيرانيين، معتبرًا أن الوقت يهدر في السفر في ظل كثافة العمل.وأضاف، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس السبت، أن هناك، بحسب تعبيره، صراعات داخلية كبيرة وحالة من الارتباك داخل القيادة الإيرانية.وأشار إلى أنه "لا أحد يعرف من يتولى المسؤولية، بما في ذلك الإيرانيون أنفسهم".وفي تصريحات لاحقة للصحفيين، قال ترامب إن الإيرانيين "قدموا الكثير، لكن ما قدموه لم يكن كافيًا".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.وأشار في منشور عبر منصة "إكس"، أمس السبت، إلى أن جدية الولايات المتحدة في تبني المسار الدبلوماسي لا تزال غير واضحة.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، أمس السبت: "التقى عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى إسلام آباد لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الباكستانيين، مع الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، حيث أجرى الطرفان مناقشات حول آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وإيران".وأضاف البيان أن عراقجي أشاد خلال الاجتماع بجهود الحكومة الباكستانية، لا سيما قائد الجيش، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحًا أن عراقجي قدم للجانب الباكستاني وجهات نظر إيران واعتباراتها في هذا الشأن.وحسب البيان، أعلن قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده مواصلة جهود الوساطة إلى أن يتم تحقيق النتيجة المنشودة.

