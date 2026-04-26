https://sarabic.ae/20260426/ترامب-الصراع-مع-إيران-يقترب-جدا-من-نهايته---1112896827.html
ترامب: الصراع مع إيران يقترب جدا من نهايته
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصراع مع إيران سيتجه إلى الانتهاء قريبًا، مشيرًا إلى ما وصفه بتحقيق تقدم كبير في هذا الملف.
2026-04-26T16:18+0000
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112687006_0:0:1338:753_1920x0_80_0_0_2c6a1af253de52f72c6d3ab99a60cdcf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112687006_0:0:1190:892_1920x0_80_0_0_f20e629577c869d84f06cc7bdc88e4e6.jpg
16:03 GMT 26.04.2026 (تم التحديث: 16:18 GMT 26.04.2026)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصراع مع إيران سيتجه إلى الانتهاء قريبًا، مشيرًا إلى ما وصفه بتحقيق تقدم كبير في هذا الملف.
وقال في تصريحات لقناة أمريكية: "لقد قمنا بعمل رائع، وكل هذا سينتهي قريبًا جدًا".
وفي السياق نفسه، أردف ترامب، قائلا: حلف شمال الأطلسي لم يقف إلى جانبنا بشأن إيران.
وفي سياق آخر، صرّح ترامب بأن بلاده مستمرة في جهودها للتوصل إلى تسوية للأزمة في أوكرانيا، موضحًا أنه على تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رافضًا الكشف عن تاريخ آخر اتصال بينهما.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه ألغى رحلة ممثليه إلى إسلام آباد
في باكستان، والتي كانت مقررة للقاء مسؤولين إيرانيين، معتبرًا أن الوقت يهدر في السفر في ظل كثافة العمل.
وأضاف، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس السبت، أن هناك، بحسب تعبيره، صراعات داخلية كبيرة وحالة من الارتباك داخل القيادة الإيرانية.
وأشار إلى أنه "لا أحد يعرف من يتولى المسؤولية، بما في ذلك الإيرانيون أنفسهم".
كما زعم أن بلاده تمتلك "جميع أوراق القوة"، بينما لا تمتلك إيران
شيئًا، مضيفًا أنه إذا أراد الإيرانيون التحدث "فما عليهم سوى الاتصال".
وفي تصريحات لاحقة للصحفيين، قال ترامب إن الإيرانيين "قدموا الكثير، لكن ما قدموه لم يكن كافيًا".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
قد أكد أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.
وأشار في منشور عبر منصة "إكس"، أمس السبت، إلى أن جدية الولايات المتحدة في تبني المسار الدبلوماسي لا تزال غير واضحة.
وقال عراقجي إن زيارته إلى باكستان
كانت "مثمرة للغاية"، مثمنًا مساعيها وجهودها الأخوية الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، أمس السبت: "التقى عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى إسلام آباد لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الباكستانيين، مع الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، حيث أجرى الطرفان مناقشات حول آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة
والنظام الصهيوني وإيران".
وأضاف البيان أن عراقجي أشاد خلال الاجتماع بجهود الحكومة الباكستانية، لا سيما قائد الجيش، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحًا أن عراقجي قدم للجانب الباكستاني وجهات نظر إيران واعتباراتها في هذا الشأن.
وحسب البيان، أعلن قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده مواصلة جهود الوساطة إلى أن يتم تحقيق النتيجة المنشودة.