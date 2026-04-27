https://sarabic.ae/20260427/البرلمان-الإيراني-العمل-على-مشروع-قرار-مكون-من-11-مادة-لإدارة-مضيق-هرمز-1112917796.html

البرلمان الإيراني: العمل على مشروع قرار مكون من 11 مادة لإدارة مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، استمرار العمل على مشروع قرار يتكون من 11 مادة لـ"تنظيم وإدارة الملاحة في مضيق... 27.04.2026, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2509a71788433237deed6718519929d0.jpg

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن اللجنة، قولها إن "مشروع القرار يتضمن فرض رسوم على مرور السفن عبر المضيق، على أن يتم سدادها بالعملة المحلية الإيرانية، إلى جانب بنود تقضي بمنع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو الجهات المعادية".وأعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، أمس الأحد، إجراء نقاش وصفه بـ"المثمر" مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حول القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.وأوضح البوسعيدي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "البلدين، بصفتهما دولتين مطلّتين على المضيق، يدركان حجم المسؤولية المشتركة تجاه المجتمع الدولي، خاصة في ما يتعلق بضمان استقرار حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي".وقام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال جولته الإقليمية الحالية، بنقل رسائل مكتوبة إلى الجانب الأمريكي عبر وساطة باكستان، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وبحسب ما أفادت به وكالة "فارس"، تضمنت هذه الرسائل توضيحًا لما تعتبره طهران "خطوطًا حمراء"، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي وقضية مضيق هرمز.كما أكدت مصادر مطّلعة للوكالة، أن عراقجي "يتحرك ضمن الأطر المحددة للسياسة الخارجية الإيرانية، ووفق المهام الدبلوماسية الموكلة إلى وزارة الخارجية".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن "الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض مع إيران"، مؤكدًا أن بإمكان طهران الاتصال مباشرة إذا رغبت في بدء محادثات لإنهاء التوترات بين البلدين.وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تمتلك أوراق ضغط قوية في مواجهة إيران"، معتبرًا أن الأخيرة "تعاني من تحديات داخلية وانقسامات في نظامها السياسي، وهو ما قد يؤثر على مسار المفاوضات"، على حد قوله.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

