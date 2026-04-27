البرلمان الإيراني: العمل على مشروع قرار مكون من 11 مادة لإدارة مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260427/البرلمان-الإيراني-العمل-على-مشروع-قرار-مكون-من-11-مادة-لإدارة-مضيق-هرمز-1112917796.html
البرلمان الإيراني: العمل على مشروع قرار مكون من 11 مادة لإدارة مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، استمرار العمل على مشروع قرار يتكون من 11 مادة لـ"تنظيم وإدارة الملاحة في مضيق... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2509a71788433237deed6718519929d0.jpg
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن اللجنة، قولها إن "مشروع القرار يتضمن فرض رسوم على مرور السفن عبر المضيق، على أن يتم سدادها بالعملة المحلية الإيرانية، إلى جانب بنود تقضي بمنع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو الجهات المعادية".وأعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، أمس الأحد، إجراء نقاش وصفه بـ"المثمر" مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حول القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.وأوضح البوسعيدي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "البلدين، بصفتهما دولتين مطلّتين على المضيق، يدركان حجم المسؤولية المشتركة تجاه المجتمع الدولي، خاصة في ما يتعلق بضمان استقرار حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي".وقام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال جولته الإقليمية الحالية، بنقل رسائل مكتوبة إلى الجانب الأمريكي عبر وساطة باكستان، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وبحسب ما أفادت به وكالة "فارس"، تضمنت هذه الرسائل توضيحًا لما تعتبره طهران "خطوطًا حمراء"، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي وقضية مضيق هرمز.كما أكدت مصادر مطّلعة للوكالة، أن عراقجي "يتحرك ضمن الأطر المحددة للسياسة الخارجية الإيرانية، ووفق المهام الدبلوماسية الموكلة إلى وزارة الخارجية".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن "الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض مع إيران"، مؤكدًا أن بإمكان طهران الاتصال مباشرة إذا رغبت في بدء محادثات لإنهاء التوترات بين البلدين.وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تمتلك أوراق ضغط قوية في مواجهة إيران"، معتبرًا أن الأخيرة "تعاني من تحديات داخلية وانقسامات في نظامها السياسي، وهو ما قد يؤثر على مسار المفاوضات"، على حد قوله.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b7ff007d918ba2db5a7076bea7683161.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:45 GMT 27.04.2026
© Photoمناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
© Photo
تابعنا عبر
أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، استمرار العمل على مشروع قرار يتكون من 11 مادة لـ"تنظيم وإدارة الملاحة في مضيق هرمز"، وفق تعبيرها.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن اللجنة، قولها إن "مشروع القرار يتضمن فرض رسوم على مرور السفن عبر المضيق، على أن يتم سدادها بالعملة المحلية الإيرانية، إلى جانب بنود تقضي بمنع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو الجهات المعادية".
وأعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، أمس الأحد، إجراء نقاش وصفه بـ"المثمر" مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حول القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
عراقجي: إيران وسلطنة عمان تركزان على سبل ضمان عبور آمن للسفن في مضيق هرمز
00:10 GMT
وأوضح البوسعيدي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "البلدين، بصفتهما دولتين مطلّتين على المضيق، يدركان حجم المسؤولية المشتركة تجاه المجتمع الدولي، خاصة في ما يتعلق بضمان استقرار حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي".

وشدد على "البعد الإنساني للقضية"، مؤكدًا "الحاجة الملحّة للإفراج عن البحارة المحتجزين منذ فترة طويلة"، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والتوصل إلى "حلول عملية تكفل حرية الملاحة بشكل دائم".

وقام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال جولته الإقليمية الحالية، بنقل رسائل مكتوبة إلى الجانب الأمريكي عبر وساطة باكستان، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يسير إلى جانب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لدى وصولهما العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، للمشاركة في مفاوضات السلام مع أمريكا، 11 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
مجلس الشورى الإيراني: النظام الملاحي الجديد في مضيق هرمز يعزز قوة إيران
أمس, 12:56 GMT
وبحسب ما أفادت به وكالة "فارس"، تضمنت هذه الرسائل توضيحًا لما تعتبره طهران "خطوطًا حمراء"، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي وقضية مضيق هرمز.

وأشارت الوكالة إلى أن "هذه الخطوة لا تأتي في إطار مفاوضات مباشرة، بل تعدُ مبادرة من إيران لشرح موقفها الإقليمي بشكل أوضح، وإبلاغ الأطراف المعنية بثوابتها الأساسية".

كما أكدت مصادر مطّلعة للوكالة، أن عراقجي "يتحرك ضمن الأطر المحددة للسياسة الخارجية الإيرانية، ووفق المهام الدبلوماسية الموكلة إلى وزارة الخارجية".
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2026
تركيا تشير إلى وجود "مسارين محتملين" بخصوص مضيق هرمز
25 أبريل, 10:44 GMT
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن "الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض مع إيران"، مؤكدًا أن بإمكان طهران الاتصال مباشرة إذا رغبت في بدء محادثات لإنهاء التوترات بين البلدين.

وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية، أن "الهدف الأساسي لواشنطن هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي"، مشددًا على أنه "لا يمكن السماح بذلك بأي حال، وأن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن هذا الشرط بشكل كامل".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تمتلك أوراق ضغط قوية في مواجهة إيران"، معتبرًا أن الأخيرة "تعاني من تحديات داخلية وانقسامات في نظامها السياسي، وهو ما قد يؤثر على مسار المفاوضات"، على حد قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала