تحرك عماني إيراني: نقر بمسؤوليتنا المشتركة بصفتنا دولتين مطلتين على مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260426/تحرك-عماني-إيراني-نقر-بمسؤوليتنا-المشتركة-بصفتنا-دولتين-مطلتين-على-مضيق-هرمز--1112901302.html
تحرك عماني إيراني: نقر بمسؤوليتنا المشتركة بصفتنا دولتين مطلتين على مضيق هرمز
تحرك عماني إيراني: نقر بمسؤوليتنا المشتركة بصفتنا دولتين مطلتين على مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، إجراء نقاش وصفه بـ"المثمر" مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حول القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز. 26.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-26T20:21+0000
2026-04-26T20:21+0000
إيران
أخبار إيران
سلطنة عمان
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1c/1099969014_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_4daa752aef3a52f08cae0b78b26a3dce.jpg
وأوضح البوسعيدي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن البلدين، بصفتهما دولتين مطلتين على المضيق، يدركان حجم المسؤولية المشتركة تجاه المجتمع الدولي، خاصة في ما يتعلق بضمان استقرار حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي.وشدد على البعد الإنساني للقضية، مؤكدًا الحاجة الملحة للإفراج عن البحارة المحتجزين منذ فترة طويلة، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والتوصل إلى حلول عملية تكفل حرية الملاحة بشكل دائم.وقام وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، خلال جولته الإقليمية الحالية، بنقل رسائل مكتوبة إلى الجانب الأمريكي عبر وساطة باكستان.وبحسب ما أفادت به وكالة "فارس"، تضمنت هذه الرسائل توضيحًا لما تعتبره طهران خطوطًا حمراء، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي وقضية مضيق هرمز.وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة لا تأتي في إطار مفاوضات مباشرة، بل تعد مبادرة من إيران لشرح موقفها الإقليمي بشكل أوضح، وإبلاغ الأطراف المعنية بثوابتها الأساسية.كما أكدت مصادر مطلعة أن عراقجي يتحرك ضمن الأطر المحددة للسياسة الخارجية الإيرانية، ووفق المهام الدبلوماسية الموكلة إلى وزارة الخارجية.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إن "الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض مع إيران"، مؤكدًا أن بإمكان طهران الاتصال مباشرة إذا رغبت في بدء محادثات لإنهاء التوترات بين البلدين.وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية، أن الهدف الأساسي لواشنطن هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددًا على أنه لا يمكن السماح بذلك بأي حال، وأن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن هذا الشرط بشكل كامل.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أوراق ضغط قوية في مواجهة إيران، معتبرًا أن الأخيرة تعاني من تحديات داخلية وانقسامات في نظامها السياسي، وهو ما قد يؤثر على مسار المفاوضات.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه ألغى رحلة ممثليه إلى إسلام آباد في باكستان، والتي كانت مقررة للقاء مسؤولين إيرانيين، معتبرًا أن الوقت يهدر في السفر في ظل كثافة العمل.وأضاف، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس السبت، أن هناك، بحسب تعبيره، صراعات داخلية كبيرة وحالة من الارتباك داخل القيادة الإيرانية.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.وقال عراقجي إن زيارته إلى باكستان كانت "مثمرة للغاية"، مثمنًا مساعيها وجهودها الأخوية الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.
https://sarabic.ae/20260426/لافروف-من-المهم-لواشنطن-التوصل-إلى-حل-سريع-لأزمة-هرمز-1112892805.html
https://sarabic.ae/20260425/تركيا-تشير-إلى-وجود-مسارين-محتملين-بخصوص-مضيق-هرمز-1112874711.html
https://sarabic.ae/20260426/مجلس-الشورى-الإيراني-النظام-الملاحي-الجديد-في-مضيق-هرمز-يعزز-قوة-إيران-1112893134.html
إيران
أخبار إيران
سلطنة عمان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1c/1099969014_0:0:1281:961_1920x0_80_0_0_773e1cdd832adf2cb6e23de3b06eba9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم
إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم

تحرك عماني إيراني: نقر بمسؤوليتنا المشتركة بصفتنا دولتين مطلتين على مضيق هرمز

20:21 GMT 26.04.2026
© AP Photoوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، إجراء نقاش وصفه بـ"المثمر" مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حول القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وأوضح البوسعيدي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن البلدين، بصفتهما دولتين مطلتين على المضيق، يدركان حجم المسؤولية المشتركة تجاه المجتمع الدولي، خاصة في ما يتعلق بضمان استقرار حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي.
وشدد على البعد الإنساني للقضية، مؤكدًا الحاجة الملحة للإفراج عن البحارة المحتجزين منذ فترة طويلة، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والتوصل إلى حلول عملية تكفل حرية الملاحة بشكل دائم.
وقام وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، خلال جولته الإقليمية الحالية، بنقل رسائل مكتوبة إلى الجانب الأمريكي عبر وساطة باكستان.
وبحسب ما أفادت به وكالة "فارس"، تضمنت هذه الرسائل توضيحًا لما تعتبره طهران خطوطًا حمراء، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي وقضية مضيق هرمز.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة لا تأتي في إطار مفاوضات مباشرة، بل تعد مبادرة من إيران لشرح موقفها الإقليمي بشكل أوضح، وإبلاغ الأطراف المعنية بثوابتها الأساسية.
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
لافروف: من المهم لواشنطن التوصل إلى حل سريع لأزمة هرمز
12:48 GMT
كما أكدت مصادر مطلعة أن عراقجي يتحرك ضمن الأطر المحددة للسياسة الخارجية الإيرانية، ووفق المهام الدبلوماسية الموكلة إلى وزارة الخارجية.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إن "الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض مع إيران"، مؤكدًا أن بإمكان طهران الاتصال مباشرة إذا رغبت في بدء محادثات لإنهاء التوترات بين البلدين.
وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية، أن الهدف الأساسي لواشنطن هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددًا على أنه لا يمكن السماح بذلك بأي حال، وأن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن هذا الشرط بشكل كامل.
تركيا تشير إلى وجود "مسارين محتملين" بخصوص مضيق هرمز
تركيا تشير إلى وجود "مسارين محتملين" بخصوص مضيق هرمز
أمس, 10:44 GMT
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أوراق ضغط قوية في مواجهة إيران، معتبرًا أن الأخيرة تعاني من تحديات داخلية وانقسامات في نظامها السياسي، وهو ما قد يؤثر على مسار المفاوضات.
وعبّر ترامب عن أمله في تجنّب الخيار العسكري، رغم استمرار التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن اللجوء إلى القوة ليس الخيار المفضل، لكنه يظل مطروحًا إذا لم يتم التوصل إلى حل يضمن وقف البرنامج النووي الإيراني.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه ألغى رحلة ممثليه إلى إسلام آباد في باكستان، والتي كانت مقررة للقاء مسؤولين إيرانيين، معتبرًا أن الوقت يهدر في السفر في ظل كثافة العمل.
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يسير إلى جانب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لدى وصولهما العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، للمشاركة في مفاوضات السلام مع أمريكا، 11 نيسان/ أبريل 2026
مجلس الشورى الإيراني: النظام الملاحي الجديد في مضيق هرمز يعزز قوة إيران
12:56 GMT
وأضاف، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس السبت، أن هناك، بحسب تعبيره، صراعات داخلية كبيرة وحالة من الارتباك داخل القيادة الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.
وأشار في منشور عبر منصة "إكس"، أمس السبت، إلى أن جدية الولايات المتحدة في تبني المسار الدبلوماسي لا تزال غير واضحة.
وقال عراقجي إن زيارته إلى باكستان كانت "مثمرة للغاية"، مثمنًا مساعيها وجهودها الأخوية الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала