‏وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا استمرت الحكومة اللبنانية بظل "حزب الله" فستندلع نار ستحرق بلادها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260427/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إذا-استمرت-الحكومة-اللبنانية-بظل-حزب-الله-فستندلع-نار-ستحرق-بلادها-1112922015.html
‏وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا استمرت الحكومة اللبنانية بظل "حزب الله" فستندلع نار ستحرق بلادها
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بأنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، في ظل استمرار استهداف القوات الإسرائيلية وبلدات الجليل"،... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091830391_0:27:1633:946_1920x0_80_0_0_aab0e33f712162c89d41dd670c100dc2.jpg
https://sarabic.ae/20260426/نتنياهو-خروقات-حزب-الله-تهدد-وقف-إطلاق-النار-مع-لبنان-وسنواصل-الرد-بقوة-1112892337.html
https://sarabic.ae/20260427/خط-من-النار-مشهد-مؤلم-للحظة-قيام-الجيش-الإسرائيلي-بتفجير-أحياء-كاملة-جنوبي-لبنان--فيديو-1112906777.html
https://sarabic.ae/20260426/الصحة-اللبنانية-تعلن-مقتل-14-شخصا-في-غارات-إسرائيلية-على-لبنان-1112902068.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091830391_182:0:1633:1088_1920x0_80_0_0_3270d14ef55b7813e1840d7784c08d93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© AP Photo / Gregorio Borgiaوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بأنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، في ظل استمرار استهداف القوات الإسرائيلية وبلدات الجليل"، مؤكدًا أن "الجيش الإسرائيلي مستعد للتحرك والمساعدة بمهمة نزع سلاح "حزب الله"، وفق تعبيره.
وأضاف كاتس أن "استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تصعيد خطير"، محذرًا من أن "بقاء الحكومة اللبنانية في ظل "حزب الله" قد يدفع نحو اندلاع نار تحرق لبنان"، على حد قوله.
كما وجّه انتقادات مباشرة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، معتبرًا أنه "يلعب بالنار"، مضيفًا أن هذا المسار "قد تكون له تداعيات خطيرة على لبنان".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
نتنياهو: خروقات "حزب الله" تهدد وقف إطلاق النار مع لبنان وسنواصل الرد بقوة
أمس, 12:27 GMT
وتطرّق كاتس أيضًا إلى تصريحات الرئيس اللبناني جوزاف عون، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية له تمثل "مغامرة بمستقبل البلاد"، وفق وصفه.

واتهم عون، في وقت سابق من اليوم، "حزب الله" بالخيانة، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة اللبنانية ليس خيانة.

وأكد عون، ردًا على بيان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أن "الخيانة الحقيقية تتمثل في دفع البلاد إلى الحرب لتحقيق مصالح خارجية"، على حد تعبيره.
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
"خط من النار"... مشهد مؤلم للحظة قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير أحياء كاملة جنوبي لبنان ... فيديو
08:41 GMT
وأوضح الرئيس اللبناني أنه "تم إبلاغ الولايات المتحدة، منذ البداية، بأن وقف إطلاق النار يمثل خطوة أولى أساسية لأي مفاوضات لاحقة"، مشددًا على أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة الحرب.
وفي وقت سابق من اليوم، شدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، رفضه القاطع لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، واصفًا ما قامت به السلطة اللبنانية بأنه "تنازل مجاني ومذل"، وأكد أن "المقاومة مستمرة وقادرة على الصمود ولا يمكن هزيمتها"، على حد تعبيره.

وقال قاسم إن "إسرائيل وبدعم أمريكي، راهنت على إنهاء "حزب الله" منذ معركة "أولي البأس"، في سبتمبر (أيلول) 2024، لكنها فوجئت بصمود المقاومة في معركة "العصف المأكول" وتنوع أساليبها القتالية، ما أدى إلى وصول العدو إلى طريق مسدود".

ويوم الجمعة الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده "بدأت عملية لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح لنا أن "حزب الله" اللبناني يسعى لإفساده".
الدخان يتصاعد من قرية في جنوب لبنان أثناء وجود الجيش الإسرائيلي فيها، كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، 23 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
الصحة اللبنانية تعلن مقتل 14 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
أمس, 22:30 GMT
وتابع نتنياهو، في منشور له عبر منصة "إكس": "نحتفظ بحرية كاملة في العمل ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات الناشئة، لقد ضربنا أمس وضربنا اليوم، نحن عازمون على إعادة الأمن لسكان الشمال".

ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل العمل مع بيروت لدعم قدرتها على حماية نفسها.

وكان ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала