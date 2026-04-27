وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا استمرت الحكومة اللبنانية بظل "حزب الله" فستندلع نار ستحرق بلادها
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بأنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، في ظل استمرار استهداف القوات الإسرائيلية وبلدات الجليل"،... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260426/نتنياهو-خروقات-حزب-الله-تهدد-وقف-إطلاق-النار-مع-لبنان-وسنواصل-الرد-بقوة-1112892337.html
https://sarabic.ae/20260427/خط-من-النار-مشهد-مؤلم-للحظة-قيام-الجيش-الإسرائيلي-بتفجير-أحياء-كاملة-جنوبي-لبنان--فيديو-1112906777.html
https://sarabic.ae/20260426/الصحة-اللبنانية-تعلن-مقتل-14-شخصا-في-غارات-إسرائيلية-على-لبنان-1112902068.html
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بأنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، في ظل استمرار استهداف القوات الإسرائيلية وبلدات الجليل"، مؤكدًا أن "الجيش الإسرائيلي مستعد للتحرك والمساعدة بمهمة نزع سلاح "حزب الله"، وفق تعبيره.
وأضاف كاتس أن "استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تصعيد خطير"، محذرًا من أن "بقاء الحكومة اللبنانية في ظل "حزب الله" قد يدفع نحو اندلاع نار تحرق لبنان"، على حد قوله.
كما وجّه انتقادات مباشرة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، معتبرًا أنه "يلعب بالنار"، مضيفًا أن هذا المسار "قد تكون له تداعيات خطيرة على لبنان".
وتطرّق كاتس أيضًا إلى تصريحات الرئيس اللبناني جوزاف عون، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية له تمثل "مغامرة بمستقبل البلاد"، وفق وصفه.
واتهم عون، في وقت سابق من اليوم، "حزب الله" بالخيانة، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة اللبنانية ليس خيانة.
وأكد عون، ردًا على بيان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أن "الخيانة الحقيقية تتمثل في دفع البلاد إلى الحرب لتحقيق مصالح خارجية"، على حد تعبيره.
وأوضح الرئيس اللبناني أنه "تم إبلاغ الولايات المتحدة، منذ البداية، بأن وقف إطلاق النار يمثل خطوة أولى أساسية لأي مفاوضات لاحقة"، مشددًا على أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة الحرب.
وفي وقت سابق من اليوم، شدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، رفضه القاطع لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
، واصفًا ما قامت به السلطة اللبنانية بأنه "تنازل مجاني ومذل"، وأكد أن "المقاومة مستمرة وقادرة على الصمود ولا يمكن هزيمتها"، على حد تعبيره.
وقال قاسم إن "إسرائيل وبدعم أمريكي، راهنت على إنهاء "حزب الله" منذ معركة "أولي البأس"، في سبتمبر (أيلول) 2024، لكنها فوجئت بصمود المقاومة في معركة "العصف المأكول" وتنوع أساليبها القتالية، ما أدى إلى وصول العدو إلى طريق مسدود".
ويوم الجمعة الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده "بدأت عملية لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان
، ومن الواضح لنا أن "حزب الله" اللبناني يسعى لإفساده".
وتابع نتنياهو، في منشور له عبر منصة "إكس": "نحتفظ بحرية كاملة في العمل ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات الناشئة، لقد ضربنا أمس وضربنا اليوم، نحن عازمون على إعادة الأمن لسكان الشمال".
ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل العمل مع بيروت لدعم قدرتها على حماية نفسها.
وكان ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل
، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".