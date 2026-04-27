‏وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا استمرت الحكومة اللبنانية بظل "حزب الله" فستندلع نار ستحرق بلادها

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بأنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، في ظل استمرار استهداف القوات الإسرائيلية وبلدات الجليل"،...

2026-04-27T15:48+0000

وأضاف كاتس أن "استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تصعيد خطير"، محذرًا من أن "بقاء الحكومة اللبنانية في ظل "حزب الله" قد يدفع نحو اندلاع نار تحرق لبنان"، على حد قوله.كما وجّه انتقادات مباشرة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، معتبرًا أنه "يلعب بالنار"، مضيفًا أن هذا المسار "قد تكون له تداعيات خطيرة على لبنان".وتطرّق كاتس أيضًا إلى تصريحات الرئيس اللبناني جوزاف عون، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية له تمثل "مغامرة بمستقبل البلاد"، وفق وصفه.وأكد عون، ردًا على بيان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أن "الخيانة الحقيقية تتمثل في دفع البلاد إلى الحرب لتحقيق مصالح خارجية"، على حد تعبيره.وأوضح الرئيس اللبناني أنه "تم إبلاغ الولايات المتحدة، منذ البداية، بأن وقف إطلاق النار يمثل خطوة أولى أساسية لأي مفاوضات لاحقة"، مشددًا على أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة الحرب.وفي وقت سابق من اليوم، شدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، رفضه القاطع لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، واصفًا ما قامت به السلطة اللبنانية بأنه "تنازل مجاني ومذل"، وأكد أن "المقاومة مستمرة وقادرة على الصمود ولا يمكن هزيمتها"، على حد تعبيره.ويوم الجمعة الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده "بدأت عملية لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح لنا أن "حزب الله" اللبناني يسعى لإفساده".وتابع نتنياهو، في منشور له عبر منصة "إكس": "نحتفظ بحرية كاملة في العمل ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات الناشئة، لقد ضربنا أمس وضربنا اليوم، نحن عازمون على إعادة الأمن لسكان الشمال".وكان ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".

