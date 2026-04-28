"دبي الإنسانية"... 110 ملايين دولار من المساعدات لغزة ولبنان ودول الأزمات خلال عام 2025

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"دبي الإنسانية"... 110 ملايين دولار من المساعدات لغزة ولبنان ودول الأزمات خلال عام 2025
"دبي الإنسانية"... 110 ملايين دولار من المساعدات لغزة ولبنان ودول الأزمات خلال عام 2025
سبوتنيك عربي
كشفت مديرة العمليات والمبادرات الإنسانية في مركز "دبي الإنسانية"، حنان المرزوقي، عن ملامح الجاهزية القصوى التي يتمتع بها المركز، كأكبر منطقة حرة غير ربحية في... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T11:18+0000
2026-04-28T11:18+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي
قافلة مساعدات انسانية
غزة
لبنان
تقارير سبوتنيك
حصري
وقالت المرزوقي في حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك": "دبي الإنسانية" لم تعد مجرد مستودعات للتخزين، بل تحولت إلى منظومة ذكية متكاملة، حيث يوفر المركز مستودعات لمخزون هائل يغطي قطاعات الإيواء والغذاء والدعم اللوجستي والتعليم".
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, قافلة مساعدات انسانية, غزة, لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, قافلة مساعدات انسانية, غزة, لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري

"دبي الإنسانية"... 110 ملايين دولار من المساعدات لغزة ولبنان ودول الأزمات خلال عام 2025

11:18 GMT 28.04.2026
© Photo / وكالة الأنباء الإمارتية "وام"وصول سفينة "أم الإمارات" بـ 7300 طن مساعدات إنسانية إلى ميناء العريش لدعم غزة
وصول سفينة أم الإمارات بـ 7300 طن مساعدات إنسانية إلى ميناء العريش لدعم غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
حصري
كشفت مديرة العمليات والمبادرات الإنسانية في مركز "دبي الإنسانية"، حنان المرزوقي، عن ملامح الجاهزية القصوى التي يتمتع بها المركز، كأكبر منطقة حرة غير ربحية في العالم تحتضن كبرى المنظمات الأممية والدولية، مؤكدة أن "دبي باتت اليوم صمام الأمان للإغاثة العالمية يحتضن مخزونًا استراتيجيًا يتجاوز 200 مليون دولار.
وقالت المرزوقي في حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك": "دبي الإنسانية" لم تعد مجرد مستودعات للتخزين، بل تحولت إلى منظومة ذكية متكاملة، حيث يوفر المركز مستودعات لمخزون هائل يغطي قطاعات الإيواء والغذاء والدعم اللوجستي والتعليم".
وأشارت المرزوقي، إلى أن "المنصة الرقمية التي أطلقتها المؤسسة قبل نحو ثماني سنوات أحدثت ثورة في مفهوم "الاستباقية".
وأضافت: "لقد طوينا زمن البحث الطويل عن الموارد؛ اليوم تستطيع المنظمات عبر بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية تحديد نوع المخزون والجهة المالكة له في غضون دقيقة أو دقيقتين فقط، مما يعني أننا قادرون على تسيير أولى شحناتنا في صباح اليوم التالي لأي كارثة مفاجئة، مختصرين بذلك المسافات والزمن لإنقاذ الأرواح".
وعلى صعيد الأرقام الميدانية لعام 2025، كشفت المرزوقي عن حجم عمليات وصفتها ب "الضخمة"، حيث نجح مجتمع دبي الإنسانية في تسيير نحو 1,200 شحنة إغاثية، بوزن إجمالي فاق 14,200 طن متري، وبقيمة مساعدات نقدية بلغت 110 مليون دولار.
الإمارات ترسل طائرة إغاثة محملة بـ100 طن من المواد الغذائية إلى غزة... فيديو
24 أبريل, 11:27 GMT
وأكدت المرزوقي، أن "قطاع غزة ولبنان استحوذا على نصيب كبير من هذه المجهودات، إلى جانب أفغانستان ودول أفريقية عدة".
وتابعت: "رغم الضغوط الهائلة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية والتعقيدات الجيوسياسية في المنطقة، استطعنا بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية ابتكار مسارات شحن بديلة وحلول لوجستية مرنة، مكنتنا من اختراق هذه التحديات وإيصال المساعدات العاجلة إلى المناطق الأكثر تضررًا".
وختمت المرزوقي حديثها بالقول: "زخم العطاء مستمر في العام الجاري، حيث وصلت المساعدات حتى اليوم إلى 53 دولة بقيمة 20 مليون دولار، بانتظار الاجتماع العام المرتقب في الأسابيع القادمة لدبي الإنسانية مع باقي الشركاء والمنظمات الإنسانية والأممية لرسم ملامح استراتيجية إنسانية أكثر شمولاً واستدامة".
