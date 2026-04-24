الإمارات ترسل طائرة إغاثة محملة بـ100 طن من المواد الغذائية إلى غزة... فيديو

سبوتنيك عربي

انطلقت من مطار الشارقة الدولي، اليوم الجمعة، طائرة إغاثة تضم أكثر من 100 طن من المساعدات والمواد الغذائية الأساسية لإغاثة قطاع غزة. 24.04.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الجمعة، بأن الطائرة الإغاثية جاءت ضمن حملة الإغاثة لمبادرة "جسر حميد الجوي"، بتوجيهات من الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، وذلك في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لدعم الأهالي في القطاع.ونقلت الوكالة عن حمود سعيد العفاري، منسق عمليات الإغاثة لعملية "الفارس الشهم 3"، أن "الطائرة الجديدة تتزامن مع فعالية العرس الجماعي "ثوب الفرح 2" الذي يزف أكثر من 300 عريس في القطاع.وأوضح أن "رحلة الإغاثة لمبادرة جسر حميد الجوي انطلقت دعما للأشقاء في قطاع غزة لتخفيف المعاناة اليومية لآلاف العائلات في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي يؤكد التزام الإمارات بتقديم كافة أشكال الدعم الضرورية لتخفيف معاناة السكان في القطاع".وأكد المسؤول الإماراتي أن عملية "الفارس الشهم 3" تواصل تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية، من بينها المستشفى الميداني والمستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 100 سرير، والمجهز بطواقم طبية متعددة التخصصات في مجالات الجراحة العامة، بجانب محطات تحلية المياه التي يبلغ عددها ست محطات تعمل على ضخ المياه بشكل يومي للأشقاء في غزة".ومن جانبه، قال حسن العبيدلي مدير إدارة دعم وتنمية المجتمعات في هيئة الأعمال الخيرية العالمية، إن "الهيئة تشارك باستمرار في المبادرات الإنسانية التي أطلقها الشيخ حميد بن راشد النعيمي، لإغاثة ودعم أهالي غزة بجانب الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في إمارة عجمان، وذلك عبر جسر جوي وشحن بحري مستمر لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة وحماية الفئات الأكثر تأثرا بالأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة".وتضم المواد التي تم إرسالها على متن الطائرة 3300 طرد يضم المواد الغذائية لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لسكان القطاع، مشيرا إلى أن العدد المذكور هو من إجمالي 1000 طن ستقوم الهيئة بإرسالها ضمن جسر حميد الجوي وبالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حركة حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

https://sarabic.ae/20250823/أكثر-من-300-شاحنة-محملة-بالمساعدات-الإنسانية-تصل-إلى-غزة-من-الإمارات-1104074505.html

https://sarabic.ae/20260423/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-قرار-اليونسكو-بشأن-غزة-وثيقة-دولية-بالغة-الأهمية-1112819958.html

