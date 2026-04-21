72 مليار دولار لتعافي القطاع... من يتحمل إعادة إعمار غزة؟

سبوتنيك عربي

وسط محاولات الانتقال إلى المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتجه الأنظار إلى إعادة إعمار القطاع، والذي يتطلب أمولا باهظة، نظرا لحجم الأضرار... 21.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-21T18:16+0000

وأظهر تقييم صادر عن الأمم المتحدة أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة تقدر بنحو 71.4 مليار دولار أمريكي على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الـ 18 الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي، وفقا للأمم المتحدة.وقدر التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة، الذي أجري بالتعاون مع البنك الدولي، لتقييم الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة، الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار.ويسلط التقرير الضوء على الأثر الكارثي على التنمية البشرية في غزة، والتي يقدر أنها تراجعت 77 عاما، ويوضح أن أكثر من 60% من السكان فقدوا منازلهم، مشيرًا إلى أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا، يتحملون العبء الأكبر.وطرح البعض تساؤلات بشأن إعادة الإعمار، والدول التي يمكن أن تسهم فيها عبر إقامة مؤتمر دولي للمانحين الدوليين، فيما يؤكد المراقبون أن الإعمار يقع على عاتق إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، والمتسبب في هذا الخراب والضرر، وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية.مسؤولية قانونيةقال المحلل السياسي الفلسطيني نعمان توفيق العابد، إن تحديد المسؤولية عن إعادة إعمار قطاع غزة يستوجب ابتداءً حسم التكييف القانوني للقطاع كأرض محتلة تخضع لاتفاقيات جنيف الرابعة، مؤكدًا أن الحجج التي تسوقها إسرائيل حول عدم انطباق هذه الاتفاقيات بعد انسحابها أحادي الجانب قد فندها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة، وهي أراضي محتلة منذ عام 1967.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تفرض اتفاقية جنيف الرابعة على القوة القائمة بالاحتلال مسؤوليات محددة تجاه السكان المدنيين، تشمل ضمان الاحتياجات الأساسية وإعادة الخدمات الحيوية، موضحًا أن سلطات الاحتلال تنصلت من هذه الالتزامات عبر فرض الحصار وقطع الكهرباء والمياه واستهداف المستشفيات والقطاع المدني، مما يضع المسؤولية الأساسية لإعادة الإعمار على عاتق دولة الاحتلال وفقًا للمواثيق الدولية.وأشار العابد إلى أن الواقع الفعلي يشهد عادة اللجوء لمؤتمرات المانحين والمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة لتجاوز عامل الوقت، إلا أنه شدد على أن الحالة في غزة لا تحتاج لمزيد من الوقت لإثبات المسؤولية في ظل وجود قرارات دولية واعترافات وأدلة قانونية دامغة.ويرى المحلل السياسي الفلسطيني أن المنطق القانوني السليم يقضي بأن تتحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن تمويل إعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بصفتها الطرف المتسبب بالضرر والقوة القائمة بالاحتلال.رؤية شاملة للإعماربدوره قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني أن مجلس السلام قد وضع رؤية شاملة تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في ظل وجود موافقات مبدئية من جهات عدة للمساهمة في التمويل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، التقديرات المالية المطلوبة لإعادة بناء القطاع بشكل جديد تتراوح بين 72 مليارا وتتجاوز 100 مليار دولار، وهو ما يتطلب بالضرورة عقد مؤتمر دولي للمانحين لتوفير هذه المبالغ الضخمة.وأضاف أن التمويل سيكون في نهاية المطاف تمويلا دوليا مشتركا، يجمع بين الدول العربية والخليجية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث لن يجد الجميع مناصا من التبرع لعملية الإعمار، من أجل ضمان وضع الأمور في اتجاهها الصحيح.وأكد أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني أن هناك مطالب فلسطينية واضحة بضرورة أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي جزءا من هذه الأموال بصفته المسؤول عن تدمير قطاع غزة، كاشفا عن أن سلطات الاحتلال لم تبد أي موافقة على هذا المقترح حتى اللحظة.دعم دولي مطلوبوقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن حكومته تعمل على تعزيز الاستقرار في غزة تحت سلطة واحدة وقانون واحد.وأكد مصطفى، خلال كلمته في الاجتماع التاسع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل بمشاركة ممثلين عن أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، أن "الوضع في غزة معقد ويحتاج إلى دعم دولي".وشدد على ضرورة استكمال ترتيبات الفترة الانتقالية في غزة والضغط على إسرائيل لاحترام حقوق الفلسطينيين، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية تتعرض لتقويض منهجي نتيجة السياسات والإجراءات الإسرائيلية لا سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حركة حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

سبوتنيك عربي

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي

