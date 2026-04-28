موسكو: أوكرانيا يجب أن تعود إلى وضع عدم الانحياز والحياد وخلوها من الأسلحة النووية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
موسكو: أوكرانيا يجب أن تعود إلى وضع عدم الانحياز والحياد وخلوها من الأسلحة النووية
موسكو: أوكرانيا يجب أن تعود إلى وضع عدم الانحياز والحياد وخلوها من الأسلحة النووية
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عودة أوكرانيا إلى أسس دولتها، ألا وهي عدم الانحياز والحياد وعدم امتلاكها... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع موقع "فيرست بوست" الإخباري الهندي: "يجب على أوكرانيا العودة إلى أسس دولتها، ألا وهي عدم الانحياز والحياد وعدم امتلاكها للأسلحة النووية".وقالت: "لطالما كانت روسيا مستعدة لحل سريع للنزاع عبر القنوات الدبلوماسية. لكن لا يمكن أن تكون التسوية أحادية الجانب على حساب مصالح بلادنا. علاوة على ذلك، فإن كييف وداعميها الغربيين ليسوا في وضع يسمح لهم بفرض أي شروط علينا".وأكملت: "لا يمكن التوصل إلى حل مستدام للأزمة المحيطة بأوكرانيا إلا من خلال معالجة أسبابها الجذرية".وقالت: "عند بناء علاقات مع مراكز القوى الكبرى الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، يولي أصدقاؤنا الهنود دائماً الاعتبار الواجب لشراكتهم الاستراتيجية الخاصة والمميزة مع روسيا".وأكدت زاخاروفا أن روسيا تعتزم زيادة صادراتها النفطية إلى الهند، وهو ما يصب في مصلحة كل من موسكو ونيودلهي، وقالت: "يحتل النفط الروسي مكانة محورية في التجارة الثنائية. ونعتزم زيادة صادراته، وهذا يصب في مصلحة البلدين. وتعمل شركات الطاقة الروسية على تلبية طلبات نظيراتها الهندية لشحنات النفط بأسرع وقت ممكن".وحول الوضع في إيران، أكدت زاخاروفا استعداد روسيا للمساعدة في حلّ الأزمة الدولية الحرجة المحيطة بإيران.
https://sarabic.ae/20260428/بوتين-أوكرانيا-تخسر-يوميا-مساحات-معينة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1112951035.html
https://sarabic.ae/20260425/الخارجية-الروسية-فرنسا-ودول-أوروبية-تحاول-عرقلة-التسوية-في-أوكرانيا-1112879147.html
موسكو: أوكرانيا يجب أن تعود إلى وضع عدم الانحياز والحياد وخلوها من الأسلحة النووية

20:57 GMT 28.04.2026
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عودة أوكرانيا إلى أسس دولتها، ألا وهي عدم الانحياز والحياد وعدم امتلاكها للأسلحة النووية.
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع موقع "فيرست بوست" الإخباري الهندي: "يجب على أوكرانيا العودة إلى أسس دولتها، ألا وهي عدم الانحياز والحياد وعدم امتلاكها للأسلحة النووية".

وأشارت إلى أن روسيا مستعدة للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا، لكن كييف والغرب ليسا في وضع يسمح لهما بفرض شروطهما.

وقالت: "لطالما كانت روسيا مستعدة لحل سريع للنزاع عبر القنوات الدبلوماسية. لكن لا يمكن أن تكون التسوية أحادية الجانب على حساب مصالح بلادنا. علاوة على ذلك، فإن كييف وداعميها الغربيين ليسوا في وضع يسمح لهم بفرض أي شروط علينا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: أوكرانيا تخسر يوميا أراض في منطقة العملية العسكرية الخاصة
18:11 GMT
وأكملت: "لا يمكن التوصل إلى حل مستدام للأزمة المحيطة بأوكرانيا إلا من خلال معالجة أسبابها الجذرية".

وفي السياق ذاته، أوضحت أن روسيا واثقة من أن الهند تبني علاقاتها مع دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة، مع مراعاة شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمميزة مع روسيا.

وقالت: "عند بناء علاقات مع مراكز القوى الكبرى الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، يولي أصدقاؤنا الهنود دائماً الاعتبار الواجب لشراكتهم الاستراتيجية الخاصة والمميزة مع روسيا".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2026
الخارجية الروسية: فرنسا ودول أوروبية تحاول عرقلة التسوية في أوكرانيا
25 أبريل, 14:39 GMT
وأكدت زاخاروفا أن روسيا تعتزم زيادة صادراتها النفطية إلى الهند، وهو ما يصب في مصلحة كل من موسكو ونيودلهي، وقالت: "يحتل النفط الروسي مكانة محورية في التجارة الثنائية. ونعتزم زيادة صادراته، وهذا يصب في مصلحة البلدين. وتعمل شركات الطاقة الروسية على تلبية طلبات نظيراتها الهندية لشحنات النفط بأسرع وقت ممكن".

وأكدت زاخاروفا أن روسيا تعتزم زيادة التعاون العسكري التقني مع نيودلهي وهي مستعدة للتطوير المشترك وإنتاج الأسلحة بموجب ترخيص.

وحول الوضع في إيران، أكدت زاخاروفا استعداد روسيا للمساعدة في حلّ الأزمة الدولية الحرجة المحيطة بإيران.
بوتين: أوكرانيا تخسر يوميا أراض في منطقة العملية العسكرية الخاصة
بوتين: الغرب يفقد موقعه القيادي في العالم ليحل محله الجنوب العالمي
