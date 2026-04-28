https://sarabic.ae/20260428/موسكو-أوكرانيا-يجب-أن-تعود-إلى-وضع-عدم-الانحياز-والحياد-وخلوها-من-الأسلحة-النووية--1112957404.html
موسكو: أوكرانيا يجب أن تعود إلى وضع عدم الانحياز والحياد وخلوها من الأسلحة النووية
موسكو: أوكرانيا يجب أن تعود إلى وضع عدم الانحياز والحياد وخلوها من الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عودة أوكرانيا إلى أسس دولتها، ألا وهي عدم الانحياز والحياد وعدم امتلاكها... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T20:57+0000
2026-04-28T20:57+0000
2026-04-28T20:57+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع موقع "فيرست بوست" الإخباري الهندي: "يجب على أوكرانيا العودة إلى أسس دولتها، ألا وهي عدم الانحياز والحياد وعدم امتلاكها للأسلحة النووية".وقالت: "لطالما كانت روسيا مستعدة لحل سريع للنزاع عبر القنوات الدبلوماسية. لكن لا يمكن أن تكون التسوية أحادية الجانب على حساب مصالح بلادنا. علاوة على ذلك، فإن كييف وداعميها الغربيين ليسوا في وضع يسمح لهم بفرض أي شروط علينا".وأكملت: "لا يمكن التوصل إلى حل مستدام للأزمة المحيطة بأوكرانيا إلا من خلال معالجة أسبابها الجذرية".وقالت: "عند بناء علاقات مع مراكز القوى الكبرى الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، يولي أصدقاؤنا الهنود دائماً الاعتبار الواجب لشراكتهم الاستراتيجية الخاصة والمميزة مع روسيا".وأكدت زاخاروفا أن روسيا تعتزم زيادة صادراتها النفطية إلى الهند، وهو ما يصب في مصلحة كل من موسكو ونيودلهي، وقالت: "يحتل النفط الروسي مكانة محورية في التجارة الثنائية. ونعتزم زيادة صادراته، وهذا يصب في مصلحة البلدين. وتعمل شركات الطاقة الروسية على تلبية طلبات نظيراتها الهندية لشحنات النفط بأسرع وقت ممكن".وحول الوضع في إيران، أكدت زاخاروفا استعداد روسيا للمساعدة في حلّ الأزمة الدولية الحرجة المحيطة بإيران.بوتين: أوكرانيا تخسر يوميا أراض في منطقة العملية العسكرية الخاصةبوتين: الغرب يفقد موقعه القيادي في العالم ليحل محله الجنوب العالمي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو: أوكرانيا يجب أن تعود إلى وضع عدم الانحياز والحياد وخلوها من الأسلحة النووية
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عودة أوكرانيا إلى أسس دولتها، ألا وهي عدم الانحياز والحياد وعدم امتلاكها للأسلحة النووية.
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع موقع "فيرست بوست" الإخباري الهندي: "يجب على أوكرانيا العودة إلى أسس دولتها، ألا وهي عدم الانحياز والحياد وعدم امتلاكها للأسلحة النووية".
وأشارت إلى أن روسيا مستعدة للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا، لكن كييف والغرب ليسا في وضع يسمح لهما بفرض شروطهما.
وقالت: "لطالما كانت روسيا مستعدة لحل سريع للنزاع عبر القنوات الدبلوماسية. لكن لا يمكن أن تكون التسوية أحادية الجانب على حساب مصالح بلادنا. علاوة على ذلك، فإن كييف وداعميها الغربيين ليسوا في وضع يسمح لهم بفرض أي شروط علينا".
وأكملت: "لا يمكن التوصل إلى حل مستدام للأزمة المحيطة بأوكرانيا إلا من خلال معالجة أسبابها الجذرية".
وفي السياق ذاته، أوضحت أن روسيا واثقة من أن الهند تبني علاقاتها مع دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة، مع مراعاة شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمميزة مع روسيا.
وقالت: "عند بناء علاقات مع مراكز القوى الكبرى الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، يولي أصدقاؤنا الهنود دائماً الاعتبار الواجب لشراكتهم الاستراتيجية الخاصة والمميزة مع روسيا".
وأكدت زاخاروفا أن روسيا تعتزم زيادة صادراتها النفطية إلى الهند،
وهو ما يصب في مصلحة كل من موسكو ونيودلهي، وقالت: "يحتل النفط الروسي مكانة محورية في التجارة الثنائية. ونعتزم زيادة صادراته، وهذا يصب في مصلحة البلدين. وتعمل شركات الطاقة الروسية على تلبية طلبات نظيراتها الهندية لشحنات النفط بأسرع وقت ممكن".
وأكدت زاخاروفا أن روسيا تعتزم زيادة التعاون العسكري التقني مع نيودلهي وهي مستعدة للتطوير المشترك وإنتاج الأسلحة بموجب ترخيص.
وحول الوضع في إيران، أكدت زاخاروفا استعداد روسيا للمساعدة في حلّ الأزمة الدولية الحرجة المحيطة بإيران.