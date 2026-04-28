موسكو: أوكرانيا يجب أن تعود إلى وضع عدم الانحياز والحياد وخلوها من الأسلحة النووية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عودة أوكرانيا إلى أسس دولتها، ألا وهي عدم الانحياز والحياد وعدم امتلاكها... 28.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-28T20:57+0000

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع موقع "فيرست بوست" الإخباري الهندي: "يجب على أوكرانيا العودة إلى أسس دولتها، ألا وهي عدم الانحياز والحياد وعدم امتلاكها للأسلحة النووية".وقالت: "لطالما كانت روسيا مستعدة لحل سريع للنزاع عبر القنوات الدبلوماسية. لكن لا يمكن أن تكون التسوية أحادية الجانب على حساب مصالح بلادنا. علاوة على ذلك، فإن كييف وداعميها الغربيين ليسوا في وضع يسمح لهم بفرض أي شروط علينا".وأكملت: "لا يمكن التوصل إلى حل مستدام للأزمة المحيطة بأوكرانيا إلا من خلال معالجة أسبابها الجذرية".وقالت: "عند بناء علاقات مع مراكز القوى الكبرى الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، يولي أصدقاؤنا الهنود دائماً الاعتبار الواجب لشراكتهم الاستراتيجية الخاصة والمميزة مع روسيا".وأكدت زاخاروفا أن روسيا تعتزم زيادة صادراتها النفطية إلى الهند، وهو ما يصب في مصلحة كل من موسكو ونيودلهي، وقالت: "يحتل النفط الروسي مكانة محورية في التجارة الثنائية. ونعتزم زيادة صادراته، وهذا يصب في مصلحة البلدين. وتعمل شركات الطاقة الروسية على تلبية طلبات نظيراتها الهندية لشحنات النفط بأسرع وقت ممكن".وحول الوضع في إيران، أكدت زاخاروفا استعداد روسيا للمساعدة في حلّ الأزمة الدولية الحرجة المحيطة بإيران.بوتين: أوكرانيا تخسر يوميا أراض في منطقة العملية العسكرية الخاصةبوتين: الغرب يفقد موقعه القيادي في العالم ليحل محله الجنوب العالمي

