شرطة دبي لـ"سبوتنيك": الإطاحة بـ 276 متهما في عملية دولية كبرى ضد الاحتيال المالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260429/شرطة-دبي-لـسبوتنيك-الإطاحة-بـ-276-متهما-في-عملية-دولية-كبرى-ضد-الاحتيال-المالي-1112977189.html
شرطة دبي لـ"سبوتنيك": الإطاحة بـ 276 متهما في عملية دولية كبرى ضد الاحتيال المالي
سبوتنيك عربي
أأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن نجاح عملية أمنية دولية كبرى حملت اسم "الحارس ثلاثي القوة" (Tri-Force Sentinel). 29.04.2026, سبوتنيك عربي
حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/17/1047884975_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2e092eb69ed0441f6d1723426fc1476c.jpg
وأسفرت العملية الأمنية عن تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود متورطة في عمليات احتيال مالي ضخمة، وإلقاء القبض على 276 متهما من جنسيات دول جنوب شرق آسيا.وأكدت قيادة شرطة دبي في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن العملية نُفذت تحت مظلة وزارة الداخلية الإماراتية، وبالتنسيق المباشر مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) والشرطة الصينية، واستهدفت ثلاث عصابات إجرامية كانت تدير 9 مراكز احتيال متطورة تقنيا.وأوضحت شرطة دبي أن الشبكة المستهدفة تخصصت في تنفيذ مخططات "الاستثمار عالي العائد الوهمي" (HYIS) والاحتيال بالعملات الافتراضية، وهي أنماط تعد الأكثر نموا وخطورة في عالم الجريمة المالية المنظمة حاليا.وأشارت القيادة إلى أن المجرمين اعتمدوا على أساليب "الهندسة الاجتماعية" والتقنيات الرقمية المتقدمة للإيقاع بالضحايا وبناء ثقة زائفة معهم قبل الاستيلاء على أموالهم.وذكرت قيادة شرطة دبي أنها تولت الإشراف الاستراتيجي على الجهود المشتركة وإدارة تبادل المعلومات الاستخبارية اللحظية بين الدول المشاركة، مضيفة: "لقد مكنت هذه الشراكة من توجيه ضربة أمنية متزامنة في مرحلة واحدة، أدت إلى شلل تام للشبكة الإجرامية، وتوجت بضبط أحد أبرز زعماء هذه العصابات في تايلاند، بالتعاون مع الشرطة الملكية التايلاندية".وشددت القيادة العامة لشرطة دبي في حديثها لـ "سبوتنيك" على أن عملية "الحارس ثلاثي القوة" تبرهن على الدور القيادي لدولة الإمارات في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.وأكدت أن "الاستجابة الدقيقة والمتسقة لهذه التحديات المعقدة تعكس الالتزام الراسخ بحماية أمن الاقتصاد العالمي واستدامة الاستقرار المالي الدولي من خلال تعزيز العمل الشرطي المشترك".
https://sarabic.ae/20260218/شرطة-دبي-تثمّن-جهود-سبوتنيك-في-التغطية-الإعلامية-لتحدي-الإمارات-للفرق-التكتيكية-1110508738.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/17/1047884975_108:0:1173:799_1920x0_80_0_0_6148e5d3754e1707e4554c22f0c17ec1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
CC BY 2.0 / Peter Dowley / Dubai Policeشرطة دبي
شرطة دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2026
CC BY 2.0 / Peter Dowley / Dubai Police
تابعنا عبر
حصري
أأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن نجاح عملية أمنية دولية كبرى حملت اسم "الحارس ثلاثي القوة" (Tri-Force Sentinel).
وأسفرت العملية الأمنية عن تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود متورطة في عمليات احتيال مالي ضخمة، وإلقاء القبض على 276 متهما من جنسيات دول جنوب شرق آسيا.
وأكدت قيادة شرطة دبي في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن العملية نُفذت تحت مظلة وزارة الداخلية الإماراتية، وبالتنسيق المباشر مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) والشرطة الصينية، واستهدفت ثلاث عصابات إجرامية كانت تدير 9 مراكز احتيال متطورة تقنيا.
وأوضحت شرطة دبي أن الشبكة المستهدفة تخصصت في تنفيذ مخططات "الاستثمار عالي العائد الوهمي" (HYIS) والاحتيال بالعملات الافتراضية، وهي أنماط تعد الأكثر نموا وخطورة في عالم الجريمة المالية المنظمة حاليا.
وأشارت القيادة إلى أن المجرمين اعتمدوا على أساليب "الهندسة الاجتماعية" والتقنيات الرقمية المتقدمة للإيقاع بالضحايا وبناء ثقة زائفة معهم قبل الاستيلاء على أموالهم.
وذكرت قيادة شرطة دبي أنها تولت الإشراف الاستراتيجي على الجهود المشتركة وإدارة تبادل المعلومات الاستخبارية اللحظية بين الدول المشاركة، مضيفة: "لقد مكنت هذه الشراكة من توجيه ضربة أمنية متزامنة في مرحلة واحدة، أدت إلى شلل تام للشبكة الإجرامية، وتوجت بضبط أحد أبرز زعماء هذه العصابات في تايلاند، بالتعاون مع الشرطة الملكية التايلاندية".
وشددت القيادة العامة لشرطة دبي في حديثها لـ "سبوتنيك" على أن عملية "الحارس ثلاثي القوة" تبرهن على الدور القيادي لدولة الإمارات في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وأكدت أن "الاستجابة الدقيقة والمتسقة لهذه التحديات المعقدة تعكس الالتزام الراسخ بحماية أمن الاقتصاد العالمي واستدامة الاستقرار المالي الدولي من خلال تعزيز العمل الشرطي المشترك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала