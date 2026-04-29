شرطة دبي لـ"سبوتنيك": الإطاحة بـ 276 متهما في عملية دولية كبرى ضد الاحتيال المالي
شرطة دبي لـ"سبوتنيك": الإطاحة بـ 276 متهما في عملية دولية كبرى ضد الاحتيال المالي
أأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن نجاح عملية أمنية دولية كبرى حملت اسم "الحارس ثلاثي القوة" (Tri-Force Sentinel). 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T17:32+0000
2026-04-29T17:32+0000
2026-04-29T17:32+0000
حصري
وأسفرت العملية الأمنية عن تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود متورطة في عمليات احتيال مالي ضخمة، وإلقاء القبض على 276 متهما من جنسيات دول جنوب شرق آسيا.وأكدت قيادة شرطة دبي في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن العملية نُفذت تحت مظلة وزارة الداخلية الإماراتية، وبالتنسيق المباشر مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) والشرطة الصينية، واستهدفت ثلاث عصابات إجرامية كانت تدير 9 مراكز احتيال متطورة تقنيا.وأوضحت شرطة دبي أن الشبكة المستهدفة تخصصت في تنفيذ مخططات "الاستثمار عالي العائد الوهمي" (HYIS) والاحتيال بالعملات الافتراضية، وهي أنماط تعد الأكثر نموا وخطورة في عالم الجريمة المالية المنظمة حاليا.وأشارت القيادة إلى أن المجرمين اعتمدوا على أساليب "الهندسة الاجتماعية" والتقنيات الرقمية المتقدمة للإيقاع بالضحايا وبناء ثقة زائفة معهم قبل الاستيلاء على أموالهم.وذكرت قيادة شرطة دبي أنها تولت الإشراف الاستراتيجي على الجهود المشتركة وإدارة تبادل المعلومات الاستخبارية اللحظية بين الدول المشاركة، مضيفة: "لقد مكنت هذه الشراكة من توجيه ضربة أمنية متزامنة في مرحلة واحدة، أدت إلى شلل تام للشبكة الإجرامية، وتوجت بضبط أحد أبرز زعماء هذه العصابات في تايلاند، بالتعاون مع الشرطة الملكية التايلاندية".وشددت القيادة العامة لشرطة دبي في حديثها لـ "سبوتنيك" على أن عملية "الحارس ثلاثي القوة" تبرهن على الدور القيادي لدولة الإمارات في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.وأكدت أن "الاستجابة الدقيقة والمتسقة لهذه التحديات المعقدة تعكس الالتزام الراسخ بحماية أمن الاقتصاد العالمي واستدامة الاستقرار المالي الدولي من خلال تعزيز العمل الشرطي المشترك".
حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
شرطة دبي لـ"سبوتنيك": الإطاحة بـ 276 متهما في عملية دولية كبرى ضد الاحتيال المالي
حصري
أأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن نجاح عملية أمنية دولية كبرى حملت اسم "الحارس ثلاثي القوة" (Tri-Force Sentinel).
وأسفرت العملية الأمنية عن تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود متورطة في عمليات احتيال مالي ضخمة، وإلقاء القبض على 276 متهما من جنسيات دول جنوب شرق آسيا.
وأكدت قيادة شرطة دبي في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، اليوم الأربعاء، أن العملية نُفذت تحت مظلة وزارة الداخلية الإماراتية، وبالتنسيق المباشر مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) والشرطة الصينية، واستهدفت ثلاث عصابات إجرامية كانت تدير 9 مراكز احتيال متطورة تقنيا.
وأوضحت شرطة دبي أن الشبكة المستهدفة تخصصت في تنفيذ مخططات "الاستثمار عالي العائد الوهمي" (HYIS) والاحتيال بالعملات الافتراضية
، وهي أنماط تعد الأكثر نموا وخطورة في عالم الجريمة المالية المنظمة حاليا.
وأشارت القيادة إلى أن المجرمين اعتمدوا على أساليب "الهندسة الاجتماعية" والتقنيات الرقمية المتقدمة للإيقاع بالضحايا وبناء ثقة زائفة معهم قبل الاستيلاء على أموالهم.
وذكرت قيادة شرطة دبي
أنها تولت الإشراف الاستراتيجي على الجهود المشتركة وإدارة تبادل المعلومات الاستخبارية اللحظية بين الدول المشاركة، مضيفة: "لقد مكنت هذه الشراكة من توجيه ضربة أمنية متزامنة في مرحلة واحدة، أدت إلى شلل تام للشبكة الإجرامية، وتوجت بضبط أحد أبرز زعماء هذه العصابات في تايلاند، بالتعاون مع الشرطة الملكية التايلاندية".
وشددت القيادة العامة لشرطة دبي في حديثها لـ "سبوتنيك" على أن عملية "الحارس ثلاثي القوة" تبرهن على الدور القيادي لدولة الإمارات في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وأكدت أن "الاستجابة الدقيقة والمتسقة لهذه التحديات المعقدة تعكس الالتزام الراسخ بحماية أمن الاقتصاد العالمي واستدامة الاستقرار المالي الدولي من خلال تعزيز العمل الشرطي المشترك".