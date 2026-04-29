قائد البحرية الإيرانية: نفذنا 7 ضربات ضد حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"
قائد البحرية الإيرانية: نفذنا 7 ضربات ضد حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"
سبوتنيك عربي
صرح قائد البحرية الإيرانية، شهرام إيراني، أن قواته البحرية نفذت 7 ضربات ضد حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن". 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T20:32+0000
2026-04-29T20:32+0000
2026-04-29T20:32+0000
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن اللواء شهرام إيراني أن "البحرية الإيرانية نفذت 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، ولم تتمكن الولايات المتحدة لفترة من تشغيل طائراتها وإجراء العمليات الجوية".وأوضح القائد العسكري الإيراني أن "أمريكا اضطرت لإجراء إصلاحات وإرسال المزيد من المدمّرات، أي أنها أضافت منصات صاروخية أكثر إلى الميدان، ومع ذلك ما زالوا متوقفين".وقال قائد البحرية الإيرانية: "أغلقنا مضيق هرمز من بحر العرب، وإذا تقدموا أكثر، سنتصرف عمليا وبسرعة".وأضاف اللواء شهرام إيراني: "ظنّ العدو أن الحرب ضد إيران ستنتهي في أقصر وقت ممكن وقد أصبحت هذه الفكرة مثار سخرية في الجامعات العسكرية".وأمس الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.وأعلن الرئيس الأمريكي، في 21 أبريل/ نيسان الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل ساريا.وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.واندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في 28 شباط/فبراير، استمرت نحو 40 يومًا، وشملت هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
قائد البحرية الإيرانية: نفذنا 7 ضربات ضد حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"
صرح قائد البحرية الإيرانية، شهرام إيراني، أن قواته البحرية نفذت 7 ضربات ضد حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن".
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن اللواء شهرام إيراني أن "البحرية الإيرانية نفذت 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، ولم تتمكن الولايات المتحدة لفترة من تشغيل طائراتها وإجراء العمليات الجوية".
وأوضح القائد العسكري الإيراني أن "أمريكا اضطرت لإجراء إصلاحات وإرسال المزيد من المدمّرات، أي أنها أضافت منصات صاروخية أكثر إلى الميدان، ومع ذلك ما زالوا متوقفين".
وقال قائد البحرية الإيرانية: "أغلقنا مضيق هرمز من بحر العرب، وإذا تقدموا أكثر، سنتصرف عمليا وبسرعة".
وأضاف اللواء شهرام إيراني: "ظنّ العدو أن الحرب ضد إيران ستنتهي في أقصر وقت ممكن وقد أصبحت هذه الفكرة مثار سخرية في الجامعات العسكرية".
وأمس الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت
، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.
وأعلن الرئيس الأمريكي، في 21 أبريل/ نيسان الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل ساريا.
وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.
وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز
ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
واندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل
من جهة أخرى، في 28 شباط/فبراير، استمرت نحو 40 يومًا، وشملت هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.