مع رفض تحويلها وقرصنتها... كيف تحولت أموال المقاصة لسلاح جماعي تستخدمه إسرائيل ضد الفلسطينيين؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مع رفض تحويلها وقرصنتها... كيف تحولت أموال المقاصة لسلاح جماعي تستخدمه إسرائيل ضد الفلسطينيين؟
في سياسة تهدف إلى حصار السلطة وإفقار المواطنين وتهجير السكان الأصليين، تستمر إسرائيل في حجب أموال المقاصة والضرائب على السلطة الفلسطينية، ما يضعف من جودتها في... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260325/وزير-الصناعة-الفلسطيني-التطورات-الإقليمية-أثرت-اقتصاديا-وسياسيا-على-فلسطين-وجمدت-لجنة-غزة--1111913626.html
https://sarabic.ae/20260428/صحة-غزة-تحذر-من-خطر-توقف-محطة-توليد-الأكسجين-الوحيدة-العاملة-في-محافظتي-غزة-والشمال-1112937893.html
17:50 GMT 29.04.2026
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
في سياسة تهدف إلى حصار السلطة وإفقار المواطنين وتهجير السكان الأصليين، تستمر إسرائيل في حجب أموال المقاصة والضرائب على السلطة الفلسطينية، ما يضعف من جودتها في تقديم الخدمات، ويزيد من الأعباء الاقتصادية.
ويقول مراقبون إن إسرائيل تستخدم سياسة العقوبات الاقتصادية الممنهجة، حيث تهدف من هذه الأموال إلى تقليص صلاحيات السلطة، ما يدفعها إلى التركيز على إدارة الحياة اليومية للمواطنين بدلا من الانتقال إلى الحلول السياسية لإقامة الدولة.
وكشفت تقارير إعلامية عن اتخاذ السلطة إجراءات لمواجهة قرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة، من بينها تقليص دوام الموظفين، حيث قررت إسرائيل اقتطاع الجزء الأكبر من إيرادات المقاصة لهذا الشهر، بدعوى تسديد مستحقات مالية، وفقا لبيان صادر عن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش.

وبحسب التقارير، تم اقتطاع نحو 590 مليون شيكل (قرابة 197 مليون دولار) من أصل 740 مليون شيكل، فيما تم تجميد المبلغ المتبقي وعدم تحويله إلى الحكومة الفلسطينية.

وكان أسطفان سلامة وزير المالية الفلسطيني قد أعلن في وقت سابق، أن الحكومة تحتاج إلى ما لا يقل عن مليار شيكل شهرياً لتغطية الحد الأدنى من النفقات، و720 مليون شيكل لصرف 60% من الرواتب، إضافة إلى 200-250 مليون شيكل لدفعات أساسية تشمل مستحقات المستشفيات والمؤسسات الحيوية لضمان استمرار عملها.
كما كشف عن وجود 475 دعوى تعويض مرفوعة على السلطة في المحاكم الإسرائيلية بقيمة 65 مليار شيكل، واصفاً ذلك بأنه جزء من سياسة "حصار خانق"، مضيفاً: "حكومة إسرائيل أغلقت الأبواب ثم أغلقت الشبابيك".
وزير الصناعة الفلسطيني، عرفات عصفور - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
وزير الصناعة الفلسطيني: التطورات الإقليمية أثرت اقتصاديا وسياسيا على فلسطين وجمدت لجنة غزة
25 مارس, 13:15 GMT

سياسية ممنهجة

قال الدكتور حسين الديك، الأكاديمي والخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، إن الإجراءات الراهنة تندرج ضمن سياسة العقوبات الاقتصادية الممنهجة التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، وذلك عبر احتجاز أموال الضرائب والمقاصة وعائدات الجمارك الفلسطينية بشكل غير قانوني.
وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن سلطات الاحتلال عملت على تقليص صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل كامل وسحب كافة مهامها السيادية، مع الإبقاء فقط على الأعباء والمسؤوليات الخدماتية تجاه المواطنين.
وأضاف أن السلطة باتت تعيش حالة من العجز المالي الحاد نتيجة قرصنة العائدات الضريبية وتوقف أموال المنح والدعم الخارجي، مما جعلها غير قادرة على القيام بواجباتها الأساسية، وهو ما أدى بدوره إلى نشوب أزمة اقتصادية خانقة يدفع المواطن الفلسطيني ثمنها من قوته اليومي، تزامنًا مع موجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وأشار الخبير في الشؤون الإسرائيلية إلى أن هذه السياسة تهدف بالدرجة الأولى إلى القضاء على الكيانية السياسية الفلسطينية، وقطع الطريق أمام أي تطلعات أو مطالب سياسية مستقبلية تتعلق بالاستقلال وبناء الدولة، مشددًا على أن إسرائيل تسعى لحصر الهم الفلسطيني في تلبية الاحتياجات المعيشية والخدمات الحياتية الآنية، وتحويل القضية من حقوق سياسية وطنية إلى مجرد مطالب معيشية.
واعتبر أن إسرائيل تهدف من خلال سياسة الخنق الاقتصادي إلى خلق بيئة معيشية طاردة للسكان في وطنهم، مما يدفع الشباب والعائلات للبحث عن سبل حياة مستقرة في الخارج.
ويرى الديك أن هذا الوضع يمهد للهجرة الطوعية التدريجية لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني، خاصة في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية، والتي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها، مما يفرض تغييراً ديمغرافيًا حقيقيًا على أرض الواقع.
رفات ضحايا غزة تحت الركام.... مصير مجهول يثقل قلوب العائلات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
صحة غزة تحذر من خطر توقف محطة توليد الأكسجين الوحيدة العاملة في محافظتي غزة والشمال
أمس, 09:40 GMT

سيطرة اقتصادية

بدوره، اعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن أموال المقاصة الفلسطينية تعد إحدى أبرز أدوات السيطرة الاقتصادية التي تُمارس على الفلسطينيين، إذ تستخدم كأداة ضغط للتحكم في القرار السياسي الفلسطيني.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، اعتماد السلطة الفلسطينية شبه الكامل عليها يجعل أي اقتطاع أو تجميد أو تأخير وسيلة لإحداث اختناق مالي مباشر، ينعكس فورا على دفع الرواتب واستمرار الخدمات الأساسية، وبالتالي على الاستقرار الاجتماعي داخل الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية هي جزء من منظومة أوسع تهدف إلى إبقاء السلطة في حالة عجز دائم.
وشدد على أن هذه القرصنة تدفع السلطة إلى إدارة أزمات يومية بدلا من التركيز على مسارات التنمية أو تعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي، ما يجعل الاقتصاد أحد أهم ميادين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتعود أسباب الأزمة إلى احتجاز إسرائيل لأموال ضرائب السلطة الفلسطينية، والتي تقدر بنحو 6 مليارات شيكل (حوالي 1.863 مليار دولار أمريكي حسب أسعار الصرف المتداولة اليوم، حيث يبلغ الدولار نحو 3.6 شيكل تقريباً)، مما أجبر الوزارة على صرف نسب مئوية من الرواتب بدلاً من الكاملة في الأشهر الماضية.
