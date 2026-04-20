بعد مستوطنة صانور... هل نجحت إسرائيل في إسكات المجتمع الدولي بشأن الاستيلاء على الضفة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260420/بعد-مستوطنة-صانور-هل-نجحت-إسرائيل-في-إسكات-المجتمع-الدولي-بشأن-الاستيلاء-على-الضفة-1112728943.html
بعد مستوطنة صانور... هل نجحت إسرائيل في إسكات المجتمع الدولي بشأن الاستيلاء على الضفة؟
سبوتنيك عربي
في خطوة وصفها المراقبون بـ"الخطيرة"، تعكس التخاذل الدولي في دعم القضية الفلسطينية، أعادت السلطات الإسرائيلية إحياء مستوطنة صانور جنوب مدينة جنين، ضمن إجراءات... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105203712_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ddce464feabf6d2b29fd121705c2a11.jpg
© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
في خطوة وصفها المراقبون بـ"الخطيرة"، تعكس التخاذل الدولي في دعم القضية الفلسطينية، أعادت السلطات الإسرائيلية إحياء مستوطنة صانور جنوب مدينة جنين، ضمن إجراءات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وشهدت مراسم التدشين حضور وزير جيش إسرائيل يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان وعدد من قادة المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
وتعود المستوطنة إلى قائمة المستوطنات التي أخليت عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط التي نفذها رئيس حكومة إسرائيل آنذاك أرئيل شارون، والتي شملت إخلاء خمس مستوطنات في شمال الضفة الغربية إلى جانب مستوطنات قطاع غزة.
وقال مراقبون إن إعادة افتتاح مستوطنة صانور وغيرها من المستوطنات التي سبق وتم إخلاؤها تمثل رصاصة الرحمة على المسار السياسي، مؤكدين أن إسرائيل تستغل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة لتسريع خطى الضم الزاحف.

تهديد خطير

قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، "إن إعادة افتتاح مستوطنة صانور من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد عقدين من إخلائها، تمثل خطوة عدوانية بالغة الخطورة وتحديا سافرا للمواثيق الدولية".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "إسرائيل لم تنجح في إسكات المجتمع الدولي بشأن مخططاتها للاستيلاء على الضفة الغربية بدليل توجه بعض الدول لفض شراكاتها مع الاحتلال لعدم احترامه للقانون الدولي، مشيرا إلى أن تل أبيب تستغل انشغال العالم بالأزمات الدولية لفرض حقائق ديموغرافية وجغرافية على الأرض، يسعى من خلالها قادة الاحتلال لضمان عدم جرأة أي حكومة إسرائيلية قادمة على تغييرها، وهو ما يضع مسؤولية كبرى على عاتق المسؤولين الفلسطينيين لمواجهة هذه الثوابت التي يحاول المستوطنون تثبيتها".
وأكد أن العودة إلى مستوطنة صانور بعد الانسحاب السابق منها ستنعكس بآثار كارثية على أهالي المنطقة، حيث ستؤدي إلى تقطيع أوصال الطرق بين المستوطنة ومدينة جنين وبقية مناطق الضفة الغربية.
وحذر من أن التوسع الاستيطاني في الأراضي والأرياف المحيطة سيفضي إلى حرمان المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وهو ما اعتبره التهديد الأخطر الذي يواجه الوجود الفلسطيني باعتباره يستهدف مصدر رزقهم وارتباطهم التاريخي بالأرض.

تخاذل دولي

من جانبه قال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، إن مستوطنة صانور المقامة بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية تعد إحدى المستوطنات التي أعيد افتتاحها بعد إخلائها عام 2005 برفقة أربع مستوطنات أخرى.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تشكل هذه المستوطنة خطورة بالغة على منطقة جنين، وتسهم مع بقية المستوطنات في ضرب التواصل الجغرافي الفلسطيني، وتعميق أزمة المشروع الوطني المتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد نصر الله أن "استمرار إسرائيل في تعزيز الاستيطان داخل أراضي الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها أكثر من 160 دولة، يعكس موقفا عاجزا للأسرة الدولية في لجم السياسات الإسرائيلية، حيث أطلقت يد الاحتلال لمواصلة سياسة الضم والسيطرة على الأرض".

واعتبر القيادي في حركة فتح أن التخاذل الدولي في لجم إجراءات إسرائيل الاستيطانية بالضفة الغربية، يجعل من الصعوبة بمكان فرض أي حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد.
وأضاف نصر الله أن "التواطؤ الدولي مع مخططات إسرائيل التوسعية يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني بشكل يومي، مما يفرض ضرورة وجود تحرك دولي ضاغط يتجاوز بيانات الإدانة، وصولاً إلى فرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف زحفه الاستيطاني الممنهج".
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن فرص إقامة دولة فلسطينية تتضاءل يوما بعد يوم، واصفًا الوضع الحالي بـ "الركود التام" الذي يفاقم مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال لافروف، خلال كلمته في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "هناك ركود كامل يضاعف من حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن "أصداء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستؤثر أيضا على منطقة منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه "لا يوجد شك بأن الذين يدعمون الفوضى في الشرق الأوسط يهدفون إلى إحداث انقسام في العالم الإسلامي".
وحثّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس الأحد، الاتحاد الأوروبي على إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مؤكدًا "عدم إمكانية التعامل مع حكومة تنتهك القانون الدولي وبالتالي مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي"، وفق تعبيره.
وأفادت تقارير إعلامية غربية، اليوم الاثنين، بأن فرنسا والسويد دعتا المفوضية الأوروبية إلى تشديد القيود على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفرض رسوم جمركية وضوابط استيراد أكثر صرامة.
وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين. ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала