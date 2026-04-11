مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": المصادقة على مستوطنات بشكل سري استراتيجية إسرائيلية جديدة في الضفة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260411/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-المصادقة-على-مستوطنات-بشكل-سري-استراتيجية-إسرائيلية-جديدة-في-الضفة--1112483453.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": المصادقة على مستوطنات بشكل سري استراتيجية إسرائيلية جديدة في الضفة
سبوتنيك عربي
أكد مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على بناء مستوطنات بشكل سري تأتي في سياق استراتيجية... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-11T20:16+0000
2026-04-11T20:16+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/19/1111915642_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_49164eb349be6a0fae23bf450efa927a.jpg
https://sarabic.ae/20260411/الدفاع-المدني-بغزة-غارة-إسرائيلية-تقتل-8-فلسطينيين-على-الأقل-في-القطاع--1112461763.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/19/1111915642_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8fb9d59941c70c955d101d2b16a2d752.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Sputnik . Ajwad Jradatالحواجز والبوابات العسكرية في الضفة الغربية... شرايين حياة مغلقة تنغص حياة الفلسطينيين
الحواجز والبوابات العسكرية في الضفة الغربية... شرايين حياة مغلقة تنغص حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على بناء مستوطنات بشكل سري تأتي في سياق استراتيجية ممنهجة.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن التحركات الإسرائيلية السرية في هذا الصدد تهدف بالأساس إلى تحاشي الضغط الدولي الذي أعلن رفض أي إجراءات إسرائيلية تتعلق بزيادة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وتجنب إحراج الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في ظل المفاوضات الجارية.
وأكد بريجية أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال هذه السرية إلى الالتفاف على التوازنات السياسية والضغوط الدولية، لا سيما في ظل القانون الدولي الذي يرفض الاستيطان والاحتلال، مشيرًا إلى أن المشروع الاستيطاني ماضي بقوة من وجهة نظر قادة الاحتلال، حتى لو أغلقت كافة الملفات الإقليمية الأخرى في لبنان وسوريا وغزة وإيران.
وأضاف مدير دائرة القانون الدولي أن الحكومة الإسرائيلية رصدت موازنات ضخمة للاستيطان لهذا العام، تقدر بثلاثة أضعاف الموازنات السابقة، مما يشير بوضوح إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا كبيرًا، ومواجهات ميدانية واسعة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تتزامن مع زيادة وتيرة المصادقة على المستوطنات، وشرعنة البؤر الرعوية، والمخططات التوسعية التي تضاعفت هي الأخرى لثلاث مرات.
وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية على إقامة عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.
وأقر المجلس إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في قرار لم يصدر بشأنه تأكيد رسمي نظرًا لسرية اجتماعات المجلس. وبحسب التقارير، يرفع هذا القرار عدد المستوطنات التي تم إنشاؤها أو إضفاء الطابع القانوني والشرعي عليها منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في عام 2022 إلى نحو 103 مستوطنات، مقارنة بست مستوطنات فقط تمت الموافقة عليها خلال العقود الثلاثة التي أعقبت توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993.
وتشير المعلومات إلى أن المستوطنات الجديدة تشمل مواقع جديدة بالكامل، إلى جانب بؤر استيطانية كانت تُعد غير قانونية وتمت تسويتها لاحقًا، موزعة على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وأشارت التقارير إلى أن "أكثر من 70% من الفلسطينيين في الضفة الغربية، اضطروا إلى تغيير مسارات تنقلهم أو تأخير سفرهم أو حتى إلغائه، بسبب الحواجز والبوابات العسكرية خلال العام الماضي"، وأن "نحو 25% من المرضى واجهوا عوائق منعتهم من الوصول إلى المستشفيات في الوقت المناسب".
يشار إلى أن إسرائيل تواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي تعد من أبرز السياسات الثابتة والممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من 22 ألف حالة، منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала