https://sarabic.ae/20260411/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-المصادقة-على-مستوطنات-بشكل-سري-استراتيجية-إسرائيلية-جديدة-في-الضفة--1112483453.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": المصادقة على مستوطنات بشكل سري استراتيجية إسرائيلية جديدة في الضفة

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": المصادقة على مستوطنات بشكل سري استراتيجية إسرائيلية جديدة في الضفة

سبوتنيك عربي

أكد مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على بناء مستوطنات بشكل سري تأتي في سياق استراتيجية...

2026-04-11T20:16+0000

2026-04-11T20:16+0000

2026-04-11T20:16+0000

حصري

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/19/1111915642_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_49164eb349be6a0fae23bf450efa927a.jpg

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن التحركات الإسرائيلية السرية في هذا الصدد تهدف بالأساس إلى تحاشي الضغط الدولي الذي أعلن رفض أي إجراءات إسرائيلية تتعلق بزيادة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وتجنب إحراج الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في ظل المفاوضات الجارية.وأكد بريجية أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال هذه السرية إلى الالتفاف على التوازنات السياسية والضغوط الدولية، لا سيما في ظل القانون الدولي الذي يرفض الاستيطان والاحتلال، مشيرًا إلى أن المشروع الاستيطاني ماضي بقوة من وجهة نظر قادة الاحتلال، حتى لو أغلقت كافة الملفات الإقليمية الأخرى في لبنان وسوريا وغزة وإيران.وأضاف مدير دائرة القانون الدولي أن الحكومة الإسرائيلية رصدت موازنات ضخمة للاستيطان لهذا العام، تقدر بثلاثة أضعاف الموازنات السابقة، مما يشير بوضوح إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا كبيرًا، ومواجهات ميدانية واسعة.وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية على إقامة عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.وأقر المجلس إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في قرار لم يصدر بشأنه تأكيد رسمي نظرًا لسرية اجتماعات المجلس. وبحسب التقارير، يرفع هذا القرار عدد المستوطنات التي تم إنشاؤها أو إضفاء الطابع القانوني والشرعي عليها منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في عام 2022 إلى نحو 103 مستوطنات، مقارنة بست مستوطنات فقط تمت الموافقة عليها خلال العقود الثلاثة التي أعقبت توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993.وتشير المعلومات إلى أن المستوطنات الجديدة تشمل مواقع جديدة بالكامل، إلى جانب بؤر استيطانية كانت تُعد غير قانونية وتمت تسويتها لاحقًا، موزعة على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.وأشارت التقارير إلى أن "أكثر من 70% من الفلسطينيين في الضفة الغربية، اضطروا إلى تغيير مسارات تنقلهم أو تأخير سفرهم أو حتى إلغائه، بسبب الحواجز والبوابات العسكرية خلال العام الماضي"، وأن "نحو 25% من المرضى واجهوا عوائق منعتهم من الوصول إلى المستشفيات في الوقت المناسب".يشار إلى أن إسرائيل تواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي تعد من أبرز السياسات الثابتة والممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من 22 ألف حالة، منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن