وزير النفط الإيراني: العالم "ركع" أمام قدراتنا العسكرية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
وزير النفط الإيراني: العالم "ركع" أمام قدراتنا العسكرية
قال وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الأربعاء، إن "العالم ركع أمام ما قامت به قواتنا العسكرية، وهذه نتيجة الجهود المتواصلة منذ عقود وحتى اليوم". 29.04.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات باك نجاد جاءت تخليدا لذكرى "شهداء تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد".وتابع الوزير الإيراني: "هنا يجدر بنا أن نتذكر ونكرم ذكرى جميع الأعزاء الذين كان لهم دور في تعزيز القدرات الدفاعية لهذا البلد، وعلى رأسهم القائد الشهيد الذي فكر منذ زمن الحرب المفروضة الأولى بضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لهذا الوطن".وأضاف: "تم تكريم الشهيد طهراني مقدم، والشهيد حاجي زادة، والعديد من الجنود المجهولين في هذا البلد الذين عززوا هذه القدرات للدفاع في مثل هذه الأيام".وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، على مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.وأفاد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، بأن شهباز شريف أوضح، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن الاتصالات الدبلوماسية مع طهران لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن الجهود الباكستانية الأخيرة ساهمت في تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين.وكشف أن المحادثات التي جرت في باكستان ليلة 11 أبريل استمرت نحو 21 ساعة، واصفًا إياها بـ"الاجتماع الماراثوني"، مؤكدًا أن بلاده بذلت جهودًا مكثفة وصادقة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بمشاركة عدد من المسؤولين البارزين، بينهم وزيري الدفاع عاصم منير، والخارجية إسحاق دار.وأضاف شريف، أن عراقجي أكد له أن المباحثات التي جرت في سلطنة عمان تمت بحسن نية، وأن طهران قد تُبدي استجابة إيجابية قريبًا بعد استكمال المشاورات الداخلية.وأمس الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.وأعلن الرئيس الأمريكي، في 21 أبريل/ نيسان الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل ساريا.وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.واندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في 28 شباط/فبراير، استمرت نحو 40 يومًا، وشملت هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260429/إعلام-ترامب-حث-مساعديه-على-التأهب-لفرض-حصار-طويل-على-إيران-1112959821.html
https://sarabic.ae/20260429/خلافا-لرواية-ترامبوزير-خارجية-إسرائيل-يفجر-مفاجأة-بشأن-حرب-إيران-1112960511.html
قال وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الأربعاء، إن "العالم ركع أمام ما قامت به قواتنا العسكرية، وهذه نتيجة الجهود المتواصلة منذ عقود وحتى اليوم".
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات باك نجاد جاءت تخليدا لذكرى "شهداء تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد".
إعلام: ترامب حث مساعديه على التأهب لفرض حصار طويل على إيران
05:25 GMT
وتابع الوزير الإيراني: "هنا يجدر بنا أن نتذكر ونكرم ذكرى جميع الأعزاء الذين كان لهم دور في تعزيز القدرات الدفاعية لهذا البلد، وعلى رأسهم القائد الشهيد الذي فكر منذ زمن الحرب المفروضة الأولى بضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لهذا الوطن".
وأضاف: "تم تكريم الشهيد طهراني مقدم، والشهيد حاجي زادة، والعديد من الجنود المجهولين في هذا البلد الذين عززوا هذه القدرات للدفاع في مثل هذه الأيام".
وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، على مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، بأن شهباز شريف أوضح، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن الاتصالات الدبلوماسية مع طهران لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن الجهود الباكستانية الأخيرة ساهمت في تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين.
وكشف أن المحادثات التي جرت في باكستان ليلة 11 أبريل استمرت نحو 21 ساعة، واصفًا إياها بـ"الاجتماع الماراثوني"، مؤكدًا أن بلاده بذلت جهودًا مكثفة وصادقة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بمشاركة عدد من المسؤولين البارزين، بينهم وزيري الدفاع عاصم منير، والخارجية إسحاق دار.
وأضاف شريف، أن عراقجي أكد له أن المباحثات التي جرت في سلطنة عمان تمت بحسن نية، وأن طهران قد تُبدي استجابة إيجابية قريبًا بعد استكمال المشاورات الداخلية.
وأمس الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.
وأعلن الرئيس الأمريكي، في 21 أبريل/ نيسان الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل ساريا.
وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.
خلافا لرواية ترامب...وزير خارجية إسرائيل يفجر مفاجأة بشأن حرب إيران
05:57 GMT
وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
واندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في 28 شباط/فبراير، استمرت نحو 40 يومًا، وشملت هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
