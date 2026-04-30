باحث: مكالمة بوتين وترامب نتيجة لانسداد الأفق في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
اعتبر الباحث في القانون الدولي من فرنسا، الدكتور إسماعيل خلف الله، أن "الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يأتي في ظل انسداد...
2026-04-30T12:45+0000
وقال خلف الله، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "موسكو أكدت أن نتائج الحرب على إيران ستكون وخيمة على الجميع وحذرت من أي تهور أمريكي بري".وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، رأى ضيف "سبوتنيك" أن "الاتصال من شأنه أن يحرّك المياه الراكدة التي غمرت هذه الأزمة".وأشار إلى أن "التوافق بين الجانبين على اقتراح بوتين وقف اطلاق نار مؤقت قبل الاحتفال بعيد النصر، هو مبادرة إيجابية وتستوجب الدعم، وهو رسالة مبطنة ومباشرة من الجانب الروسي".وأكد أن "الحديث الذي دار بين الرئيسين الروسي والأمريكي، يختزل التحركات الأوروبية ويتجاوزها من خلال التوافقات التي ربما ستتم بين واشنطن وموسكو، إذ إن الملف الأوكراني هو اختصاص أمريكي بامتياز لا يمكن لبروكسل أن تفتي فيه".
اعتبر الباحث في القانون الدولي من فرنسا، الدكتور إسماعيل خلف الله، أن "الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يأتي في ظل انسداد أفق المفاوضات في إسلام آباد، وهو يؤكّد الدور الوسيط الممكن أن تلعبه موسكو في إيجاد حلول لهذه الأزمة".
وقال خلف الله، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "موسكو أكدت أن نتائج الحرب على إيران ستكون وخيمة على الجميع وحذرت من أي تهور أمريكي بري".
وأشار إلى أن "واشنطن، ومن خلال هذا الاتصال، تبحث عن المقترحات التي تأتي من موسكو خاصة في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، لأن الإدارة الأمريكية باتت بحاجة إلى حلول في مسألة إيران التي خرجت من الحسابات الأولية التي كانت قد وضعتها واشنطن".
وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، رأى ضيف "سبوتنيك" أن "الاتصال من شأنه أن يحرّك المياه الراكدة التي غمرت هذه الأزمة".
وأشار إلى أن "التوافق بين الجانبين على اقتراح بوتين وقف اطلاق نار مؤقت قبل الاحتفال بعيد النصر، هو مبادرة إيجابية وتستوجب الدعم، وهو رسالة مبطنة ومباشرة من الجانب الروسي".
وأكد أن "الحديث الذي دار بين الرئيسين الروسي والأمريكي، يختزل التحركات الأوروبية ويتجاوزها من خلال التوافقات التي ربما ستتم بين واشنطن وموسكو، إذ إن الملف الأوكراني هو اختصاص أمريكي بامتياز لا يمكن لبروكسل أن تفتي فيه".