باحث: مكالمة بوتين وترامب نتيجة لانسداد الأفق في الشرق الأوسط

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
باحث: مكالمة بوتين وترامب نتيجة لانسداد الأفق في الشرق الأوسط
باحث: مكالمة بوتين وترامب نتيجة لانسداد الأفق في الشرق الأوسط
اعتبر الباحث في القانون الدولي من فرنسا، الدكتور إسماعيل خلف الله، أن "الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يأتي في ظل انسداد... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T12:45+0000
2026-04-30T12:45+0000
وقال خلف الله، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "موسكو أكدت أن نتائج الحرب على إيران ستكون وخيمة على الجميع وحذرت من أي تهور أمريكي بري".وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، رأى ضيف "سبوتنيك" أن "الاتصال من شأنه أن يحرّك المياه الراكدة التي غمرت هذه الأزمة".وأشار إلى أن "التوافق بين الجانبين على اقتراح بوتين وقف اطلاق نار مؤقت قبل الاحتفال بعيد النصر، هو مبادرة إيجابية وتستوجب الدعم، وهو رسالة مبطنة ومباشرة من الجانب الروسي".وأكد أن "الحديث الذي دار بين الرئيسين الروسي والأمريكي، يختزل التحركات الأوروبية ويتجاوزها من خلال التوافقات التي ربما ستتم بين واشنطن وموسكو، إذ إن الملف الأوكراني هو اختصاص أمريكي بامتياز لا يمكن لبروكسل أن تفتي فيه".ترامب: تسوية الصراع في كل من أوكرانيا وإيران تسير وفق جدول زمني مماثللافروف: من المستحيل التوصل إلى حل دون القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20260429/أوشاكوف--المحادثة-بين-بوتين-وترامب-استمرت-لأكثر-من-ساعة-1112977040.html
2026
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

باحث: مكالمة بوتين وترامب نتيجة لانسداد الأفق في الشرق الأوسط

12:45 GMT 30.04.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
حصري
اعتبر الباحث في القانون الدولي من فرنسا، الدكتور إسماعيل خلف الله، أن "الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يأتي في ظل انسداد أفق المفاوضات في إسلام آباد، وهو يؤكّد الدور الوسيط الممكن أن تلعبه موسكو في إيجاد حلول لهذه الأزمة".
وقال خلف الله، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "موسكو أكدت أن نتائج الحرب على إيران ستكون وخيمة على الجميع وحذرت من أي تهور أمريكي بري".

وأشار إلى أن "واشنطن، ومن خلال هذا الاتصال، تبحث عن المقترحات التي تأتي من موسكو خاصة في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، لأن الإدارة الأمريكية باتت بحاجة إلى حلول في مسألة إيران التي خرجت من الحسابات الأولية التي كانت قد وضعتها واشنطن".

وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، رأى ضيف "سبوتنيك" أن "الاتصال من شأنه أن يحرّك المياه الراكدة التي غمرت هذه الأزمة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2026
بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامب
أمس, 17:23 GMT
وأشار إلى أن "التوافق بين الجانبين على اقتراح بوتين وقف اطلاق نار مؤقت قبل الاحتفال بعيد النصر، هو مبادرة إيجابية وتستوجب الدعم، وهو رسالة مبطنة ومباشرة من الجانب الروسي".
وأكد أن "الحديث الذي دار بين الرئيسين الروسي والأمريكي، يختزل التحركات الأوروبية ويتجاوزها من خلال التوافقات التي ربما ستتم بين واشنطن وموسكو، إذ إن الملف الأوكراني هو اختصاص أمريكي بامتياز لا يمكن لبروكسل أن تفتي فيه".
ترامب: تسوية الصراع في كل من أوكرانيا وإيران تسير وفق جدول زمني مماثل
لافروف: من المستحيل التوصل إلى حل دون القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
