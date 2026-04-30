وزير السياحة والآثار الفلسطيني: قطاع السياحة يواجه دمارا كاملا وخسائر تتجاوز 3 ملايين دولار يوميا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
وزير السياحة والآثار الفلسطيني: قطاع السياحة يواجه دمارا كاملا وخسائر تتجاوز 3 ملايين دولار يوميا
قال وزير السياحة والآثار الفلسطيني، هاني الحايك، إن قطاع السياحة في فلسطين يعاني من "دمار كامل"، مشيراً إلى أن الخسائر اليومية تتجاوز 3 ملايين دولار نتيجة توقف... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح الحايك، في تصريحات تلفزيونية لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس نقلتها جريدة "الشروق" المصرية، أن حركة السياحة والطيران تعتمد على منفذين رئيسيين هما مطار بن غوريون وجسر الملك حسين، وكلاهما يشهد توقفاً كاملاً عن استقبال الزوار المتجهين إلى الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن حركة الطيران والدخول من الجانب الأردني أو عبر الداخل الفلسطيني متوقفة بالكامل، لافتاً إلى أن الإحصاءات الحالية تعكس "رقماً صفرياً" في أعداد الزوار الوافدين إلى المواقع والأراضي الفلسطينية. وأكد أن امتداد الحرب الإيرانية-الأمريكية-الإسرائيلية، والحرب على لبنان، انعكس بشكل مباشر على القطاع السياحي، متسبباً في توقف المطاعم والصناعات الحرفية والمتاجر، إلى جانب خلو الفنادق والمواقع الأثرية من الزوار. وشدد الحايك على أن القطاع السياحي في فلسطين يواجه "انهياراً واسع النطاق"، في ظل استمرار الأوضاع الإقليمية المتوترة.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وزير السياحة والآثار الفلسطيني: قطاع السياحة يواجه دمارا كاملا وخسائر تتجاوز 3 ملايين دولار يوميا

17:24 GMT 30.04.2026 (تم التحديث: 17:40 GMT 30.04.2026)
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
قال وزير السياحة والآثار الفلسطيني، هاني الحايك، إن قطاع السياحة في فلسطين يعاني من "دمار كامل"، مشيراً إلى أن الخسائر اليومية تتجاوز 3 ملايين دولار نتيجة توقف الحركة السياحية بشكل شبه تام.
وأوضح الحايك، في تصريحات تلفزيونية لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس نقلتها جريدة "الشروق" المصرية، أن حركة السياحة والطيران تعتمد على منفذين رئيسيين هما مطار بن غوريون وجسر الملك حسين، وكلاهما يشهد توقفاً كاملاً عن استقبال الزوار المتجهين إلى الأراضي الفلسطينية.
أزمة الغذاء ونقص المساعدات يعمقان معاناة غزة مع استمرار الحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
أزمة الغذاء ونقص المساعدات يعمقان معاناة غزة مع استمرار الحرب على إيران
31 مارس, 13:00 GMT
وأضاف أن حركة الطيران والدخول من الجانب الأردني أو عبر الداخل الفلسطيني متوقفة بالكامل، لافتاً إلى أن الإحصاءات الحالية تعكس "رقماً صفرياً" في أعداد الزوار الوافدين إلى المواقع والأراضي الفلسطينية.
وأشار الوزير إلى أن القطاع السياحي الفلسطيني يعاني من أزمات متراكمة بدأت بجائحة كوفيد-19 بين عامي 2019 و2022، موضحاً أن التعافي لم يستمر سوى خمسة إلى ستة أشهر قبل أن تبدأ أحداث أكتوبر، التي ما تزال تداعياتها مستمرة لأكثر من عامين ونصف.
وأكد أن امتداد الحرب الإيرانية-الأمريكية-الإسرائيلية، والحرب على لبنان، انعكس بشكل مباشر على القطاع السياحي، متسبباً في توقف المطاعم والصناعات الحرفية والمتاجر، إلى جانب خلو الفنادق والمواقع الأثرية من الزوار.
البيوت الآيلة للسقوط في قطاع غزة... خطر يهدد حياة المواطنين في ظل انعدام البدائل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
مصر والأردن: التركيز الدولي على الحرب مع إيران يجب ألا يكون على حساب إنهاء أزمة غزة
24 مارس, 13:04 GMT
وشدد الحايك على أن القطاع السياحي في فلسطين يواجه "انهياراً واسع النطاق"، في ظل استمرار الأوضاع الإقليمية المتوترة.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
