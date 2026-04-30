وزير السياحة والآثار الفلسطيني: قطاع السياحة يواجه دمارا كاملا وخسائر تتجاوز 3 ملايين دولار يوميا
قال وزير السياحة والآثار الفلسطيني، هاني الحايك، إن قطاع السياحة في فلسطين يعاني من "دمار كامل"، مشيراً إلى أن الخسائر اليومية تتجاوز 3 ملايين دولار نتيجة توقف... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T17:40+0000
17:24 GMT 30.04.2026 (تم التحديث: 17:40 GMT 30.04.2026)
قال وزير السياحة والآثار الفلسطيني، هاني الحايك، إن قطاع السياحة في فلسطين يعاني من "دمار كامل"، مشيراً إلى أن الخسائر اليومية تتجاوز 3 ملايين دولار نتيجة توقف الحركة السياحية بشكل شبه تام.
وأوضح الحايك، في تصريحات تلفزيونية لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس نقلتها جريدة
"الشروق" المصرية، أن حركة السياحة والطيران تعتمد على منفذين رئيسيين هما مطار بن غوريون وجسر الملك حسين، وكلاهما يشهد توقفاً كاملاً عن استقبال الزوار المتجهين إلى الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن حركة الطيران والدخول من الجانب الأردني أو عبر الداخل الفلسطيني متوقفة بالكامل، لافتاً إلى أن الإحصاءات الحالية تعكس "رقماً صفرياً" في أعداد الزوار الوافدين إلى المواقع والأراضي الفلسطينية.
وأشار الوزير إلى أن القطاع السياحي الفلسطيني يعاني من أزمات متراكمة بدأت بجائحة كوفيد-19 بين عامي 2019 و2022، موضحاً أن التعافي لم يستمر سوى خمسة إلى ستة أشهر قبل أن تبدأ أحداث أكتوبر، التي ما تزال تداعياتها مستمرة لأكثر من عامين ونصف.
وأكد أن امتداد الحرب الإيرانية-الأمريكية-الإسرائيلية
، والحرب على لبنان، انعكس بشكل مباشر على القطاع السياحي، متسبباً في توقف المطاعم والصناعات الحرفية والمتاجر، إلى جانب خلو الفنادق والمواقع الأثرية من الزوار.
وشدد الحايك على أن القطاع السياحي في فلسطين يواجه "انهياراً واسع النطاق"، في ظل استمرار الأوضاع الإقليمية المتوترة.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
.