حفل موسيقي بمناسبة يوم النصر في قلب فيينا

بمناسبة الذكرى السنوية ليوم النصر، تستضيف العاصمة النمساوية فيينا، يوم 9 مايو/أيار، حفلا موسيقيا احتفاليا يقام في ساحة شوارزنبرغ "Schwarzenbergplatz"، أمام نصب... 05.05.2026, سبوتنيك عربي

ويشارك في هذا الحدث عدد من أبرز عازفي الأوركسترا للآلات الشعبية الروسية باسم "ن. ن. نيكراسوف"، التابع لمركز الإذاعة والتلفزيون "أورفيو"، بقيادة مدير الأوركسترا أندريه ألكسندروفيتش ستيبانينكو. ويأتي هذا الحفل ضمن أبرز فعاليات البرنامج المخصص لإحياء الذكرى الحادية والثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.كما يتضمن البرنامج مشاركات فنية يقدمها أبناء الجالية الروسية المقيمون في النمسا، في إطار أجواء احتفالية تعزز التواصل الثقافي والإنساني.وتشهد العاصمة الروسية موسكو، في 9 مايو من كل عام، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة ذكرى النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.

