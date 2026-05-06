https://sarabic.ae/20260506/نتنياهو-هناك-تنسيق-كامل-مع-ترامب-بشأن-إيران-1113171403.html

نتنياهو: هناك تنسيق كامل مع ترامب بشأن إيران

نتنياهو: هناك تنسيق كامل مع ترامب بشأن إيران

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن هناك "تنسيقا كاملا" بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران. 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T20:49+0000

2026-05-06T20:49+0000

2026-05-06T20:49+0000

إسرائيل

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110303307_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_93e17857270bbdfefbccb84dfb568696.jpg

وقال نتنياهو، في بيان مصور خلال افتتاح اجتماع الكابينيت"، مساء اليوم الأربعاء، إنهما يتشاركان هدف إخراج المواد المخصبة من إيران وتفكيك قدرات التخصيب لديها.وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقا على تقارير تحدثت عن اقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى اتفاق.وأضاف رئيس الوزراء: "هناك تنسيق كامل مع الرئيس ترامب، ولا توجد مفاجآت، نحن نتشارك أهدافا مشتركة، وفي مقدمتها إخراج المواد المخصبة من إيران، جميع المواد المخصبة، وتفكيك قدرات التخصيب في إيران".وتابع نتنياهو: أن "ترامب يعتقد أنه قادر على تحقيق هذه الأهداف بهذه الطريقة أو تلك، ولكننا مستعدون لكل سيناريو"، مشددا على أن إسرائيل تجري تواصلا مستمرا مع الولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني.كشفت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤولين، عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، موضحة أن الرد سيكون خلال 48 ساعة. وقالت التقارير: "يعتقد البيت الأبيض أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً".وتابعت: "الصورة العامة: تتوقع الولايات المتحدة ردوداً إيرانية على عدة نقاط رئيسية خلال الـ 48 ساعة المقبلة. لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب مرحلة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب".وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز.وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن مسؤول أمريكي: أن "إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، ويجري نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض".وبحسب المسؤول الأمريكي، سيتم رفع القيود الإيرانية المفروضة على الشحن عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيًا خلال تلك الفترة التي تبلغ 30 يومًا.وزعم مصدران مطلعان أيضًا أن إيران ستوافق على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، وهو أولوية أمريكية رئيسية رفضتها طهران حتى الآن. وقال أحد المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو نقل تلك المواد إلى الولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20260506/سنتكوم-عطلنا-ناقلة-نفط-ترفع-العلم-الإيراني-1113169151.html

https://sarabic.ae/20260505/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-مستعدون-للرد-بقوة-إذا-تعرضنا-لهجوم-إيراني-1113150110.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار العالم الآن, الأخبار