وزير الطاقة الإندونيسي: جاكرتا تدرس إمكانية استيراد الغاز الروسي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي، بهليل لاها داليا، اليوم الأربعاء، أن إندونيسيا تدرس أيضا استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وذلك في أعقاب اتفاقية لتوريد 150 مليون برميل من النفط الروسي. 06.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي، بهليل لاها داليا، اليوم الأربعاء، أن إندونيسيا تدرس أيضا استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وذلك في أعقاب اتفاقية لتوريد 150 مليون برميل من النفط الروسي.
وقال الوزير لاها داليا في تصريح صحفي: "بخصوص النفط، هناك اتفاق بالفعل، أما بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، فهناك إمكانية لذلك. وبخصوص النفط، تم التوصل إلى اتفاقيات فعلية".
و أشار لاها داليا إلى أن "جاكرتا تركز في الوقت الحالي، في المقام الأول، على ضمان استقرار موارد الطاقة الوطنية على خلفية الأزمة الطويلة الأمد في الشرق الأوسط، والتهديدات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية".
وكان الوزير لاها داليا، قد أعلن في وقت سابق أن النفط الروسي سيصل قريبا إلى إندونيسيا في إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها
بعد المفاوضات بين الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيبلغ إجمالي حجم التوريدات 150 مليون برميل.
وفي السياق ذاته، صرح وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن "روسيا تلقت طلبًا من إندونيسيا، لتوريد منتجات بترولية، وأن البلدين يعملان على إبرام عقد طويل الأجل لتوريد الطاقة ذات المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين".
وقال تسيفيليف لوسائل إعلام روسية: "تلقينا طلبًا من زملائنا الإندونيسيين لتزويدهم بالمنتجات البترولية، لطالما قدّمت روسيا نفسها للعالم كمورّد موثوق".
وأوضح الوزير الروسي أنه "إذا كانت إندونيسيا في السابق تستورد منتجاتها بشكل أساسي من دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وأستراليا، فإنهم الآن يدرسون الوضع الذي استجد في مضيق هرمز وأمن الإمدادات، ونعمل حاليا بشكل جدّي لإبرام عقود طويلة الأجل بأسعار مربحة للطرفين
".
وأشار تسيفيليف إلى أن "المحادثات بشأن محطات الطاقة النووية العائمة وصلت حاليا إلى مرحلة متقدمة جدًا، حيث أن الحكومة الإندونيسية قد وضعت هدفًا للوصول إلى قدرة نووية تبلغ 7 غيغا واط بحلول عام 2040، في خطة التنمية الوطنية الخاصة بها، كما أن الشركات الروسية قدّمت بالفعل مقترحاتها ومشاريعها ذات الصلة إلى الجانب الإندونيسي".
وزار الرئيس الإندونيسي الحالي، برابوو سوبيانتو، موسكو يوم 13 نيسان /أبريل 2026. التقى خلال هذه الزيارة العملية بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين لمناقشة تعزيز إمدادات النفط وتفاهمات اقتصادية
بين البلدين.