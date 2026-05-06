وزير الطاقة الإندونيسي: جاكرتا تدرس إمكانية استيراد الغاز الروسي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
وزير الطاقة الإندونيسي: جاكرتا تدرس إمكانية استيراد الغاز الروسي
سبوتنيك عربي
وقال الوزير لاها داليا في تصريح صحفي: "بخصوص النفط، هناك اتفاق بالفعل، أما بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، فهناك إمكانية لذلك. وبخصوص النفط، تم التوصل إلى اتفاقيات فعلية".وكان الوزير لاها داليا، قد أعلن في وقت سابق أن النفط الروسي سيصل قريبا إلى إندونيسيا في إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بعد المفاوضات بين الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيبلغ إجمالي حجم التوريدات 150 مليون برميل.وقال تسيفيليف لوسائل إعلام روسية: "تلقينا طلبًا من زملائنا الإندونيسيين لتزويدهم بالمنتجات البترولية، لطالما قدّمت روسيا نفسها للعالم كمورّد موثوق".وأوضح الوزير الروسي أنه "إذا كانت إندونيسيا في السابق تستورد منتجاتها بشكل أساسي من دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وأستراليا، فإنهم الآن يدرسون الوضع الذي استجد في مضيق هرمز وأمن الإمدادات، ونعمل حاليا بشكل جدّي لإبرام عقود طويلة الأجل بأسعار مربحة للطرفين".وزار الرئيس الإندونيسي الحالي، برابوو سوبيانتو، موسكو يوم 13 نيسان /أبريل 2026. التقى خلال هذه الزيارة العملية بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين لمناقشة تعزيز إمدادات النفط وتفاهمات اقتصادية بين البلدين.
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي، بهليل لاها داليا، اليوم الأربعاء، أن إندونيسيا تدرس أيضا استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وذلك في أعقاب اتفاقية لتوريد 150 مليون برميل من النفط الروسي.
وقال الوزير لاها داليا في تصريح صحفي: "بخصوص النفط، هناك اتفاق بالفعل، أما بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، فهناك إمكانية لذلك. وبخصوص النفط، تم التوصل إلى اتفاقيات فعلية".

و أشار لاها داليا إلى أن "جاكرتا تركز في الوقت الحالي، في المقام الأول، على ضمان استقرار موارد الطاقة الوطنية على خلفية الأزمة الطويلة الأمد في الشرق الأوسط، والتهديدات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية".

الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
موسكو: روسيا تلقت طلبا من إندونيسيا لتزويدها بمنتجات بترولية
13 أبريل, 16:18 GMT
وكان الوزير لاها داليا، قد أعلن في وقت سابق أن النفط الروسي سيصل قريبا إلى إندونيسيا في إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بعد المفاوضات بين الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيبلغ إجمالي حجم التوريدات 150 مليون برميل.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن "روسيا تلقت طلبًا من إندونيسيا، لتوريد منتجات بترولية، وأن البلدين يعملان على إبرام عقد طويل الأجل لتوريد الطاقة ذات المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين".

وقال تسيفيليف لوسائل إعلام روسية: "تلقينا طلبًا من زملائنا الإندونيسيين لتزويدهم بالمنتجات البترولية، لطالما قدّمت روسيا نفسها للعالم كمورّد موثوق".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإندونيسي برابو سوبيانتو في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
بوتين: مجالات الطاقة والفضاء والزراعة أكثر مجالات التعاون الواعدة بين روسيا وإندونيسيا
13 أبريل, 11:55 GMT
وأوضح الوزير الروسي أنه "إذا كانت إندونيسيا في السابق تستورد منتجاتها بشكل أساسي من دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وأستراليا، فإنهم الآن يدرسون الوضع الذي استجد في مضيق هرمز وأمن الإمدادات، ونعمل حاليا بشكل جدّي لإبرام عقود طويلة الأجل بأسعار مربحة للطرفين".

وأشار تسيفيليف إلى أن "المحادثات بشأن محطات الطاقة النووية العائمة وصلت حاليا إلى مرحلة متقدمة جدًا، حيث أن الحكومة الإندونيسية قد وضعت هدفًا للوصول إلى قدرة نووية تبلغ 7 غيغا واط بحلول عام 2040، في خطة التنمية الوطنية الخاصة بها، كما أن الشركات الروسية قدّمت بالفعل مقترحاتها ومشاريعها ذات الصلة إلى الجانب الإندونيسي".

وزار الرئيس الإندونيسي الحالي، برابوو سوبيانتو، موسكو يوم 13 نيسان /أبريل 2026. التقى خلال هذه الزيارة العملية بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين لمناقشة تعزيز إمدادات النفط وتفاهمات اقتصادية بين البلدين.
