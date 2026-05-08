35 ألف شجرة في عام واحد.. مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": استهداف الشجر في الضفة يرتقي لمستوى الحرب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
35 ألف شجرة في عام واحد.. مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": استهداف الشجر في الضفة يرتقي لمستوى الحرب
35 ألف شجرة في عام واحد.. مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": استهداف الشجر في الضفة يرتقي لمستوى الحرب
قال مدير دائرة النشر والتوثيق في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، إن ما ترتكبه إسرائيل بحق الشجر الفلسطيني يرتقي إلى مستوى الحرب الممنهجة. 08.05.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف داوود، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المعطيات المرصودة خلال السنوات الخمس الأخيرة تؤكد وجود تصاعد كبير وخطير في استهداف البيئة الفلسطينية، حيث تترجم الأرقام هذا العدوان بالانتقال من استهداف 12 ألف شجرة وصولًا إلى تحطيم واقتلاع أكثر من 35 ألف شجرة خلال عام 2025، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول النوايا الحقيقية للسلطات الإسرائيلية من وراء هذه الجرائم.وأكد أن الشجرة هي الحامي الأول للأرض الفلسطينية أمام محاولات المصادرة والتهويد، مشيرًا إلى أن لجوء إسرائيل لعمليات الاقتلاع والتسميم والتحطيم يكشف بوضوح عن مخططات لمصادرة هذه الأراضي في المستقبل القريب.وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن العامين الماضيين شهدا كثافة لافتة في إصدار ما يسمى أوامر اتخاذ الوسائل الأمنية، مؤكدًا أن هذه الأوامر العسكرية تهدف بشكل مباشر إلى إزالة الغطاء الشجري، حيث أصدرت إسرائيل في عام 2025 ما يقرب من 45 أمرًا عسكريًا وإداريًا لإزالة طبقات شجرية واسعة، بذريعة أنها تشكل تهديدًا على الشوارع والمواقع الاستيطانية.وأعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن جهاز الإدارة المدنية اقتلع نحو 3000 شجرة زرعها فلسطينيون في شمال الضفة الغربية، زاعمًا أنها تقع على أراضٍ تابعة لإسرائيل.وجاء اقتلاع 3000 شجرة، الأربعاء الماضي، في أعقاب عمليات إزالة أشجار أخرى عديدة نفذتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الأيام الماضية.وأفادت تقارير إعلامية غربية، بأن فرنسا والسويد دعتا المفوضية الأوروبية إلى تشديد القيود على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفرض رسوم جمركية وضوابط استيراد أكثر صرامة.وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين. ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
قال مدير دائرة النشر والتوثيق في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، إن ما ترتكبه إسرائيل بحق الشجر الفلسطيني يرتقي إلى مستوى الحرب الممنهجة.
وأضاف داوود، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المعطيات المرصودة خلال السنوات الخمس الأخيرة تؤكد وجود تصاعد كبير وخطير في استهداف البيئة الفلسطينية، حيث تترجم الأرقام هذا العدوان بالانتقال من استهداف 12 ألف شجرة وصولًا إلى تحطيم واقتلاع أكثر من 35 ألف شجرة خلال عام 2025، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول النوايا الحقيقية للسلطات الإسرائيلية من وراء هذه الجرائم.
وأكد أن الشجرة هي الحامي الأول للأرض الفلسطينية أمام محاولات المصادرة والتهويد، مشيرًا إلى أن لجوء إسرائيل لعمليات الاقتلاع والتسميم والتحطيم يكشف بوضوح عن مخططات لمصادرة هذه الأراضي في المستقبل القريب.

وأوضح داوود أن "المرحلة الماضية شهدت تبادلًا للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين، ففي اللحظة التي يغيب فيها الجيش يتولى المستوطنون تنفيذ الاعتداءات لضمان استمرار استهداف الشجر الفلسطيني على مدار الساعة".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن العامين الماضيين شهدا كثافة لافتة في إصدار ما يسمى أوامر اتخاذ الوسائل الأمنية، مؤكدًا أن هذه الأوامر العسكرية تهدف بشكل مباشر إلى إزالة الغطاء الشجري، حيث أصدرت إسرائيل في عام 2025 ما يقرب من 45 أمرًا عسكريًا وإداريًا لإزالة طبقات شجرية واسعة، بذريعة أنها تشكل تهديدًا على الشوارع والمواقع الاستيطانية.
وذكر داوود أن "وتيرة هذا العدوان تسارعت بشكل مرعب منذ مطلع عام 2026 وحتى هذه اللحظة، إذ أصدرت إسرائيل أكثر من 50 أمرًا عسكريًا جديدًا تهدف إلى إزالة الأشجار عن مساحات شاسعة"، مشددًا على أن هذه الإجراءات تكشف عن نية "احتلالية" مبيتة لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية، وتمهيد الأرض للمصادرة الكاملة.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن جهاز الإدارة المدنية اقتلع نحو 3000 شجرة زرعها فلسطينيون في شمال الضفة الغربية، زاعمًا أنها تقع على أراضٍ تابعة لإسرائيل.
وجاء اقتلاع 3000 شجرة، الأربعاء الماضي، في أعقاب عمليات إزالة أشجار أخرى عديدة نفذتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الأيام الماضية.
ومؤخرًا، حثّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاتحاد الأوروبي على إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مؤكدًا "عدم إمكانية التعامل مع حكومة تنتهك القانون الدولي وبالتالي مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي"، وفق تعبيره.
وأفادت تقارير إعلامية غربية، بأن فرنسا والسويد دعتا المفوضية الأوروبية إلى تشديد القيود على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفرض رسوم جمركية وضوابط استيراد أكثر صرامة.
وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.
ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
