"الشطرنج الخاطف"... "البيت الروسي" يقيم فعالية استثنائية إحياء للذكرى 81 للحرب الوطنية العظمى
في أجواء مزجت بين عبق التاريخ وقيم التضامن الإنساني، احتضن "البيت الروسي" في قلب العاصمة اللبنانية بيروت فعالية استثنائية إحياء للذكرى الـ81 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى.
ونظّم الفعالية "نادي خريجي روسيا والاتحاد السوفيتي للشطرنج في لبنان"، عبر بطولة في "الشطرنج الخاطف" (بليتز) حملت أبعادا تتجاوز الرقعة الخشبية لتصل إلى آفاق العمل الخيري والثقافي.
وجاءت هذه البطولة برعاية السفير الروسي في لبنان، ألكسندر روداكوف، الذي ألقى كلمة شكر فيها اللاعبين على مشاركتهم، مثنيًا على الاستمرارية التي يحققها نادي الشطرنج في تنظيم هذه البطولات بشكل دائم تزامنا مع الأعياد الوطنية الروسية، ما يعزز الروابط المتينة بين الشعبين.
وتميزت نسخة هذا العام بصبغتها الخيرية، حيث أعلن منظمو البطولة عن تقديم كامل رسوم المشاركة والمبالغ المجموعة كتبرع للصليب الأحمر اللبناني، كعربون وفاء وتقدير لدوره الإنساني الريادي في مساعدة المواطنين وتخفيف الآلام.
بدوره، أشار رئيس نادي الشطرنج، حسين محمود، إلى أن هذه البطولة باتت تقليدا يمتد لنحو 20 عاما، مؤكدا أنها "ملتقى وطني يجمع لاعبين من مختلف المناطق والطوائف اللبنانية تحت سقف الرياضة والوحدة".
وشهدت القاعة منافسات حادة ومشاركة لافتة من مختلف الأعمار، وأعربت الطفلة منسا قاروط (بطلة لبنان لفئتي دون 8 و10 سنوات)، عن فخرها بالمشاركة، وهنأت الشعب الروسي بذكرى النصر على النازية.
من جهته، أشار الأسير المحرر أنور ياسين إلى أن "صمود الشعب الروسي والاتحاد السوفييتي هو ما حمى العالم من الهيمنة النازية"، معتبرا أن "إحياء هذه الذكرى هو واجب تجاه الأجداد لضمان مستقبل خالٍ من الظلم والاستعمار".
ولم تقتصر الفعالية على الجانب الرياضي، بل شملت عرضا خاصا للفيلم الوثائقي "نصر عظيم: واحد للجميع"، ضمن مشروع "أيام الأفلام الوثائقية"، وقد عرض الفيلم باللغة العربية، وسلط الضوء على أحداث الحرب الوطنية العظمى، مستعرضًا قصص البطولة والشجاعة التي وحدت الشعوب في وجه الفاشية.
وفي ختام المنافسات، قام مدير البيت الروسي، ألكسندر سوروكين، بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين في مختلف الفئات، كما تم تقديم دروع تذكارية وهدايا من الفلكلور الروسي التقليدي للمشاركين والمساهمين.
وقد توج بلقب الفئة المفتوحة اللاعب الصاعد طارق سعد، بعد صراع رياضي طويل مع نخبة من أبطال اللعبة، ليسدل الستار على يوم أراد فيه اللبنانيون والروس التأكيد على أن ذاكرة النصر لا تموت، وأن لغة العقل والسلام هي المنتصر الأخير.