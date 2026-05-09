الطاقة الذرية السورية: ملتزمون بتوسيع آفاق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية، مضر العكلة، اليوم السبت، أن مشاركة بلاده في أعمال الدورة الـ38 للهيئة العربية للطاقة الذرية تأتي تأكيدًا على التزامها... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
13:59 GMT 09.05.2026
أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية، مضر العكلة، اليوم السبت، أن مشاركة بلاده في أعمال الدورة الـ38 للهيئة العربية للطاقة الذرية تأتي تأكيدًا على التزامها بتوسيع آفاق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ونقلت قناة "الإخبارية السورية"، مساء اليوم عن مضر العكلة، في كلمته خلال أعمال الدورة التي عُقدت في تونس، أن "سوريا عززت تعاونها مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بشكل وثيق بعد استعادة دورها في جامعة الدول العربية، إيمانا منها بضرورة تفعيل العمل العربي المشترك في المجالات العلمية والبحثية".
وذكر المسؤول لـ "الإخبارية السورية" أن بلاده ستعمل على تنظيم دورتين تخصصيتين بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، لرفد الكوادر الوطنية بمزيد من الخبرات المتقدمة.
ولفت إلى أن دمشق ستستضيف خلال الشهر القادم، الهيئة العربية للطاقة الذرية، ممثلة بمديرها العام سالم الحامدي، بهدف عقد مباحثات معمّقة تهدف إلى دراسة سبل التعاون والنهوض بالمشاريع المشتركة، بما يخدم مسيرة التنمية والبحث العلمي في سوريا والمنطقة.
وكانت سوريا قد شاركت في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية التي انعقدت، أمس الجمعة، في العاصمة التونسية، ومثّل سوريا وفد برئاسة رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية، مضر العكلة، وعضوية نائب رئيس الهيئة للشؤون العلمية هاني زيدان.
وألقى زيدان بيان سوريا مؤكدًا إيمان بلاده الراسخ بأهمية تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن "سوريا تولي أهمية قصوى لتطوير البحث العلمي وبناء الكفاءات الوطنية المؤهلة، لا سيما في مجالات الطب النووي، والفيزياء الطبية، والصيدلة الإشعاعية، والهندسة النووية، بما يخدم التنمية المستدامة ويواكب التطورات العلمية المتسارعة عالميا".
