بوتين: العلاقات بين روسيا وماليزيا تتطور بشكل جيد

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن العلاقات بين روسيا وماليزيا تشهد تطورا إيجابيا، مؤكدا أن البلدين تربطهما علاقات وثيقة على مستوى الحكومتين. 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T13:12+0000

روسيا

وقال بوتين خلال لقائه مع ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم: "العلاقات بين بلدينا تشهد تطورا إيجابيا. سنحتفل العام المقبل بذكرى إقامة علاقتنا الدبلوماسية (مرور ستين عاما على إقامتها بين روسيا وماليزيا)، وقد تحقق الكثير من الإنجازات على الصعيدين خلال هذه الفترة".وأضاف: "نتعاون بنشاط على الصعيد الدولي، في مختلف المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومنظمة التعاون الإسلامي".وأضاف: "العلاقات التجارية والاقتصادية في تطور مستمر. نلاحظ بعض التغيرات، وانخفاضا طفيفا في حجم التبادل التجاري، لكنني أعتقد أننا سنتمكن من تجاوز هذا التراجع في المستقبل القريب؛ فجميع المقومات متوفرة".وتابع: "نحافظ على علاقات حكومية وثيقة للغاية، وأنا على ثقة تامة بأن هذه العلاقات ستستمر في المستقبل".وأضاف: "أتقدم بخالص الشكر، فخامة الرئيس، وللحكومة الروسية أيضا، أُقدر عاليا هذا الترحيب الحار. أشكركم على كرمكم وحسن ضيافتكم لي وللوفد المرافق طوال هذه الزيارة".ووصل ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم، إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. وكان آخر لقاء جمع الزعيمين، في أواخر يناير/كانون الثاني، في سانت بطرسبرغ خلال زيارة خاصة قام بها ملك ماليزيا إلى روسيا.بوتين: روسيا تعمل على تطوير أسلحة حديثة استنادا إلى الخبرة القتاليةالكرملين: 9 مايو يوم عمل شاق للرئيس بوتين إلى جانب كونه مناسبة مهيبة

