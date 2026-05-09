بوتين: العلاقات بين روسيا وماليزيا تتطور بشكل جيد

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بوتين: العلاقات بين روسيا وماليزيا تتطور بشكل جيد
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن العلاقات بين روسيا وماليزيا تشهد تطورا إيجابيا، مؤكدا أن البلدين تربطهما علاقات وثيقة على مستوى الحكومتين. 09.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين خلال لقائه مع ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم: "العلاقات بين بلدينا تشهد تطورا إيجابيا. سنحتفل العام المقبل بذكرى إقامة علاقتنا الدبلوماسية (مرور ستين عاما على إقامتها بين روسيا وماليزيا)، وقد تحقق الكثير من الإنجازات على الصعيدين خلال هذه الفترة".وأضاف: "نتعاون بنشاط على الصعيد الدولي، في مختلف المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومنظمة التعاون الإسلامي".وأضاف: "العلاقات التجارية والاقتصادية في تطور مستمر. نلاحظ بعض التغيرات، وانخفاضا طفيفا في حجم التبادل التجاري، لكنني أعتقد أننا سنتمكن من تجاوز هذا التراجع في المستقبل القريب؛ فجميع المقومات متوفرة".وتابع: "نحافظ على علاقات حكومية وثيقة للغاية، وأنا على ثقة تامة بأن هذه العلاقات ستستمر في المستقبل".وأضاف: "أتقدم بخالص الشكر، فخامة الرئيس، وللحكومة الروسية أيضا، أُقدر عاليا هذا الترحيب الحار. أشكركم على كرمكم وحسن ضيافتكم لي وللوفد المرافق طوال هذه الزيارة".ووصل ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم، إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. وكان آخر لقاء جمع الزعيمين، في أواخر يناير/كانون الثاني، في سانت بطرسبرغ خلال زيارة خاصة قام بها ملك ماليزيا إلى روسيا.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك ماليزيا السلطان إبراهيم
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن العلاقات بين روسيا وماليزيا تشهد تطورا إيجابيا، مؤكدا أن البلدين تربطهما علاقات وثيقة على مستوى الحكومتين.
وقال بوتين خلال لقائه مع ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم: "العلاقات بين بلدينا تشهد تطورا إيجابيا. سنحتفل العام المقبل بذكرى إقامة علاقتنا الدبلوماسية (مرور ستين عاما على إقامتها بين روسيا وماليزيا)، وقد تحقق الكثير من الإنجازات على الصعيدين خلال هذه الفترة".

وتابع: "أود أن أشكركم مجددا على حضوركم، وأعرب عن أملي في أن تستمر العلاقات بين بلدينا في التطور بنفس الوتيرة المستقرة التي شهدتها حتى الآن".

وأضاف: "نتعاون بنشاط على الصعيد الدولي، في مختلف المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومنظمة التعاون الإسلامي".
© Sputnik . Grigory Sysoev / الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك ماليزيا السلطان إبراهيم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
81 عاما من المجد… موسكو تحيي ذكرى النصر على النازية
06:51 GMT
وأضاف: "العلاقات التجارية والاقتصادية في تطور مستمر. نلاحظ بعض التغيرات، وانخفاضا طفيفا في حجم التبادل التجاري، لكنني أعتقد أننا سنتمكن من تجاوز هذا التراجع في المستقبل القريب؛ فجميع المقومات متوفرة".
وتابع: "نحافظ على علاقات حكومية وثيقة للغاية، وأنا على ثقة تامة بأن هذه العلاقات ستستمر في المستقبل".

وفي السياق ذاته، وجّه ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقيام بزيارة دولة إلى البلاد عام 2027، قائلا: "أود أن أعرب عن امتناني لكرمكم، وأدعوكم لزيارة ماليزيا في زيارة دولة العام المقبل احتفالا بهذه الذكرى (ستين عاما من العلاقات الدبلوماسية)".

وأضاف: "أتقدم بخالص الشكر، فخامة الرئيس، وللحكومة الروسية أيضا، أُقدر عاليا هذا الترحيب الحار. أشكركم على كرمكم وحسن ضيافتكم لي وللوفد المرافق طوال هذه الزيارة".
ووصل ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم، إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. وكان آخر لقاء جمع الزعيمين، في أواخر يناير/كانون الثاني، في سانت بطرسبرغ خلال زيارة خاصة قام بها ملك ماليزيا إلى روسيا.
