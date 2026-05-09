بوتين: روسيا ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة التعاون مع جمهورية صربسكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260509/بوتين-روسيا-ملتزمة-التزاما-راسخا-بمواصلة-التعاون-مع-جمهورية-صربسكا-1113275223.html
بوتين: روسيا ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة التعاون مع جمهورية صربسكا
بوتين: روسيا ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة التعاون مع جمهورية صربسكا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة التعاون المثمر مع جمهورية صربسكا. 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T16:13+0000
2026-05-09T16:13+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113275062_0:0:2654:1494_1920x0_80_0_0_57b921319f897c8d4e93aae30c57522e.jpg
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس جمهورية صربسكا، سينيسا كاران، في الكرملين اليوم: "لقد أقمنا تفاعلا منتظما وبناء مع السيد (الرئيس السابق، زعيم تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين الحاكم، ميلوراد) دوديك. من المهم أن يكون لديكم إجماعا في الرؤى. الجانب الروسي ملتزم التزاما راسخا بمواصلة التعاون المثمر مع جمهورية صربسكا".وفي السياق ذاته، وصف كاران روسيا بأنها أهم شريك استراتيجي للجمهورية، قائلا: "السيد الرئيس (فلاديمير بوتين)، أود بشكل خاص أن أؤكد وأشكركم على أن روسيا الاتحادية هي شريكنا الاستراتيجي الأهم على الساحة الدولية".وأضاف كاران: "زيارتنا إلى روسيا هي تأكيد على أنها وجمهورية صربسكا تتعاملان مع قضية إرث الحرب الوطنية العظمى بشكل مشترك، فنحن أصدقاء حقيقيون".81 عاما من المجد… موسكو تحيي ذكرى النصر على النازية بوتين: النصر كان وسيظل حليفنا
https://sarabic.ae/20260509/تغطية-مباشرة-81--عاما-من-المجد-موسكو-تحيي-ذكرى-النصر-على-النازية--1113223514.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113275062_0:0:2654:1992_1920x0_80_0_0_23e211ab7cfa3ca90627bb7e295db9be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين: روسيا ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة التعاون مع جمهورية صربسكا

16:13 GMT 09.05.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية صربسكا سينيسا كاران
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية صربسكا سينيسا كاران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة التعاون المثمر مع جمهورية صربسكا.
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس جمهورية صربسكا، سينيسا كاران، في الكرملين اليوم: "لقد أقمنا تفاعلا منتظما وبناء مع السيد (الرئيس السابق، زعيم تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين الحاكم، ميلوراد) دوديك. من المهم أن يكون لديكم إجماعا في الرؤى. الجانب الروسي ملتزم التزاما راسخا بمواصلة التعاون المثمر مع جمهورية صربسكا".

وأضاف: "سنواصل تطوير شراكتنا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية".

استعراض عسكري في موسكو احتفالاً بالذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
81 عاما من المجد… موسكو تحيي ذكرى النصر على النازية
06:51 GMT
وفي السياق ذاته، وصف كاران روسيا بأنها أهم شريك استراتيجي للجمهورية، قائلا: "السيد الرئيس (فلاديمير بوتين)، أود بشكل خاص أن أؤكد وأشكركم على أن روسيا الاتحادية هي شريكنا الاستراتيجي الأهم على الساحة الدولية".

وتابع: "من المهم التأكيد على ذلك. كان كذلك، وما زال كذلك، ونأمل أن يبقى كذلك. وسنواصل بناء أساس أقوى لعلاقاتنا".

وأضاف كاران: "زيارتنا إلى روسيا هي تأكيد على أنها وجمهورية صربسكا تتعاملان مع قضية إرث الحرب الوطنية العظمى بشكل مشترك، فنحن أصدقاء حقيقيون".
81 عاما من المجد… موسكو تحيي ذكرى النصر على النازية
بوتين: النصر كان وسيظل حليفنا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала