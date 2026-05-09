https://sarabic.ae/20260509/بوتين-روسيا-ملتزمة-التزاما-راسخا-بمواصلة-التعاون-مع-جمهورية-صربسكا-1113275223.html
بوتين: روسيا ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة التعاون مع جمهورية صربسكا
بوتين: روسيا ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة التعاون مع جمهورية صربسكا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة التعاون المثمر مع جمهورية صربسكا. 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T16:13+0000
2026-05-09T16:13+0000
2026-05-09T16:13+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113275062_0:0:2654:1494_1920x0_80_0_0_57b921319f897c8d4e93aae30c57522e.jpg
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس جمهورية صربسكا، سينيسا كاران، في الكرملين اليوم: "لقد أقمنا تفاعلا منتظما وبناء مع السيد (الرئيس السابق، زعيم تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين الحاكم، ميلوراد) دوديك. من المهم أن يكون لديكم إجماعا في الرؤى. الجانب الروسي ملتزم التزاما راسخا بمواصلة التعاون المثمر مع جمهورية صربسكا".وفي السياق ذاته، وصف كاران روسيا بأنها أهم شريك استراتيجي للجمهورية، قائلا: "السيد الرئيس (فلاديمير بوتين)، أود بشكل خاص أن أؤكد وأشكركم على أن روسيا الاتحادية هي شريكنا الاستراتيجي الأهم على الساحة الدولية".وأضاف كاران: "زيارتنا إلى روسيا هي تأكيد على أنها وجمهورية صربسكا تتعاملان مع قضية إرث الحرب الوطنية العظمى بشكل مشترك، فنحن أصدقاء حقيقيون".81 عاما من المجد… موسكو تحيي ذكرى النصر على النازية بوتين: النصر كان وسيظل حليفنا
https://sarabic.ae/20260509/تغطية-مباشرة-81--عاما-من-المجد-موسكو-تحيي-ذكرى-النصر-على-النازية--1113223514.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113275062_0:0:2654:1992_1920x0_80_0_0_23e211ab7cfa3ca90627bb7e295db9be.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين: روسيا ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة التعاون مع جمهورية صربسكا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة التعاون المثمر مع جمهورية صربسكا.
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس جمهورية صربسكا، سينيسا كاران، في الكرملين اليوم: "لقد أقمنا تفاعلا منتظما وبناء مع السيد (الرئيس السابق، زعيم تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين الحاكم، ميلوراد) دوديك. من المهم أن يكون لديكم إجماعا في الرؤى. الجانب الروسي ملتزم التزاما راسخا بمواصلة التعاون المثمر مع جمهورية صربسكا".
وأضاف: "سنواصل تطوير شراكتنا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية".
وفي السياق ذاته، وصف كاران روسيا بأنها أهم شريك استراتيجي للجمهورية، قائلا: "السيد الرئيس (فلاديمير بوتين)، أود بشكل خاص أن أؤكد وأشكركم على أن روسيا الاتحادية هي شريكنا الاستراتيجي الأهم على الساحة الدولية".
وتابع: "من المهم التأكيد على ذلك. كان كذلك، وما زال كذلك، ونأمل أن يبقى كذلك. وسنواصل بناء أساس أقوى لعلاقاتنا".
وأضاف كاران: "زيارتنا إلى روسيا هي تأكيد على أنها وجمهورية صربسكا تتعاملان مع قضية إرث الحرب الوطنية العظمى بشكل مشترك، فنحن أصدقاء حقيقيون".