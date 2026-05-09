https://sarabic.ae/20260509/دراسة-الدماغ-يواصل-فهم-الكلام-حتى-تحت-التخدير-الكامل-1113280544.html

دراسة: الدماغ يواصل فهم الكلام حتى تحت التخدير الكامل

دراسة: الدماغ يواصل فهم الكلام حتى تحت التخدير الكامل

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في كلية بايلور للطب بالولايات المتحدة أن الدماغ البشري يظل قادرًا على معالجة اللغة وفهم الأصوات حتى أثناء فقدان الوعي... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T17:55+0000

2026-05-09T17:55+0000

2026-05-09T17:55+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085736820_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_4753bafab4eeb47be020a83d72656f45.jpg

ووفقًا لما نشره موقع "ميديكال إكسبريس"، اعتمد الباحثون على تسجيل النشاط العصبي لمرضى خضعوا لعمليات جراحية لعلاج الصرع، باستخدام تقنية متطورة لرصد نشاط مئات الخلايا العصبية داخل منطقة "الحُصين" المرتبطة بالذاكرة في الدماغ.وخلال التجارب، قام العلماء بتشغيل أصوات متكررة تتخللها نغمات مختلفة، ليتبين أن الدماغ كان قادرًا على التمييز بين الأصوات والتفاعل معها، مع تحسن تدريجي في الاستجابة، ما يشير إلى حدوث نوع من التعلم حتى أثناء التخدير الكامل.كما رصد الباحثون قدرة الدماغ على توقع الكلمات التالية في الجمل قبل سماعها فعليًا، وهي مهارة ترتبط عادة بحالات اليقظة والانتباه.وأشار الفريق العلمي إلى أن هذه النتائج قد تفتح المجال لفهم أعمق لآليات عمل الدماغ البشري، وربما تسهم مستقبلًا في تطوير تقنيات متقدمة لمساعدة غير القادرين على الكلام، مثل الأطراف الصوتية الذكية المعتمدة على الإشارات العصبية.ورغم أهمية النتائج، أوضح الباحثون أن الدراسة لا تزال في مراحلها الأولية، وأنها تركز على نوع محدد من التخدير، دون اختبار حالات أخرى مثل النوم أو الغيبوبة.واعتبر العلماء أن هذا الاكتشاف يثير تساؤلات جديدة حول طبيعة الوعي وحدود قدرات الدماغ، مؤكدين أن العقل البشري قد يكون أكثر تعقيدًا ونشاطًا مما كان يُعتقد سابقًا.

https://sarabic.ae/20260314/علماء-ينجحون-في-إحياء-دماغ-متجمد-لأول-مرة-في-التاريخ-1111491415.html

https://sarabic.ae/20260226/ما-علاقة-هواية-مراقبة-الطيور-بالشيخوخة؟-دراسة-جديدة-تكشف-حماية-محتملة-للدماغ-1110785927.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية