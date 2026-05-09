دراسة تكشف سر ارتفاع معدلات أمراض المناعة لدى النساء

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة تكشف سر ارتفاع معدلات أمراض المناعة لدى النساء
سبوتنيك عربي
14:43 GMT 09.05.2026
كشفت دراسة علمية حديثة عن أسباب بيولوجية قد تفسر زيادة معدلات الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بين النساء مقارنة بالرجال، بما في ذلك الذئبة الحمراء والتهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "ساينس أليرت"، اعتمد الباحثون على تحليل أكثر من مليون خلية دم بشرية، ما أتاح فهمًا أكثر دقة لآلية عمل الجهاز المناعي لدى الرجال والنساء على مستوى الخلايا الفردية.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود اختلافات واسعة في النشاط الجيني داخل الخلايا المناعية بين الجنسين، إذ حدد العلماء أكثر من ألف عامل جيني يعمل بصورة مختلفة لدى الرجال والنساء.
كما تبين أن الجهاز المناعي لدى النساء يكون أكثر استعدادًا لمواجهة العدوى والفيروسات، ما يمنحهن قدرة أكبر على مقاومة الأمراض المعدية.
لكن الدراسة أوضحت أن هذا النشاط المناعي المرتفع قد يتحول إلى عامل خطر، إذ يزيد من احتمالات حدوث خلل مناعي يؤدي إلى مهاجمة الجسم لأنسجته السليمة، وهي الحالة المعروفة بأمراض المناعة الذاتية.
وأشار الباحثون إلى أن هذه الفروق لا ترتبط فقط بالكروموسومات الجنسية X وY، بل أيضًا بطريقة تنظيم وتشغيل الجينات داخل الخلايا المناعية، بما ينعكس على طبيعة استجابة الجهاز المناعي لدى كل من الرجال والنساء.
وأضافت الدراسة أن عوامل أخرى، مثل الهرمونات والبيئة ونمط الحياة، قد تسهم كذلك في رفع احتمالات الإصابة بهذه الأمراض.
ويرى الباحثون أن قوة المناعة لدى النساء تمثل "سلاحًا ذا حدين"، فهي توفر حماية أفضل ضد العدوى، لكنها قد تؤدي في الوقت نفسه إلى استجابات مناعية مفرطة تفسر ارتفاع معدلات أمراض المناعة الذاتية بين النساء مقارنة بالرجال.
وأكدت الدراسة أن هذه النتائج قد تسهم مستقبلًا في تطوير علاجات أكثر دقة، وتحسين التشخيص المبكر، وتصميم أدوية تراعي الفروق البيولوجية بين الجنسين في الاستجابة المناعية.
