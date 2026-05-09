وزير ليبي سابق: روسيا قبلة من يبحث عن العدل والحق والخير
تحدّث وزير الاقتصاد الليبي السابق، الأستاذ سلام الغويل، في ذكرى النصر الروسي على النازية، مؤكدا أن "الدور الروسي لا يقل أهمية عن الدور الذي يجب أن تضطلع به أي...
2026-05-09T15:25+0000
15:22 GMT 09.05.2026 (تم التحديث: 15:25 GMT 09.05.2026)
تحدّث وزير الاقتصاد الليبي السابق، الأستاذ سلام الغويل، في ذكرى النصر الروسي على النازية، مؤكدا أن "الدور الروسي لا يقل أهمية عن الدور الذي يجب أن تضطلع به أي قوة موازية في هذا العالم لإيجاد قاعدة توازن لردع أي سلوك قد يمارس فيه الظلم".
وقال الغويل في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا الانتصار ثمرة جهود الشعب الروسي، وقوة المؤسسة العسكرية الروسية، وهو انتصار للقيم قبل أن يكون انتصارا لفريق عسكري على فريق آخر، ونحن نسترشد بالنصر ونتطلع أن يكون الدور الروسي بارزا في الشرق الأوسط".
وشدّد على أنه "بفضل وجود الرئيس بوتين والإرادة الروسية، عادت لروسيا هيبتها وكيانها، وبالتالي فإن الروس هم ميزان التعادل بالنسبة لنا للعالم".
وختم الغويل حديثه بالقول: "يكفي لروسيا ولشعبها ولرئاستها أنهم هم عنوان وقبلة لكل من يبحث عن العدل والحق والخير".
وتُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي شهدت صراعًا حاسمًا أسفر عن هزيمة النازية.
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أُقيم عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ81 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، حيث شهد العرض العسكري حضور الرئيس بوتين
، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.