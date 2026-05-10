https://sarabic.ae/20260510/أول-تعديل-وزاري-في-سوريا-تغييرات-وزارية-تطال-عدد-من-المسؤولين-1113294943.html
أول تعديل وزاري في سوريا... تغييرات وزارية تطال عدد من المسؤولين
أول تعديل وزاري في سوريا... تغييرات وزارية تطال عدد من المسؤولين
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أول تعديل وزاري في حكومته الانتقالية، شمل عددًا من الحقائب والمسؤولين، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ تشكيل... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-10T09:02+0000
2026-05-10T09:02+0000
2026-05-10T09:02+0000
أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107940362_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_3c9265b38fff24bbaa59c83a29c2ced6.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن التعديلات تضمنت تعيين محافظ حمص السابق، عبد الرحمن بدر الدين الأعمى، أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع، شقيق الرئيس.كما تم استبدال وزير الإعلام، حمزة المصطفى، بخالد فواز زعرور، ووزير الزراعة أمجد بدر، بباسل حافظ السويدان، فيما كان زعرور يشغل منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق.وشمل التعديل كذلك تعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات، من بينها القنيطرة واللاذقية ودير الزور، دون توضيح أسباب هذه التغييرات.
https://sarabic.ae/20260128/خبير-لقاء-الشرع-وبوتين-يفتح-صفحة-جديدة-في-العلاقات-وروسيا-صاحبة-أيادي-بيضاء-في-سوريا-1109739621.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107940362_80:0:1483:1052_1920x0_80_0_0_2bc4f6be1d4dcf935fa84ec16af4579b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
أول تعديل وزاري في سوريا... تغييرات وزارية تطال عدد من المسؤولين
أجرى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أول تعديل وزاري في حكومته الانتقالية، شمل عددًا من الحقائب والمسؤولين، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ تشكيل الحكومة في مارس/ آذار 2025، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة
الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن التعديلات تضمنت تعيين محافظ حمص السابق، عبد الرحمن بدر الدين الأعمى، أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع، شقيق الرئيس.
كما تم استبدال وزير الإعلام، حمزة المصطفى، بخالد فواز زعرور، ووزير الزراعة أمجد بدر، بباسل حافظ السويدان، فيما كان زعرور يشغل منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق.
وشمل التعديل كذلك تعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات، من بينها القنيطرة واللاذقية ودير الزور، دون توضيح أسباب هذه التغييرات.