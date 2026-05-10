إسرائيل تعلن ترحيل ناشطين من أسطول مساعدات كان في طريقه إلى غزة
© Sputnik / أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، ترحيل ناشطين أجنبيين كانا على متن أسطول متجه إلى قطاع غزة، بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية للسفينة في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان، مطلع شهر مايو/ أيار الجاري.
وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن الناشطين هما، سيف أبو كشك، وهو مواطن إسباني من أصل فلسطيني، والبرازيلي، تياغو أفيلا، إذ تم نقلهما إلى إسرائيل واستجوابهما عقب احتجاز الأسطول الأسبوع الماضي.
واتهمت إسرائيل الرجلان بالانتماء إلى "المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج"، وهي جماعة تقول واشنطن إنها "تخضع لسيطرة حركة "حماس" الفلسطينية سرا"، فيما تخضع المنظمة لعقوبات إسرائيلية وأمريكية، دون أن يتم توجيه أي اتهامات رسمية للناشطين، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الوزارة في بيان لها على منصة "إكس"، إنه "بعد انتهاء التحقيق، تم ترحيل الناشطين المحترفين، سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، من أسطول الاستفزاز، اليوم من إسرائيل"، مؤكدة أن تل أبيب "لن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة".
After their investigation was completed, the two professional provocateurs, Saif Abu Keshek and Thiago Ávila, from the provocation flotilla, were deported today from Israel. Israel will not allow any breach of the lawful naval blockade on Gaza.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 10, 2026
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الشهر الماضي، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ السيطرة على سفن "أسطول الصمود" المتجهة نحو غزة، تطبيقا للحصار البحري المفروض على القطاع.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن "سلاح البحرية بدأ السيطرة على سفن أسطول كسر الحصار المتجه إلى غزة قبل وصوله إلى سواحل البلاد".
وأشارت مصادر عسكرية للإذاعة إلى أن "الجيش يفرض حصارًا بحريًا أمنيًا على قطاع غزة، وهو مستعد وجاهز لكل سيناريو".
وانطلقت السفن في 12 أبريل/نيسان الجاري من مدينة برشلونة الإسبانية، ضمن مبادرة جديدة يشارك فيها ممثلون عن منظمات مجتمع مدني وناشطون ومتطوعون من مختلف دول العالم، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في غزة
وتُعَد هذه المبادرة الثانية للأسطول، بعد محاولة سابقة في سبتمبر/أيلول 2025 انتهت، بحسب المنظمين، بتعرّض السفن لهجوم إسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول أثناء إبحارها في المياه الدولية، واحتجاز مئات الناشطين قبل بدء ترحيلهم.
وفي أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، هاجمت البحرية الإسرائيلية أكثر من 40 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واحتجزت بشكل غير قانوني مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم.