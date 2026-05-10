إسرائيل تعلن ترحيل ناشطين من أسطول مساعدات كان في طريقه إلى غزة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
إسرائيل تعلن ترحيل ناشطين من أسطول مساعدات كان في طريقه إلى غزة
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، ترحيل ناشطين أجنبيين كانا على متن أسطول متجه إلى قطاع غزة، بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية للسفينة في المياه... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
© Sputnik / أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة
 أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 10.05.2026
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، ترحيل ناشطين أجنبيين كانا على متن أسطول متجه إلى قطاع غزة، بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية للسفينة في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان، مطلع شهر مايو/ أيار الجاري.
وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن الناشطين هما، سيف أبو كشك، وهو مواطن إسباني من أصل فلسطيني، والبرازيلي، تياغو أفيلا، إذ تم نقلهما إلى إسرائيل واستجوابهما عقب احتجاز الأسطول الأسبوع الماضي.
واتهمت إسرائيل الرجلان بالانتماء إلى "المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج"، وهي جماعة تقول واشنطن إنها "تخضع لسيطرة حركة "حماس" الفلسطينية سرا"، فيما تخضع المنظمة لعقوبات إسرائيلية وأمريكية، دون أن يتم توجيه أي اتهامات رسمية للناشطين، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت الوزارة في بيان لها على منصة "إكس"، إنه "بعد انتهاء التحقيق، تم ترحيل الناشطين المحترفين، سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، من أسطول الاستفزاز، اليوم من إسرائيل"، مؤكدة أن تل أبيب "لن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الشهر الماضي، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ السيطرة على سفن "أسطول الصمود" المتجهة نحو غزة، تطبيقا للحصار البحري المفروض على القطاع.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن "سلاح البحرية بدأ السيطرة على سفن أسطول كسر الحصار المتجه إلى غزة قبل وصوله إلى سواحل البلاد".
وأشارت مصادر عسكرية للإذاعة إلى أن "الجيش يفرض حصارًا بحريًا أمنيًا على قطاع غزة، وهو مستعد وجاهز لكل سيناريو".
يتجمع الناس على سطح قارب مزين برسومات فنية ويرفع أعلاما متعددة أثناء مغادرته كجزء من أسطول إنساني متجه إلى غزة من برشلونة، إسبانيا، 12 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: أسطول "الصمود" الأخير كان الأكبر في التاريخ
6 مايو, 13:29 GMT
وانطلقت السفن في 12 أبريل/نيسان الجاري من مدينة برشلونة الإسبانية، ضمن مبادرة جديدة يشارك فيها ممثلون عن منظمات مجتمع مدني وناشطون ومتطوعون من مختلف دول العالم، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في غزة
وتُعَد هذه المبادرة الثانية للأسطول، بعد محاولة سابقة في سبتمبر/أيلول 2025 انتهت، بحسب المنظمين، بتعرّض السفن لهجوم إسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول أثناء إبحارها في المياه الدولية، واحتجاز مئات الناشطين قبل بدء ترحيلهم.
وفي أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، هاجمت البحرية الإسرائيلية أكثر من 40 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واحتجزت بشكل غير قانوني مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم.
