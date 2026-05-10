باحث: من سيوقع على اتفاق السلام من الجانب الأوكراني يجب أن يتمتع بالأهلية القانونية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث: من سيوقع على اتفاق السلام من الجانب الأوكراني يجب أن يتمتع بالأهلية القانونية
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الدولي من موسكو، الدكتور سعد خلف، أن الرئيس بوتين ،خلال حديثه، على أن الإدارة الأمريكية تسعى بصدق لإحلال التسوية في أوكرانيا، كما أشار إلى... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
12:23 GMT 10.05.2026
أكد الباحث في الشأن الدولي من موسكو، الدكتور سعد خلف، أن الرئيس بوتين ،خلال حديثه، على أن الإدارة الأمريكية تسعى بصدق لإحلال التسوية في أوكرانيا، كما أشار إلى "تدخل ترامب لنزع فتيل الانفجار، الذي كان على وشك الحصول، والهدف الذي كان مرجوا منه هو تحويل مسار الصراع بشكل جذري".
خلف وفي لقاءٍ عبر إذاعة "سبوتينك"، اعتبر أنه لو تم استهداف عيد النصر، لكان الرد الروسي حتميًا، وهذه المرة في قلب كييف ، عبر استهداف المراكز الرئيسية فيها بالصواريخ ، ما سيؤدي إلى ابتعاد تام عن الحلول السياسية المحتملة".
وأكد أن "الصراع يتوقف عندما تحكم روسيا سيطرتها التامة على إقليم الدونباس، وهذا الأمر بات يقترب من ناحية الميدان أكثر فأكثر"، مشيرًا إلى أنه "يُفهم من خطاب بوتين أن القوات الروسية هي على مشارف سلوفيانسك، وإذا دخل الجيش الروسي إليها فستنهار معنويات الجنود الأوكرانيين".

وحول مسألة توقيع الاتفاق أشار إلى أنه لا يهم بوتين من سيوقع اتفاق السلام ، بل المهم أن يسري في ما بعد، والأهم أن من سيوقع الاتفاق يكون مؤهلًا قانونيًا وفقًا للدستور الأوكراني، حتى يكون الاتفاق طويل الأمد وليس مجرد ورقة وقعت.

وأضاف خلف أن "بوتين حريص أن يكون منفتحًا دبلوماسيًا، وأنه لن يغلق الباب أبدًا".
وختم معتبرًا أن "الاحتفالات بعيد النصر كانت مختلفة هذا العام ومرت بنجاح، ورسالة التهديد قبل عيد النصر كانت جدّية واستوعبها الجانب الأوكراني بجدية لذلك لم تحصل أي أحداث استفزازية واسعة وهذا نجاح سياسي وأمني".
بوتين: ترامب وإدارته يسعون بصدق إلى تسوية في أوكرانيا
أمس, 21:32 GMT
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، بعدد من المواقف والتصريحات التي تناولت تطورات الصراع في أوكرانيا، والعلاقات مع الولايات المتحدة، والملف الإيراني، والتعاون مع الصين.

وقال بوتين للصحفيين خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الـ81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى: "ما يتعلق بالاستفزاز، لقد رأيتم أنني كنت هنا. لم تبلغني وزارة الدفاع بأي شيء بشأنه حتى الآن".

وتابع: "يجب على القوات المسلحة أن تركز اهتمامها على الهزيمة النهائية للعدو من خلال العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف: "قررنا إقامة الفعاليات الاحتفالية، ولكن دون استعراض المعدات العسكرية، ليس لأسباب أمنية فحسب، بل لأن القوات المسلحة يجب أن تركز جهودها على تحقيق الهزيمة النهائية للعدو في إطار العملية العسكرية الخاصة".
وأشار إلى أن الاجتماع مع زيلينسكي يجب أن يكون المرحلة الأخيرة من عملية التسوية، وليس المفاوضات.
وقال: "الجانب الأوكراني، السيد زيلينسكي، مستعد لعقد اجتماع شخصي، المشاركة في هذا الحدث أو توقيع أي شيء، يجب أن يكون قرارًا نهائيًا، وليس مجرد مفاوضات".
وتابع: "إذا اقترح أحد (اجتماعًا)، فليأت كل من يرغب في الاجتماع إلى موسكو، وسنلتقي".
81 عاما من المجد… موسكو تحيي ذكرى النصر على النازية
