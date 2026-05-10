ترامب ينشر لقطات وصورا لـ"غرق سفن إيرانية"

سبوتنيك عربي

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، سلسلة من المنشورات عبر منصته "تروث سوشيال"، تتضمن لقطات لما يبدو أنه 159 سفينة كانت تابعة للبحرية الإيرانية خلال...

2026-05-10T05:14+0000

واحتوت الصورة التي شاركها ترامب عبارة "البحرية الإيرانية " فوق حطام مدمرات وقطع بحرية غارقة تحمل العلم الإيراني.ثم نشر ترامب صورة أخرى يظهر فيها على متن سفينة أمريكية، وهو يشاهد الهجمات على السفن المتجهة نحوه.وصرّح ترامب، أمس السبت، بأنه يتوقع "الليلة" ردًا على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.نائب الرئيس الإيراني: يجب وضع الخطط مع مراعاة مكانة بلادنا كـ"قوة عظمى" في العالم

