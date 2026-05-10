https://sarabic.ae/20260510/ترامب-ينشر-لقطات-وصورا-لـغرق-سفن-إيرانية-1113291739.html
ترامب ينشر لقطات وصورا لـ"غرق سفن إيرانية"
ترامب ينشر لقطات وصورا لـ"غرق سفن إيرانية"
سبوتنيك عربي
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، سلسلة من المنشورات عبر منصته "تروث سوشيال"، تتضمن لقطات لما يبدو أنه 159 سفينة كانت تابعة للبحرية الإيرانية خلال... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-10T04:35+0000
2026-05-10T04:35+0000
2026-05-10T05:14+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111263837_0:0:1362:767_1920x0_80_0_0_76456508cebc3b90445c3b9ce6d86987.jpg
واحتوت الصورة التي شاركها ترامب عبارة "البحرية الإيرانية " فوق حطام مدمرات وقطع بحرية غارقة تحمل العلم الإيراني.ثم نشر ترامب صورة أخرى يظهر فيها على متن سفينة أمريكية، وهو يشاهد الهجمات على السفن المتجهة نحوه.وصرّح ترامب، أمس السبت، بأنه يتوقع "الليلة" ردًا على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.نائب الرئيس الإيراني: يجب وضع الخطط مع مراعاة مكانة بلادنا كـ"قوة عظمى" في العالم
https://sarabic.ae/20260508/روبيو-ننتظر-رد-إيران-على-مقترح-التسوية-في-الساعات-المقبلة-1113220420.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111263837_0:0:1210:907_1920x0_80_0_0_64e4983c40cfd215c7bc003466a78658.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
ترامب ينشر لقطات وصورا لـ"غرق سفن إيرانية"
04:35 GMT 10.05.2026 (تم التحديث: 05:14 GMT 10.05.2026)
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، سلسلة من المنشورات عبر منصته "تروث سوشيال"، تتضمن لقطات لما يبدو أنه 159 سفينة كانت تابعة للبحرية الإيرانية خلال رئاستي باراك أوباما وجو بايدن، وتحولها إلى سفن"غارقة" خلال عهدته الرئاسية.
واحتوت الصورة التي شاركها ترامب عبارة "البحرية الإيرانية " فوق حطام مدمرات وقطع بحرية غارقة تحمل العلم الإيراني.
ثم نشر ترامب صورة أخرى يظهر فيها على متن سفينة أمريكية، وهو يشاهد الهجمات على السفن المتجهة نحوه.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن "جميع الصور باستثناء الأولى تبدو مُولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي".
وصرّح ترامب، أمس السبت، بأنه يتوقع "الليلة" ردًا على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.
وقال ترامب للصحفيين في واشنطن: "من المفترض أن أتلقى رسالة (من إيران) الليلة، لذا سنرى كيف ستسير الأمور".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران
، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.