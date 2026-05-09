نائب الرئيس الإيراني: يجب وضع الخطط مع مراعاة مكانة بلادنا كـ"قوة عظمى" في العالم

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، اليوم السبت، إنه "يجب وضع خططنا مع مراعاة مكانتنا كقوة عظمى في العالم".

2026-05-09T18:18+0000

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات عارف جاءت خلال اجتماع مع مديري شركة "مباركة" للصلب، قائلا "استُهدفت شركة مباركة للصلب من قِبل العدو نظرا لدورها المحوري في اقتصاد البلاد".وفي إشارة إلى الأضرار التي لحقت بصناعات الصلب في إيران، أضاف محمد رضا عارف، أنه "رغم هذه الأضرار، فإن عملية إعادة الإعمار والتجديد جارية بوتيرة تفوق التوقعات، وستبذل الحكومة قصارى جهدها لدعم هذه العملية".وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء الماضي، أن أي مفاوضات مع إيران بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيره.وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلته قناة الرئاسة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "أي مفاوضات بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي، ويجب أخذ هذه الخطوة في الاعتبار".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

