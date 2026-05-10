قائد الجيش الباكستاني: ندير مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260510/قائد-الجيش-الباكستاني-ندير-مهمة-صعبة-بحياد-لتقريب-واشنطن-وطهران-إلى-طاولة-المفاوضات-1113292688.html
قائد الجيش الباكستاني: ندير مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات
قائد الجيش الباكستاني: ندير مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات
سبوتنيك عربي
قال قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، اليوم الأحد، إن إسلام آباد تستضيف حاليا "محادثات سلام تاريخية"، في إشارة منه إلى لعب بلاده وساطة في المفاوضات الجارية بين... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-10T06:02+0000
2026-05-10T06:02+0000
باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0a/1113292531_0:0:1285:724_1920x0_80_0_0_7891dfc554747ca3e61c39f2abdde7db.jpg
وأضاف منير في كلمة له، في ذكرى الصراع العسكري الذي استمر 19 يوما مع الهند، والذي امتد من 22 نيسان/ أبريل إلى 10 مايو/ أيار 2025، أن "باكستان تُظهر دبلوماسية فعالة ومسؤولة ومحايدة على الساحة الدولية".وتابع: أن "باكستان نالت تقدير القيادة في أمريكا وإيران، ولا سيما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدورها في تيسير الجهود الدبلوماسية الحساسة"، وفقا لموقع "جيو تي في" الباكستاني.وصرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة "تنتظر رد إيران على مقترح التسوية المطروح"، مجددا موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا، وفق تعبيره.وأضاف: "إيران تحاول السيطرة على مضيق هرمز وهذا أمر غير مقبول، وموقف الرئيس ترامب واضح وهو يعتقد أن إيران تشكل تهديدًا ويجب معالجة الأمر". وتابع: "إيران تزعم الآن أنه يحق لها السيطرة على الممر البحري العالمي ولن نسمح بذلك، وما حصل يوم أمس (الخميس) مع إيران، منفصل عن عملية "الغضب الملحمي"، وإذا أطلقت علينا (إيران) صواريخ فسوف نرد". وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن تقديرات الاستخبارات الأمريكية بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية "غير صحيحة"، مؤكدًا أن "مخزون الصواريخ وقدرات منصات الإطلاق لدى طهران، ارتفعت إلى 120% مقارنة بما كانت عليه، في 28 فبراير(شباط الماضي)"، على حد قوله.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260507/باكستان-نأمل-في-التوصل-لحل-سلمي-مستدام-بين-إيران-وأمريكا-ولا-نزال-متفائلين-1113188189.html
https://sarabic.ae/20260503/إعلام-إيران-تقدم-ردا-من-14-بندا-عبر-باكستان-لإنهاء-الحرب-وتؤكد-تمسكها-بـخطوطها-الحمراء-1113087608.html
باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0a/1113292531_0:0:1285:964_1920x0_80_0_0_54d063097bcca9417455c079eecebc4e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن

قائد الجيش الباكستاني: ندير مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات

06:02 GMT 10.05.2026
© REUTERS Iranian Foreign Ministryوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يستقبل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، في مطار طهران، إيران، 15 نيسان/ أبريل 2026
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يستقبل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، في مطار طهران، إيران، 15 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2026
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يستقبل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، في مطار طهران، إيران، 15 نيسان/ أبريل 2026
© REUTERS Iranian Foreign Ministry
تابعنا عبر
قال قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، اليوم الأحد، إن إسلام آباد تستضيف حاليا "محادثات سلام تاريخية"، في إشارة منه إلى لعب بلاده وساطة في المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران.
وأضاف منير في كلمة له، في ذكرى الصراع العسكري الذي استمر 19 يوما مع الهند، والذي امتد من 22 نيسان/ أبريل إلى 10 مايو/ أيار 2025، أن "باكستان تُظهر دبلوماسية فعالة ومسؤولة ومحايدة على الساحة الدولية".
وتابع: أن "باكستان نالت تقدير القيادة في أمريكا وإيران، ولا سيما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدورها في تيسير الجهود الدبلوماسية الحساسة"، وفقا لموقع "جيو تي في" الباكستاني.
ومضى منير: "تواصل باكستان سعيها الدؤوب للوفاء بهذه الثقة من خلال جهود صادقة، وقد وضع البلدان ثقتهما في باكستان لهذه المهمة الصعبة".
ضابط شرطة يحرس بوابة الدخول الرئيسية لوزارة الخارجية الباكستانية، في إسلام أباد، باكستان، 18 يناير/ كانون الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
باكستان: نأمل في التوصل لحل سلمي مستدام بين إيران وأمريكا ولا نزال متفائلين
7 مايو, 13:37 GMT
وصرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة "تنتظر رد إيران على مقترح التسوية المطروح"، مجددا موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا، وفق تعبيره.
وأضاف: "إيران تحاول السيطرة على مضيق هرمز وهذا أمر غير مقبول، وموقف الرئيس ترامب واضح وهو يعتقد أن إيران تشكل تهديدًا ويجب معالجة الأمر".
وتابع: "إيران تزعم الآن أنه يحق لها السيطرة على الممر البحري العالمي ولن نسمح بذلك، وما حصل يوم أمس (الخميس) مع إيران، منفصل عن عملية "الغضب الملحمي"، وإذا أطلقت علينا (إيران) صواريخ فسوف نرد".
صورة تظهر تصاعد سحابة من الدخان عقب غارة جوية في طهران، إيران، يوم الاثنين 2 مارس 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
إعلام: إيران تقدم ردا من 14 بندا عبر باكستان لإنهاء الحرب وتؤكد تمسكها بـ"خطوطها الحمراء"
3 مايو, 20:47 GMT
وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن تقديرات الاستخبارات الأمريكية بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية "غير صحيحة"، مؤكدًا أن "مخزون الصواريخ وقدرات منصات الإطلاق لدى طهران، ارتفعت إلى 120% مقارنة بما كانت عليه، في 28 فبراير(شباط الماضي)"، على حد قوله.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала