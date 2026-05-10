https://sarabic.ae/20260510/قائد-الجيش-الباكستاني-ندير-مهمة-صعبة-بحياد-لتقريب-واشنطن-وطهران-إلى-طاولة-المفاوضات-1113292688.html

قائد الجيش الباكستاني: ندير مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات

قائد الجيش الباكستاني: ندير مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات

سبوتنيك عربي

قال قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، اليوم الأحد، إن إسلام آباد تستضيف حاليا "محادثات سلام تاريخية"، في إشارة منه إلى لعب بلاده وساطة في المفاوضات الجارية بين... 10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T06:02+0000

2026-05-10T06:02+0000

2026-05-10T06:02+0000

باكستان

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0a/1113292531_0:0:1285:724_1920x0_80_0_0_7891dfc554747ca3e61c39f2abdde7db.jpg

وأضاف منير في كلمة له، في ذكرى الصراع العسكري الذي استمر 19 يوما مع الهند، والذي امتد من 22 نيسان/ أبريل إلى 10 مايو/ أيار 2025، أن "باكستان تُظهر دبلوماسية فعالة ومسؤولة ومحايدة على الساحة الدولية".وتابع: أن "باكستان نالت تقدير القيادة في أمريكا وإيران، ولا سيما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدورها في تيسير الجهود الدبلوماسية الحساسة"، وفقا لموقع "جيو تي في" الباكستاني.وصرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة "تنتظر رد إيران على مقترح التسوية المطروح"، مجددا موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا، وفق تعبيره.وأضاف: "إيران تحاول السيطرة على مضيق هرمز وهذا أمر غير مقبول، وموقف الرئيس ترامب واضح وهو يعتقد أن إيران تشكل تهديدًا ويجب معالجة الأمر". وتابع: "إيران تزعم الآن أنه يحق لها السيطرة على الممر البحري العالمي ولن نسمح بذلك، وما حصل يوم أمس (الخميس) مع إيران، منفصل عن عملية "الغضب الملحمي"، وإذا أطلقت علينا (إيران) صواريخ فسوف نرد". وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن تقديرات الاستخبارات الأمريكية بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية "غير صحيحة"، مؤكدًا أن "مخزون الصواريخ وقدرات منصات الإطلاق لدى طهران، ارتفعت إلى 120% مقارنة بما كانت عليه، في 28 فبراير(شباط الماضي)"، على حد قوله.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

https://sarabic.ae/20260507/باكستان-نأمل-في-التوصل-لحل-سلمي-مستدام-بين-إيران-وأمريكا-ولا-نزال-متفائلين-1113188189.html

https://sarabic.ae/20260503/إعلام-إيران-تقدم-ردا-من-14-بندا-عبر-باكستان-لإنهاء-الحرب-وتؤكد-تمسكها-بـخطوطها-الحمراء-1113087608.html

باكستان

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن