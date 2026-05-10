مصفاة "الزاوية" الليبية تستأنف نشاطها عقب هدوء الاشتباكات

أعلنت مصفاة "الزاوية" الليبية استئناف عملياتها بالكامل، اليوم الأحد، بعد أن أجبرت الاشتباكات التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين على إغلاق المنشأة.

وقالت شركة "الزاوية" لتكرير النفط في بيان، إنها استأنفت عملياتها التشغيلية بشكل كامل، بعد استقرار الأوضاع الأمنية داخل الشركة ومحيطها خلال الأيام الماضية، وفق ما صرّح به رئيس لجنة الإدارة، عماد سالم بن كورة، وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.وأوضح البيان أنه تقرر إعادة تشغيل وحدتي التكرير لضمان استمرار تدفق المحروقات إلى السوق المحلي، إلى جانب استئناف العمل بالميناء النفطي لاستقبال الناقلات وشحن النفط الخام، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد وتفادي أي نقص في الوقود.كما شملت الإجراءات البدء في مسح شامل لحصر الأضرار التي لحقت ببعض المرافق والممتلكات، والشروع في أعمال الصيانة، إضافة إلى وضع آلية لتعويض أو إصلاح الأضرار التي تعرضت لها ممتلكات العاملين، في حين دعت إدارة الشركة العاملين إلى مواصلة التواجد في مواقعهم لضمان استمرارية العمل، مؤكدة أهمية الدقة الإعلامية وتجنب الشائعات خلال هذه المرحلة.وأعلنت شركة "الزاوية" لتكرير النفط، يوم الجمعة الماضي، توقف مصفاة "الزاوية" عن العمل بشكل كامل، على خلفية الاشتباكات المسلحة، التي شهدتها المنطقة المحيطة بالمجمع النفطي.وقالت الشركة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه آنذاك، إن "الأحداث الأمنية، التي اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى بالقرب من المجمع النفطي، شهدت تبادلًا لإطلاق النار وتصاعدًا سريعًا في وتيرة الاشتباكات، ما تسبب في سقوط عدد من القذائف الثقيلة داخل مواقع مختلفة بالشركة، ووصول بعضها إلى مناطق التشغيل".وأكدت الشركة أن خطورة الوضع دفعتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة شملت الإيقاف الكامل للمصفاة وإخلاء الميناء من الناقلات النفطية، حفاظًا على سلامة العاملين والمنشآت والمرافق الحيوية.وتقع مدينة الزاوية على بعد نحو 40 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس، وتضم أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 120 ألف برميل يوميًا، وترتبط بحقل "الشرارة" النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 300 ألف برميل يوميًا.وتعيش ليبيا حالة من الاضطراب منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل، معمر القذافي، عام 2011، فيما شهدت مدينة الزاوية خلال السنوات الماضية اشتباكات مسلحة متكررة تسببت أحيانًا في إغلاق الطريق الساحلي الرابط بالحدود التونسية.

