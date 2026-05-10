مصفاة "الزاوية" الليبية تستأنف نشاطها عقب هدوء الاشتباكات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
مصفاة "الزاوية" الليبية تستأنف نشاطها عقب هدوء الاشتباكات
أعلنت مصفاة "الزاوية" الليبية استئناف عملياتها بالكامل، اليوم الأحد، بعد أن أجبرت الاشتباكات التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين على إغلاق المنشأة. 10.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت شركة "الزاوية" لتكرير النفط في بيان، إنها استأنفت عملياتها التشغيلية بشكل كامل، بعد استقرار الأوضاع الأمنية داخل الشركة ومحيطها خلال الأيام الماضية، وفق ما صرّح به رئيس لجنة الإدارة، عماد سالم بن كورة، وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.وأوضح البيان أنه تقرر إعادة تشغيل وحدتي التكرير لضمان استمرار تدفق المحروقات إلى السوق المحلي، إلى جانب استئناف العمل بالميناء النفطي لاستقبال الناقلات وشحن النفط الخام، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد وتفادي أي نقص في الوقود.كما شملت الإجراءات البدء في مسح شامل لحصر الأضرار التي لحقت ببعض المرافق والممتلكات، والشروع في أعمال الصيانة، إضافة إلى وضع آلية لتعويض أو إصلاح الأضرار التي تعرضت لها ممتلكات العاملين، في حين دعت إدارة الشركة العاملين إلى مواصلة التواجد في مواقعهم لضمان استمرارية العمل، مؤكدة أهمية الدقة الإعلامية وتجنب الشائعات خلال هذه المرحلة.وأعلنت شركة "الزاوية" لتكرير النفط، يوم الجمعة الماضي، توقف مصفاة "الزاوية" عن العمل بشكل كامل، على خلفية الاشتباكات المسلحة، التي شهدتها المنطقة المحيطة بالمجمع النفطي.وقالت الشركة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه آنذاك، إن "الأحداث الأمنية، التي اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى بالقرب من المجمع النفطي، شهدت تبادلًا لإطلاق النار وتصاعدًا سريعًا في وتيرة الاشتباكات، ما تسبب في سقوط عدد من القذائف الثقيلة داخل مواقع مختلفة بالشركة، ووصول بعضها إلى مناطق التشغيل".وأكدت الشركة أن خطورة الوضع دفعتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة شملت الإيقاف الكامل للمصفاة وإخلاء الميناء من الناقلات النفطية، حفاظًا على سلامة العاملين والمنشآت والمرافق الحيوية.وتقع مدينة الزاوية على بعد نحو 40 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس، وتضم أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 120 ألف برميل يوميًا، وترتبط بحقل "الشرارة" النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 300 ألف برميل يوميًا.وتعيش ليبيا حالة من الاضطراب منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل، معمر القذافي، عام 2011، فيما شهدت مدينة الزاوية خلال السنوات الماضية اشتباكات مسلحة متكررة تسببت أحيانًا في إغلاق الطريق الساحلي الرابط بالحدود التونسية.
