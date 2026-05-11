الذهب ينخفض متأثرا بتعثر محادثات السلام بين أمريكا وإيران
سبوتنيك عربي
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف من استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، في ظل تعثر محادثات السلام بين أمريكا وإيران، وارتفاع أسعار النفط عالميًا.
2026-05-11T10:45+0000
أسعار الذهب اليوم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
العالم
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف من استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، في ظل تعثر محادثات السلام بين أمريكا وإيران، وارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وهبط سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% إلى 4657.89 دولارا للأونصة بحلول الساعة 06:07 (بتوقيت غرينتش)، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي (تسليم يونيو/حزيران القادم) بنسبة 1.4% إلى 4665.70 دولارا، بالتزامن مع صعود الدولار، ما زاد من تكلفة المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى.
وجاء التراجع بعدما رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، الرد الإيراني على مقترح أمريكي لإجراء محادثات سلام، ما بدّد الآمال في إنهاء سريع للنزاع المستمر منذ أسابيع، والذي تسبب في اضطراب الملاحة بمضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وفي السياق ذاته، أجلت مؤسسة "غولدمان ساكس" توقعاتها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى ديسمبر 2026 ومارس 2027، مُرجعة ذلك إلى استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
كما تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، إذ انخفضت الفضة بنسبة 0.2% إلى 80.13 دولارا للأونصة، والبلاتين بنسبة 1.2% إلى 2029.95 دولارا، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1481.09 دولارا للأونصة.